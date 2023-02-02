Великий писатель прочитал проповедь о Русской Победе

Писатель Александр Проханов. Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

…- Александр Андреевич, это биограф Проханова – Гамов звонит.

- Милости просим!.

- Спасибо. Я хотел вас поздравить с 80-летием Победы под Сталинградом, с 80-летием завершения Сталинградской битвы. Это такая веха в нашей истории, которая нам сейчас помогает жить и воевать. Ведь правда?

- Я бы сказал, что это веха, может быть, в истории человечества.

Потому что это один из тех моментов, когда вот эти сражающиеся в небесах огромные космические силы, энергия тьмы и света, энергия добра и зла, энергия ада и рая, - эти силы, они спустились на Землю…

И под Сталинградом была схватка вот этих сил.

- Очень образно.

- И все, что мы там видим, на этой панораме Сталинградской битвы - танки, которые сражаются и идут на таран, эти воздушные бои, которые тоже кончаются таранами, эти непрерывные русские контратаки, когда люди кидаются с гранатами под танки… Это всё - схватка русских ангелов краснозвездных с черными эсэсовскими демонами.

Отсюда - сила этой Победы.

- Сталинградской.

- Она и земная - военная, идеологическая, она - еще и небесная.

Поэтому, вот этот Сталинградский бой, Сталинградская схватка – это икона, к которой мы прикладываемся каждый год, а может быть, некоторые - каждый день. И сегодня, конечно, особенно сладостно приложиться устами к этому образу… Ведь мы же к нашей Богородице или к нашему Спасу прикладываемся не с юбилеем, а каждый день, каждое утро, по нашим молитвам.

Вот я сегодня так чувствую наш Сталинградский день.

- Скажите, а то, что Шольцы опять поперлись, танки с крестами, - нам эти небесные силы добра, они помогут с ними справиться, их пожечь так же, как мы жгли «Тигры» во времена Сталинградской битвы?

- Когда эти «Леопарды» с крестами придут сюда, на Украину, и когда танковый снаряд из «Леопарда» растерзает тело русского солдата в окопе, тогда совершится одно из таинственных огромных деяний исторических – воскрешение уснувшего и усопшего исторического времени.

Казалось бы, вот это историческое время ХХ века, когда вдруг вспыхнула и поднялась эта армада фашизма черного и пошла по Европе, заливая столицы, а потом хлынула сюда. И танки прошли Минск, Киев, Волоколамск, подошли к Истре. Они стремились сюда, сквозь степи, они прошли к Сталинграду.

Казалось, эти армады танков незыблемы и непобедимы. Им навстречу поднялась эта огненная красная советская мощь, - «сила сталинская», которая эти танки не только остановила, она их обернула вспять.

И мы на хвостах, на корме у этих танков ворвались в Берлин.

И произошло, повторяю, воскрешение всей мистерии ХХ века - как с той, фашистской стороны, так и с нашей, советской - российской.

Поэтому, явление «Леопардов» в Россию – это не просто продолжение вот этой жуткой тенденции германского фашизма, не просто состояние, когда мы должны вспомнить героизм Сталинграда, героизм наших предков

Это - и буквальное воскрешение времен.

Это - как мертвые поднимаются из гробов, одеваются во плоть во время Страшного суда, так и история поднимается из своих могил - расступаются могилы истории и из них возносятся времена.

И вот эти времена наступают. Поэтому, конечно, приход этих танков на Украину – грозная, страшная, мощная сила, и уничтожение их потребует от нас, может быть, той же самой решимости и смелости, которые потребовались для уничтожения «Фердинандов» и «Тигров», а именно - всей этой германской огромной фашистской империи.

- Александр Андреевич, прямо проповедь у вас!

- А я, Саш, и есть пред тобой - проповедник.

…- И я всегда, перечитывая Проханова (и книги, и мои интервью, вернее, ваши интервью, которые делаю), - всегда там ищу какие-то числа, даты - месяц, неделя. Специальная военная операция, она же там тоже обозначена, в прохановских книгах. Когда там Победа у вас значится, скажите, пожалуйста.

- Ну, я заглянул в эту книгу, которая является не прохановской, а эта книга лежит на столе в Генштабе, она - на путиновском столе, ее надо листать. И вот я листаю, листаю эту книгу…

- А что за книга? Может, она у меня тоже есть.

- Это - Книга Времен, где обозначены все сроки, в том числе и срок военной операции.

И когда я подбираюсь к странице, где обозначены эти сроки, я вижу, что эта страница вырвана.

- А почему? Что же теперь делать?

- Потому что эти сроки не обозначены. А если эти сроки не обозначены, что тогда делать?

А - то, что сказал протопоп Аввакум своей жене Марковне, когда они шли по тракту в Сибирь, гонимые, измученные, умирающие.

И жена его Марковна спросила его: «Доколе, батюшка, доколе?» И он сказал: «До самой смерти, матушка, до самой смерти».

И это русское чувство, которое дает нам, с одной стороны, огромное бремя брать на себя все слезы мира, всю тьму мира и превращать ее в свет. А - с другой стороны, это ликование оттого, что мы, народ, созданы Богом для этого, и без нас невозможно мироздание, невозможны галактики.

Вот это чувство удерживает нас.

А что касается очных сроков, когда это все произойдет, я тебе, Саш, говорю, что это неважно.

- Но почему же? Почему?

- Это неважно, потому что один срок наступит, пройдёт - за ним другой, третий, четвертый – до бесконечности.

Русская Победа, она не имеет исчислений, она есть - изначально, она до начала всех войн, всех сражений.

Поэтому что ты меня спрашиваешь, я разве Герасимов или я разве Пригожин? Я просто скромный русский писатель, который сидит и читает Пушкина, а также «Слово о полку Игореве». И там, на этих строках, ищет объяснение тех сегодняшних неурядиц, открытие всех сегодняшних тайн.

- Давай. Ладно. Всё, обнимаю, Саша.

- До свидания. Счастливо. Спасибо.

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