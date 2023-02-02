Рабочая группа по вопросам СВО организует обучение производству бионических протезов для сотрудников Луганского протезно-ортопедического завода

Сейчас проходят переговоры с федеральным Минпромторгом о возможности поставки необходимого оборудования на завод, сообщила по итогам визита на предприятие замруководителя рабочей группы, глава штаба «Единой России» по гуманитарному сотрудничеству Анна Кузнецова.

«Несмотря на военное время и тяжелейшую ситуацию, удалось сохранить производство, систему работы и коллектив специалистов, - пояснила Анна Кузнецова. - Продукция завода нужна и людям с инвалидностью, и нашим военным. Здесь сохранена вся школа работы по протезированию. Важно наращивать и поддерживать. Мы обсудили, что нужно сегодня заводу. Со своей стороны, начали переговоры с Минпромторгом и рядом учреждений, чья помощь, консультация и обучение нужны сегодня здесь».

Напомним, по распоряжению Президента была создана парламентская координационная группа по вопросам СВО, которую возглавил первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

В ее состав вошли представители обеих палат федерального парламента и всех парламентских партий, Министерства обороны, лидеры общественных организаций, ведущие военные корреспонденты. Рабочая группа будет осуществлять постоянный мониторинг обеспечения мобилизованных граждан, получения ими и членами их семей положенных выплат, мер поддержки, а также ряда других вопросов, связанных с СВО.

Также в задачи группы входит участие в информационной и разъяснительной работе по вопросам мобилизационной подготовки и мобилизации, анализ состояния работы по патриотическому воспитанию молодёжи и подготовка предложений по вопросам производства продукции, необходимой для удовлетворения потребностей всех видов войск и воинских формирований.

Внутри группы созданы шесть подгрупп по основным направлениям. Это развитие мобилизационных мощностей, мобилизационный учёт граждан, материально-техническое обеспечение участников СВО, поддержка членов их семей и военно-патриотическое образование и воспитание граждан, законодательное обеспечение деятельности рабочей группы. Их возглавят соответственно председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенёв, вице-спикер Госдумы Шолбан Кара-Оол, вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлёв, вице-спикер Госдумы, глава партийного штаба по гуманитарному сотрудничеству Анна Кузнецова, заместитель руководителя фракции «Единой России» в Госдуме Игорь Кастюкевич, первый заместитель руководителя фракции «Единой России» в Госдуме Дмитрий Вяткин.