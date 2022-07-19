Замок Пугачевой и Галкина с высоты птичьего полета. Фото: Иван МАКЕЕВ

Максим Галкин в Европе нарасхват: Юрмала, Таллин, Хельсинки, Лондон, Дублин, Карловы Вары - гастроли покинувшего Россию юмориста расписаны до конца сентября. Между тем, еще на первых концертах в Израиле Галкин признавался, что планирует вернуться домой.

- Знаете, есть такая примета: бросил монетку - обязательно вернешься. А я там пару миллионов бросил! - шутил шоумен.

"Прибедняется", - решили тогда зрители и оказались правы. Как выяснил сайт kp.ru, имущество Галкина потянет, скорее, на пару миллиардов...

Устройства замка в Грязи. Схема "КП".

ПОД ДВОРЕЦ СКУПИЛИ 16 УЧАСТКОВ

О том, что муж Аллы Пугачевой владеет трехкомнатной квартирой в ЖК "Царское село" у метро Новые Черемушки, мы уже писали. Жилье на 103 кв.м., которое сейчас стоит около 45 млн рублей, в "нулевых" досталось Максиму Галкину от матери. Видимо, оно дорого как память, поэтому избавляться от скромной для звезды трешки на окраине столицы шоумен не спешит.

Тогда же, попытавшись узнать информацию о замке в деревне Грязь, мы столкнулись с казусом: выяснилось, что почтового адреса у владений нет - даже письма Пугачевой пишутся "на деревню дедушке": 143031, Московская область, Одинцовский район, деревня Грязь, Пугачевой А.Б. Ни улицы, ни номера дома здесь попросту не имеется. Да и с кадастровым номером участка вышла какая-то неразбериха, из-за чего замок в Грязи оказался "призраком": по факту он есть, а по документам днем с огнем не сыщешь.

Супруги в главном холле замка. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

И вот наконец история с имением Пугачевой и Галкина прояснилась. Как стало известно сайту kp.ru, участок звездной четы в деревне Грязь с возведенным на нём дворцом - это, на самом деле, аж 16 земельных участков общей площадью 21,2 тысячи кв.м. или 212 "соток". Самый маленький земельный объект - всего 102 кв.м., самый большой - 2500.

ГАЛКИН - ЕДИНСТВЕННЫЙ ВЛАДЕЛЕЦ

Интерьеры замка даже спустя много лет после заселения знаменитых хозяев (это произошло в 2011 году, а строили особняк долгих семь лет) поражают воображение обывателей. По оценкам риэлторов, имение обошлось супругам в 1 миллиард рублей. Всё здесь по высшему разряду: есть оранжерея и зимний сад, курительная комната, каминный зал, библиотека с дубовыми стеллажами, детские и взрослые гардеробные, у хозяев - спальни с балдахинами, а для гостей - отдельное крыло. Резные деревянные панно, обои с геральдическими лилиями, столы и стулья с позолоченными ножками, хрустальные люстры - при виде этих богатств захватывает дух. Шестиэтажный замок оборудован лифтом, а еще по требованию Максима Галкина весь пронизан тайными ходами.

Галкин в том самом спа-центре, который по просьбе Пугачевой устроил в отдельном доме. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Единственное, чего здесь нет - вертолетная площадка. Как рассказывали kp.ru в свое время архитекторы, Максим хотел устроить ее на крыше, но из-за башенки махина не поместилась. "Замок без башенки - не замок", - махнул тогда рукой юморист и благополучно забыл о "вертушке".

Как выяснил сайт kp.ru, по бумагам замок в Грязи - это три отдельных постройки. Первая - основной дом, тот самый шестиэтажный дворец. Его площадь - 1867 кв.м. Второе строение скромнее: всего на 571 "квадрат" - это банный комплекс и бассейн, где Алла Борисовна делала все косметические процедуры и маникюр (специалисты приезжали к ней на дом). Спа-зона выполнена в китайском стиле и находится в отдельной постройке, куда можно попасть только через подземный ход. Ну и третий домик, по местным меркам, скорее, похож на скворечник: всего 29 "квадратов": возможно, это подсобка или помещение для охраны. Кстати, по данным kp.ru, имением в деревне Грязь со всеми его многочисленными участками, домами и прочим имуществом единолично владеет Максим Галкин: Алла Борисовне по документам ничего не принадлежит.

Одна из двух кухонь в замке. На этой готовила Алла Борисовна, вторая - для прислуги. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

ВОПРОС-РЕБРОМ

А ЕСЛИ РАЗВОД?

По данным kp.ru, земельные участки в Грязи Максим Галкин приобрел в разное время. Самые первые - в 2004 году; затем земли покупались в 2008-м и 2016-2018 годах. Последний участок на 673 "квадрата" юморист добавил к своим владениям ровно два года назад, 20 июля 2020 года.

Дома - дворец и спа-зону - шоумен зарегистрировал 21 сентября 2011 года. А вот "скворечник" появился в 2017 году. Какое значение имеют все эти даты? Да самое важное.

Лиза и Гарри Галкины дома в деревне Грязь. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

- По нашему законодательству, все нажитое в браке при разводе делится супругами пополам, - объяснил kp.ru звездный адвокат Андрей Алешкин. - Таким образом, если Алла Борисовна и Максим Галкин решат расторгнуть брак, делить они будут только то имущество, которое приобреталось после 23 декабря 2011 года - в этот день, по информации из открытых источников, их союз был зарегистрирован в Кутузовском ЗАГСе Москвы. Получается, что Пугачева может претендовать лишь на те земли в Грязи, которые были куплены в 2016-2020 годах. А из построек ей положена лишь половина того самого "скворечника" на 29 квадратных метров.

Кроме того, я бы отметил еще одну вещь. Ввиду того, что Максим Галкин находится сейчас в сложном положении, он может переписать всё свое имущество на Аллу Борисовну путем дарственной. Оформить её не составляет никакого труда.