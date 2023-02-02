В России состоится первый форум дизайна и моды

Фото фонда Росконгресс

Для консолидации усилий и обмена опытом Фонд Росконгресс и Экспо Фьюжн – организатор масштабной международной выставки индустрии моды в России CPM – Collection Première Moscow – подписали соглашение о сотрудничестве.

Подписи на документе поставили председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев и генеральный директор ООО «Экспо Фьюжн» Александр Шайников.

- Уже этой весной состоится первый «Российский форум дизайна и моды». Уверен, что он станет важной площадкой для лидеров индустрии моды и дизайнеров, а также поможет определить векторы развития отечественной легкой промышленности и представит новые материалы, технологии и идеи, появившиеся на свет в России, – подчеркнул Александр Стуглев.

В России в 2014 году утверждена госпрограмма «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности». Сейчас как никогда важно сформировать в гражданских промышленных отраслях конкурентоспособную продукцию, которая бы отличалась высоким экспортным потенциалом, и объединить не только игроков рынка, но и операторов, которые, помогают отрасли.

- Уже 10 лет мы организуем профильное мероприятие только для специалистов легкой и текстильной промышленности, которое зарекомендовало себя как авторитетная площадка в этой индустрии. Однозначно, наши знания и наработки помогут провести «Российский форум дизайна и моды» на самом высоком уровне, – отметил Александр Шайников.