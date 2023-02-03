Раскрыта правда об имуществе Аллы Пугачевой: продала ли певица недвижимость в России

Сайт KP.RU заглянул в официальные документы на недвижимость и выяснил, избавилась ли Пугачева от своих владений Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

На днях Алла Пугачева вновь прогремела во всех новостях: по СМИ разлетелись цитаты из ее интервью "русскоязычному изданию, выпускаемом в Берлине для эмигрантов". В нем осторожная в последнее время Примадонна вовсю махала шашкой, клеймя депутатов, "которые ни черта не сделали для России", и актеров, что громче всех требуют отнять имущество уехавших "в надежде напомнить о себе".

- Это будет пробитием дна, дальше просто некуда, - якобы заявила Алла Пугачева об идее конфисковать недвижимость. - Но у меня в этой стране больше ничего не осталось. Ни квартир, ни домов, ни замков. Проводите журналистские расследования, ищите и изучайте документы…

Впрочем, через несколько часов сенсация "сдулась": как выяснилось, первоисточник интервью найти невозможно, а СМИ в погоне за громкими заголовками ссылались не на берлинское издание, а на сайт... астраханских новостей, у которого даже нет свидетельства о регистрации СМИ.

Так значит, никаких громких заявлений Алла Борисовна на самом деле не делала? Но если интервью - фейк и провокация, то почему певица не выступила с опровержением? И главное - так что все-таки с недвижимостью артистки в родной стране?

"Журналистское расследование", завещанное (или нет) Аллой Пугачевой, оказалось не таким уж невыполнимым. Сайт KP.RU заглянул в официальные документы на недвижимость и выяснил, избавилась ли Примадонна от своих владений.

Итак, согласно выписке из ЕГРН, Алла Пугачева по-прежнему владеет квартирой на 304 кв.м. в Филипповском переулке Москвы, подаренной ей бывшим зятем Русланом Байсаровым. Про это жилье в разное время чего только не писали - называли и пентхаусом с видом на храм Христа Спасителя, и пятикомнатными апартаментами на 500 квадратных метров. Ходили слухи, что во время ремонта Пугачева хотела выстроить в центре своей гостиной настоящий фонтан, но в итоге от затеи отказалась, так как от переизбытка влажности по дому могли пойти трещины.

Алла Пугачева по-прежнему владеет квартирой на 304 кв.м. в Филипповском переулке Москвы

Как на самом деле выглядят апартаменты, журналистам остается только догадываться: никаких фотосессий Алла Борисовна здесь не устраивала. Но так или иначе, квартира в Филипповском переулке кадастровой стоимостью 220,9 млн рублей (рыночная - около 300 миллионов) - единственное жилье в собственности Примадонны в России.

Кроме того, у певицы есть два земельных участка. Первый, на 1200 кв.м., расположен в Москве, а именно, в домостроительном комбинате "Творчество" и предназначен для садоводства. Кадастровая стоимость - 4,1 млн рублей. Второй находится в подмосковной деревне Бережки. Участок на 882 кв.м. предназначен для ведения подсобного хозяйства. Его кадастровая стоимость - 805 тысяч рублей.

А вот замок в деревне Грязь Алле Борисовне, как мы уже писали, никогда не принадлежал. Им с первых дней единолично владеет Максим Галкин* - и землей, и всеми постройками, в том числе шестиэтажным дворцом на 2000 "квадратов".

Кроме того, знаменитую пятикомнатную квартиру на Тверской, которой Пугачева владела с 1980 года, в 2014 году певица переписала на дочь Кристину Орбакайте - к этой недвижимости вот уже девять лет Алла Борисовна не имеет отношения.

*Признан Минюстом РФ иностранным агентом

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