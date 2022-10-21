Автобус-музей «Каникулы в Арктике» прокатился по России

Автобус-музей «Каникулы в Арктике» преодолел почти 4500 километров. Фото предоставлено проектом «Каникулы в Арктике».

Почти месяц уникальный автобус-музей «Каникулы в Арктике» колесил по городам России. Осенний эколого-просветительский марафон стартовал 16 сентября в Москве, и далее проехал с остановками через Нижний Новгород, Пермь, Екатеринбург, Уфу, Самару и Тулу. За это время команда фестиваля преодолела почти 4500 километров и познакомила жителей российских регионов с разнообразием жизни в Арктике, её удивительными обитателями, коренными жителями и научными исследованиями.

Марафон стартовал 16 сентября возле Северного речного вокзала в Москве. Фото предоставлено проектом «Каникулы в Арктике».

В каждом из городов к автобусу выстраивались очереди. И это неудивительно, ведь второго такого транспорта нет – он уникальный. Фонд «Чистые моря» совместно с АНО «Центр «Арктические инициативы» превратил обычный автобус в передвижной музей. Внутри него на площади в 28 квадратных метров разместилась мультимедийная экспозиция. На площадке рядом с автобусом расположились фотозона, чум, панно с чёрно-белым изображением арктического посёлка «Раскрась Арктику», ярмарка, арктический кинотеатр и другие интересные активности.

Внутри автобуса на площади в 28 квадратных метров разместились мультимедийная экспозиция. Фото предоставлено проектом «Каникулы в Арктике».

Экспозиция музея посвящена всем девяти арктическим регионам России. На ней можно узнать о том, зачем учёные берут анализы у млекопитающих, как им надевают спутниковые передатчики, кто встречается каждый год с белыми медведями и пингвинами, а также познакомиться с традициями народов Севера, обитателями Арктики, узнать про экологическое состояние и арктические научные экспедиции.

Главная цель проекта – рассказать россиянам о красоте и хрупкости арктической экосистемы, а также привлечь внимание к необходимости рационального использования природных ресурсов.

Более 5500 человек посетили экспозицию автобуса-музея и совершили виртуальное путешествие в Арктику. Фото предоставлено проектом «Каникулы в Арктике».

Команда проекта состоит из двух водителей автобуса, экскурсовода, администратора марафона и одного из авторов мультимедийной экспозиции (он же - водитель легкового автомобиля, который перевозит группу и реквизит).

«Всё началось на Северном речном вокзале. Именно тогда мы окончательно поняли, что наш эколого-просветительский марафон важен, нужен и востребован. Люди шли непрерывным потоком знакомиться с Арктикой, - рассказали организаторы марафона. - Дорога оказалась легкой. К тому же, увидев наш яркий автобус, окружающие автомобилисты сопровождали нас улыбками и посылали вслед заряд бодрости. Представители ДПС останавливали, но больше с нескрываемым (в самом положительном смысле этого слова) любопытством. Ведь это первый в России арктический автобус-музей и его первое путешествие по стране».

В чуме организаторы проекта проводят мастер-классы. Фото предоставлено проектом «Каникулы в Арктике».

В каждом городе для автобуса выбирали красивые и интересные локации. В Москве такой площадкой стал исторический Северный речной вокзал, в Нижнем Новгороде - Нижегородский Кремль, в Екатеринбурге – парк Маяковского. В Самаре марафон «Каникулы в Арктике» начался с пробега старинных мотоциклов от музея «Мотомир Вячеслава Шеянова».

По дороге из Уфы в Самару к команде марафона присоединилась ещё одна участница «Каникул в Арктике» - представительница коренных малочисленных народов Севера хантов Роза Накова.

«Роза за время поездки пополнила наши знания о видах чумов – жилища, с которым кочуют некоторые народы Севера, а также организаторы марафона «Каникулы в Арктике». Правда, мы в нем не живём, а проводим мастер-классы, - говорят организаторы проекта. - Есть чумы из оленьих шкур. А мы ставим на площадках нашего марафона чум из брезента. Самым неожиданным для нас оказалось, что чум покрывают ещё и берестой! Используют такой чум летом, он очень хорошо защищает от жары. Например, + 28 - такое в Арктике тоже бывает, а северные народы плохо переносят такую погоду. Причём бересту снимают, не нанося вред дереву, и его покров вскоре восстанавливается».

анно с чёрно-белым изображением арктического посёлка «Раскрась Арктику» стало любимым развлечением для детей. Фото предоставлено проектом «Каникулы в Арктике».

За время марафона арктический музей на колесах посетили более 5500 человек. Теперь его организаторы планируют новое путешествие: «Надо сделать паузу после месячного марафона – навести марафет в автобусе-музее, проанализировать всё, сделать работу над ошибками и просто отдохнуть, чтобы опять сказать: «Встречайте! К вам едет Арктика!»

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

- 7 городов, 30 дней марафона, 4500 километров пути преодолел арктический музей на колесах.

- Более 5500 человек посетили экспозицию автобуса-музея и совершили виртуальное путешествие в Арктику! Теперь минимум половина из них собирается в реальное.

- 2 893 человека прошли мастер-классы по созданию экошоперов с изображением арктических животных и изготовлению традиционной куклы народов ханты и манси Акань.

- Всем миром раскрасили больше 25 двухметровых полотен с изображением арктических поселков.