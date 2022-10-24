Море призывает в «Доброфлот»

Плавбаза. Фото: пресс-служба ГК "Доброфлот"

АЛЛО, МЫ ИЩЕМ МАТРОСОВ!

Донабор на плавбазу «Всеволод Сибирцев» объявила Группа компаний «Доброфлот». Судно продолжает промысловую экспедицию в Охотском море и занимается важнейшим для страны делом – производством рыбной продукции прямо в море, выпуская сотни тысяч рыбных консервов и пресервов ежесуточно. Новые партии с пометкой «сделано в море» уже поступает в торговые сети всей страны.

На протяжении всей путины компания набирает для работы в море сотрудников. Вот и сейчас на плавбазу, которая отправилась из порта Находка 20 августа этого года, требуются молодые и выносливые мужчины на должности матросов-рыбообработчиков.

Это сегодня очень востребованная профессия, для которой не обязательно иметь профессиональный навык или образование. Главный критерий в этой работе – хорошее здоровье и готовность работать по четкому графику в длительном рейсе. Всему остальному обучат прямо на борту, старшие мастера всегда опекают новичков в профессии.

Сейчас идет восьмая по счету экспедиция, которая продлится до конца февраля 2023 года. После ивасевой путины плавбаза перейдет в другой промысловый регион для обработки сельди и минтая. Далее «Всеволод Сибирцев» отправится в новый рейс на 11 месяцев.

Молодые специалисты судомеханической службы. Фото: Юлия СЛОВЕНА

КСТАТИ

Мужчин, работающих на рыболовных судах на Дальнем Востоке, могут освободить от мобилизации. С такой просьбой 18 октября выступил региональной профсоюз моряков. Так как призыв рыбаков, судовых механиков, капитанов и других морских специалистов может привести к дефициту кадров и задержке судов в портах. Стоит отметить, что пригласить в военкомат человека, находящегося 10-12 месяцев в море, и без этого достаточно сложно, такова специфика работы. Но в любом случае, инициатива необходимая для бесперебойного снабжения населения рыбопродукцией.

ТРУДОВЫЕ БУДНИ ЭКИПАЖА

Уже два месяца матросы-обработчики, среди которых половина женщин, и специалисты трудятся, выпуская для российского потребителя сотни тысяч банок консервированной рыбы в сутки. Каждая банка – это большой труд матросов-обработчиков, которые являются главными передовиками производства, а также технических служб, обеспечивающих бесперебойную работу плавучего завода на протяжении всей путины. Консервы и пресервы из тихоокеанской сардины иваси, скумбрии, печени минтая, включая мороженую продукцию, регулярно отгружаются на транспортные суда-перегрузчики.

Мотоботы передают рыбу. Фото: Юлия СЛОВЕНА

Во время последнего рейса «Всеволод Сибирцев» переработал более 37 тысяч тонн сырца, выпустив 42,5 миллиона!!! банок консервов и пресервов из свежей рыбы. Почти вся продукция, которая выпускается на плавбазе группы компаний «Доброфлот», идет на российский рынок, в том числе, и для обеспечения участников СВО.

Работа в море – хоть и довольно тяжела физически, для многих становится призванием. Ведь, несмотря на изоляцию от внешнего мира и ежедневную рутину, многие сотрудники компании работают на «Всеволоде Сибирцеве» далеко не первый год. Тут работают и семьи, и даже сложились свои династии.

Пусть сейчас многое на судне делает автоматика, работа на машине по разделке рыбы требует выносливости и хваткости. Поэтому на нее ставят девушек – у них скорость в работе выше. А вот мужские руки тут нужны на многих других процессах – на ручной разделке, морозке, сортировке, набивке баночки рыбой и упаковке готовой продукции.

Кстати, эта работа также прекрасно подойдет студентам, учащимся на морских специальностях. Плавбаза - прекрасная возможность прочувствовать на себе морскую жизнь, получить свой первый опыт и ценз для будущей карьеры.

Работница плавбазы. Фото: Юлия СЛОВЕНА

Работа в гигантском плавучем городе найдется не только для матросов, но представителей множества других специальностей. Здесь в цене электромеханики, электрогазосварщики, слесари, механики-наладчики, машинисты котельных. На «Всеволод Сибирцев» также требуются машинисты кранов и машинисты рефрижераторных установок, технологи пищевого производства, инженеры-химики и инженеры-электроники. В «Доброфлоте» обращают внимание не только на «морские» профессии – в компании помогут конвертировать береговой диплом на морской, чтобы получить работу по дефицитной и высокооплачиваемой специальности в море.

ГОРОД В МОРЕ – ГОРОД МЕЧТА

Плавбаза, это не траулер и не краболов – это огромный плавучий завод, можно сказать город в море, предназначенный для приема от добывающих судов краба и рыбы-сырца и их переработки на консервы, пресервы, мороженую продукцию, рыбную муку, а также для обеспечения добывающих судов всеми видами снабжения и обслуживанием. Всего на нем при полной комплектации трудится около 600 человек. Таких заводов как «Всеволод Сибирцев» в мире всего два. По своим техническим характеристикам судно уникально – его мощности позволяют выпускать три вида продукции: мороженую, консервную и кормовую. Производство практически безотходное. На плавбазе есть сауна с бассейном, столы для игры в теннис, кинотеатр, актовый зал, библиотека, оборудованный тренажерный зал, полноценный медицинский центр с бесплатным стоматологическим кабинетом, столовая, судовой магазин (ларёк), двухместные каюты и единственная в мире православная часовня на промысловом судне (смотрите 3D-тур).

Вид берега, который бывает не часто. Фото: Юлия СЛОВЕНА

Справка «КП»: Крабоконсервная плавбаза (КРКПБ) «Всеволод Сибирцев» («Vsevolod Sibirtsev»), флаг Россия, порт приписки Находка, была построена 07 декабря 1989 года. Она является последним судном в серии триады класса «Содружество», которые построили на верфи компании Rauma-Repola (с 2009 года STX Finland Cruise) в Финляндии. Назвали судно в честь революционера и участника Гражданской войны Всеволода Сибирцева.

БЫТ МОРЯКОВ

Те, кто уже побывал на плавбазе и отработал всю путину, считают, что чем длинней рейс, тем лучше. Для экипажа – это возможность заработать денег и не оставаться по полгода на берегу в ожидании следующего выхода в море. Для того чтобы длительный рейс переносился комфортней, плавзавод оснащен всем самым необходимым для комфортной жизни. В случае простуды или недомогания, медики лазарета и стоматолог оказывают необходимую медицинскую помощь.

Лазарет. Фото: пресс-служба ГК "Доброфлот"

Плюсы работы в море

• Жилье - люди живут в двухместных каютах, которые не сильно отличаются от гостиничных номеров.

• Питание - едят сотрудники в просторной столовой, меню очень разнообразное и сбалансированная – каждая калория на своем месте. В рационе всегда есть мясо, птица, рыба (без нее на судне никак), свежие овощи и фрукты, крупы, макароны. Из напитков всегда есть чай, кофе, компоты и морсы.

• Досуг – свободно время члены экипажа проводят за чтением, за просмотром кино и сериалов (кстати, на этот рейс закупили новинки мирового и российского кино), кто-то учится онлайн, кто-то просто переписывается с родственниками и друзьями, благо Интернет на судне бесплатный и устойчивый. Прогулки на морском воздухе, наблюдения за дельфинами и китами в дикой природе – это отдельный вид удовольствий. И он вам будет доступен бесплатно в течение всего рейса. Так сказать, океанариум за бортом.

Двухместная каюта. Фото: Юлия СЛОВЕНА

• Спорт – им любители ЗОЖ не обижены. Они проводят время в тренажерном зале или в сауне с бассейном, играют в волейбол или в теннис. Тренировки проводит главврач судового госпиталя – многократный чемпион Дальнего Востока по бодибилдингу и пауэрлифтингу (смотрите 3D-тур).

• Праздники – они здесь проводятся «на сухую», по правилам безопасности на борту запрещено распивать спиртные напитки. Зато праздничный стол вам обеспечен – и новогоднее оливье, и мясо по-французски – в общем, всякие разносолы. А на день рождения именинник получает торт.

• Личная жизнь – с этим на плавбазе тоже все хорошо. Те, кто приходят семьями – работают и живут вместе в одной каюте – капитан всегда идет на встречу семейным парам. Холостые ходят на свидания, строят отношения, некоторые приходят из рейса женихом и невестой. По мнению опытных рыбаков, на плавбазе всегда есть огромный шанс встретить свою любовь.

Рассвет. Фото: Юлия СЛОВЕНА

• Финансы – пока вы живете и работаете на «Сибирцеве», вам на счет «капает» зарплата. А работа на перегрузах (когда приходят малые транспортные суда, чтобы забрать готовую продукцию на берег) оплачивается дополнительно. Самое главное – деньги копятся сами собой, ведь на еду, жилье и развлечения тратиться не надо. Единственное, что покупают члены экипажа в местном ларьке – сладости, мороженое, снеки, соки и сигареты. И по прибытию на берег, они возвращаются домой с приличными суммами на счетах, часто переваливающими за миллион. Особенно выгодно идти в море семейной парой, тогда муж и жена по итогам рейса зарабатывают около 2 миллионов рублей. Согласитесь, внушительная сумма, вполне подходящая для покупки недвижимости, стартового взноса по ипотеке или приобретения нового автомобиля.

Вероника Перминова - киоскер на судне. Фото: Юлия СЛОВЕНА

Минусы работы в море

• Рабочая смена – она длится 12 часов, но зато позволяет выйти на более высокие производственные показатели, что в лучшую сторону сказывается на зарплате. А экипаж имеет возможность отдохнуть и восстановиться.

• Ограниченное пространство - нет возможности передвижения по суше, только если вы решите покинуть плавбазу досрочно. Это, кстати, всегда возможно – транспортные рефрижераторы посещают плавбазу каждые 2 недели, они как челноки привозят тару, продукты питания, медикаменты и забирают готовую продукцию на берег.

• Качка – иногда она бывает, например, в сильный шторм. И некоторые новички могут почувствовать себя некомфортно. Правда из-за гигантских размеров «Всеволода Сибирцева» раскачать его может только очень сильная непогода – мелкую и среднюю волну экипаж плавбазы даже не замечает.

• Разлука с близкими – но эту проблему несколько позволяет нивелировать развитие современных средств связи и интернет.

Прогулка под крики чаек. Фото: Юлия СЛОВЕНА

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ

Кира Немирова, психолог:

- В работе, связанной с длительными рейсами и работой в море, есть свои психологические плюсы. Главный плюс – это снятие стресса и тревожности. Тем более в такой напряженной ситуации, которая сложилась сегодня в мире. Во-первых, ты находишься далеко от суши, где все как-то неспокойно. Это доказывают и рассказы моряков, которые спокойно пережили локдаун и пандемию в рейсе – на судах паники, в том числе связанной и с продовольствием, не наблюдалось. Во-вторых, режим дня всегда влияет положительно на психоэмоциональное состояние. Когда человек точно знает, сколько он работает, сколько отдыхает, когда завтрак, когда ужин – это упорядочивает его жизнь, структурирует ее. В такой системе редко происходят стрессовые ситуации, когда начальник внезапно попросил поработать в выходной или задержаться на работе до ночи из-за срочного проекта. На судах есть четко регламентированные смены и вахты. В-третьих, там можно обеспечить себе информационный детокс. В-четвертых, это стабильность – работа, заработок, экономия денег на жизнеобеспечение. В-пятых, морской воздух и наблюдения за морскими животными – это своеобразный релакс. Минус тут единственный – это ограничение, так скажем, свободы в плане передвижения и однообразие окружающей обстановки.

Морские котики. Фото: Юлия СЛОВЕНА

Иван Поленов, юрист:

- Все, кто уходит на длительное время в море, на рыбодобычу, например, не обязаны прерывать рейс и возвращаться на берег для получения повестки какой бы то ни было направленности, в том числе, и из комиссариатов. Также работодатель не обязан прерывать промысловую экспедицию судна, чтобы высадить кого-либо из членов экипажа на берег. Поэтому рыбаки в данном случае не должны считаться лицами, уклоняющимся от исполнения требований закона или положения о мобилизации.

У берегов. Фото: Юлия СЛОВЕНА

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ:

1. Как попасть на плавбазу?

Всем, кто хочет получить ни с чем несравнимый опыт работы в море, а также заработать очень хорошие деньги, может записаться в команду по телефону «горячей линии» Отдела подбора персонала 8 800 555 08 24 (звонок по России бесплатный).

2. Что входит в обязанности матроса-обработчика?

Обработка рыбного сырья в цехах плавзавода.

3. Какие требования к соискателю?

Образование - не имеет значения, опыт работы - не имеет значения. Наличие действующих морских документов (подробности можно узнать на горячей линии в «Доброфлоте»). Наличие медкомиссии в плавсостав, санминимум для работы матросом-рыбообработчиком.

Перегруз рыбы. Фото: Юлия СЛОВЕНА

4. Какие трудовые условия?

Официальное трудоустройство, гарантированный оклад, включая промысловый коэффициент, бонусы и премии по итогам рейса, зарплата выплачивается в срок, в полном объеме, проживание и питание, кандидаты без опыта направляются на оплачиваемую стажировку на береговой завод компании (проживание и питание предоставляем).

5. Что взять в рейс новичку?

Ноутбук и сотовый телефон, если есть еще один мобильник, то лишним он не будет. Максимально удобные и комфортные вещи – штаны (3 штуки), футболки (6-7 штук), тельняшки (2 штуки), толстовки (2 штуки). Запас носков и белья (полотенца и постельное белье на судне выдается каждому члену экипажа). Сменную обувь для спортзала, резиновые тапочки для душевой и каюты. Средства гигиены с запасом на первые три месяца, потом всегда можно будет купить необходимое в судовом ларьке. Витамины и обезболивающее (все остальное есть в лазарете), запас контактных линз (запасные очки). Электрочайник, нож, открывашку, пластиковые контейнеры под еду, несколько тарелок и кружка, столовые приборы. Жизненно необходимый запас кофе для кофеманов.

Члены команды. Фото: Юлия СЛОВЕНА

P.S. Кстати, мы уже говорили, что за одну экспедицию на плавбазе можно заработать более миллиона рублей. Но по завершению рейса лучших работников дополнительно награждают денежными премиями и ценными призами. Например, в апреле 2022 года, лучший матрос-рыбообработчик прошлого рейса Вера Гордейчик получила разовую премию в размере 250 тысяч рублей за перевыполнение плана. И этого сверх зарплаты, заработанной Верой за экспедицию. Всего же в прошлом рейсе «Всеволода Сибирцева» премии получили более 100 членов экипажа.

Более подробно о жизни на «Всеволоде Сибирцеве» читайте в сериале корреспондента «КП» в жанре «испытано на себе».