Тайна Лох-несского чудовища всё еще не раскрыта: Ученый развенчал общепринятую гипотезу

Снимок Хейли Джонсон из Манчестера, которая 1 мая 2017 года сфотографировала в озере Лох-Несс торчащую из воду шею с головой. Палка? Возможно. Но явно не угорь.

Не может Лох-несское чудовище быть огромным угрем – никак не может. Это настолько маловероятно, что просто нереально. К такому выводу пришел Флой Фоксон (Floe Foxon) – американский специалист по статистике (Department of Data Management and Statistical Analysis, Pinney Associates – Pittsburgh, USA). На его исследование, подготовленное к научной публикации, ссылается Newsweek.

Ученый, по сути, вступил в спор со сторонниками гипотезы, которую многие считают не просто убедительной, а чуть ли не единственно верной. Кроме энтузиастов, конечно, которые считают, что в глубинах высокогорного шотландского озера Лох-Несс, все-таки скрывается какой-то загадочный монстр – Лох-несского чудовище. Или Несси, как его ласково называют.

Автор «гипотезы угря» профессор Нейл Геммель (рrofessor Neil Gemmell ) из университета Отаго в Новой Зеландии (University of Otago in New Zealand). Вместе с коллегами в ходе продолжительной экспедиции в 2018-2019 годах он собрал и проанализировал несколько сотен образцов так называемой ДНК из окружающей среды (environmental DNA - eDNA) - генетический материал, выделенный из кусочков кожи, слизи, чешуек, мочи, какашек и всего прочего «добра», оставляемого различными обитателями озера в процессе своей жизнедеятельности.

Самый известный снимок Несси, который сделал хирург Роберт Кеннет Уилсон в 1934 году.

На Лох-несское чудовище должен был указать некий неизвестный генетический материал или, наоборот, известный, но принадлежащий вымершим животным. Ведь считается, что Несси — это чудом доживший до наших дней плезиозавр - доисторический ящер, который выглядит эдаким огромным мешком то ли с ластами, то ли с лапами и длиннющей шеей.

Сравнение ДНК из озера и ДНК из баз генетических данных свидетельствовало: никаких доисторических ящеров в озере нет. И не было в обозримом прошлом.

Что же тогда видели и до сих пор видят люди? По мнению профессора, наблюдателей вводит в заблуждение гигантские угри. Геммель считает, что в озере аодятся особи под 2 метра. А по мнению Ричарда Фримана (Richard Freeman) из Centre for Fortean Zoology, гигантские угри могут достигать и 10 метров в длину.

- Настоящие монстры в прямом смысле слова, - приводила его слова The Times.

Согласно генетическому анализу, плезиозавры в озере Лох-Несс не водятся и не водились. А вот гигантские крокодилы когда-то обитали.

Согласно вычислениям Фоксона, вероятность увидеть в озере хотя бы метрового угря составляет 1 к 50 000. Для 10-метрового экземпляра она вообще приближается к нулю.

Стало быть, за Лох-несское чудовище принимают отнюдь не угрей, которые в Европе редко достигают метровой длины, а уж двухметровой и подавно. Не говоря уж о 10 метрах. Такого мнения придерживается и Джейсон Гилкрист, эколог из Эдинбургского университета Нейпир в Шотландии.

- Думаю, что те «монстры», которых видели, скорее всего, - были тюленями или европейскими выдрами, - говорит ученый. – В открытой воде оценить размер непросто, к тому же туристы, приезжающие на озеро Лох Несс, подсознательно желают увидеть именно чудовище. Многие вообще могли путать с ним плавающие бревна или волны на поверхности воды.

Змееподобное существо снятое в 2019 году в глубинах озера Лох-Несс. Может быть, гигантский угорь, а может быть, и нет.

Кстати, вполне серьезные ученые в разное время уверяли, что за чудовище принимали лососей, морских черепах и даже слонов.

Выводам Фоксона противоречат кадры, сделанные 4 года назад рыбаками-любителями из секции Ness Fishery Board. Их подводная камера запечатлела какое-то огромное змееподобной существо, весьма похожее на гигантского угря. Правда, сколько именно в нем метров, непонятно. Но явно больше 2. Кто знает, вдруг тогда произошел тот самый редкий случай, когда, казалось бы, невероятные события все-таки происходят?

Или Лох-несское чудовище не имеет к угрям никакого отношения?