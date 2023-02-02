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2 февраля 2023 12:25

«Только дай деньги, Киркоров!»: Адвокат Добровинский обвинил обидчиков певца в наживе

Адвокат Киркорова назвал "жалкой" очередную попытку засудить певца за скандальный номер "на кресте"
Алина ЧЕРНОВА
Подобные иски лишь подтверждают тот факт, что Филипп Бедросович очень популярная личность

Подобные иски лишь подтверждают тот факт, что Филипп Бедросович очень популярная личность

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Даже, когда Филипп Киркоров в отпуске, скандалы сами его настигают. Даже без его участия. Тут вдруг проснулся некий Михаил Феодориди, отрекомендовавшись аналитиком и юристом.

Мужчина подал иск на поп-короля в Таганский суд, потребовав с артиста миллион рублей за «пляски на кресте». Речь может о юбилейном концерте Филиппа Киркорова, который отгремел аж в апреле минувшего года. На этом шоу был номер на песню «Мария Магдалена», где Филипп восходил на крест.

После этого на артиста обрушились общественники, мол, неуместно использовать в шоу крест. Киркоров из своего шоу крест давно убрал, но видимо, этого оппонентам показалось мало.

- В конце апреля, выступая на своем сольном концерте, Киркоров совершил акт глумления над главной христианской ценностью, устроив танцы на опрокинутом кресте, - объяснил автор иска Михаил Феодориди, как он сам себя называет - юрист, аналитик и общественный деятель из Ессентуков.

Мужчине возразил адвокат Киркорова Александр Добровинский.

- Подобные иски лишь подтверждают тот факт, что Филипп Бедросович очень популярная личность, а его творчество оказывает настолько сильное влияние, что не оставляет равнодушным никого,-считает Добровинский.-Отсюда и все эти жалкие попытки ввести запрет на его творчество в некоторых странах, иски от якобы неравнодушных поклонников и прочее и прочее.

- Его номер на кресте оказался настолько сильным и ярким, что до сих пор не даёт покоя. Иск мы отобьем, а вот слава о номере Филиппа Бедросовича останется надолго. Ведь серость и обыденность никого не волнует и не интересует,-прокомментировал KP.Ru этот громкий скандал адвокат Александр Добровинский.-Если человек, подавший иск, оценивает оскорбление в один миллион рублей, то получается, согласно иску этого человека: заплати деньги и оскорбляй, как хочешь? Только дай деньги, Киркоров.

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