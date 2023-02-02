«Только дай деньги, Киркоров!»: Адвокат Добровинский обвинил обидчиков певца в наживе

Подобные иски лишь подтверждают тот факт, что Филипп Бедросович очень популярная личность Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Даже, когда Филипп Киркоров в отпуске, скандалы сами его настигают. Даже без его участия. Тут вдруг проснулся некий Михаил Феодориди, отрекомендовавшись аналитиком и юристом.

Мужчина подал иск на поп-короля в Таганский суд, потребовав с артиста миллион рублей за «пляски на кресте». Речь может о юбилейном концерте Филиппа Киркорова, который отгремел аж в апреле минувшего года. На этом шоу был номер на песню «Мария Магдалена», где Филипп восходил на крест.

После этого на артиста обрушились общественники, мол, неуместно использовать в шоу крест. Киркоров из своего шоу крест давно убрал, но видимо, этого оппонентам показалось мало.

- В конце апреля, выступая на своем сольном концерте, Киркоров совершил акт глумления над главной христианской ценностью, устроив танцы на опрокинутом кресте, - объяснил автор иска Михаил Феодориди, как он сам себя называет - юрист, аналитик и общественный деятель из Ессентуков.

Мужчине возразил адвокат Киркорова Александр Добровинский.

- Подобные иски лишь подтверждают тот факт, что Филипп Бедросович очень популярная личность, а его творчество оказывает настолько сильное влияние, что не оставляет равнодушным никого,-считает Добровинский.-Отсюда и все эти жалкие попытки ввести запрет на его творчество в некоторых странах, иски от якобы неравнодушных поклонников и прочее и прочее.

- Его номер на кресте оказался настолько сильным и ярким, что до сих пор не даёт покоя. Иск мы отобьем, а вот слава о номере Филиппа Бедросовича останется надолго. Ведь серость и обыденность никого не волнует и не интересует,-прокомментировал KP.Ru этот громкий скандал адвокат Александр Добровинский.-Если человек, подавший иск, оценивает оскорбление в один миллион рублей, то получается, согласно иску этого человека: заплати деньги и оскорбляй, как хочешь? Только дай деньги, Киркоров.