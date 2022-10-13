Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика12 октября 2022 22:00

Земля добра

Сельская молодежь страны помогает письмам, адресованным солдатам, попасть на передовую. На территории России реализуется масштабная акция «Земля добра». Ее организатором выступает Российский союз сельской молодежи (РССМ)
Валентина ПОЛИКАРПОВА

Направили бойцам более 20 тонн аграрной продукции

В сентябре волонтеры Союза сельской молодежи ездили в Ростовскую область. В рамках поездки они передали в военные части более 20 тонн аграрной продукции. Гуманитарную помощь удалось собрать благодаря российским аграриям - они отправили бойцам - участникам СВО овощи. В список вошел «борщевой набор»: лук, картофель, капуста, свекла и морковь, оказались в авоськах и перцы, и томат. А астраханские предприятия передали бойцам лакомство - тонну местных арбузов. В общем, солдатские пайки стали гораздо вкуснее и привлекательнее!

- Во время общения с руководством мы узнали, что зачастую наши солдаты, будучи на передовой, делятся этими пайками с самими жителями. Получается так, что мы стараемся помочь им, а они оказывают поддержку местному населению. Это здорово, - отмечает председатель РССМ Дмитрий Пекуровский.

Письма, согревающие душу

Наиболее трогательной частью проекта «Земля добра» стала отправка писем на фронт. Идея родилась во время поездки в воинскую часть Ростовской области.

- Мы обсуждали с руководством вопросы другой помощи солдатам. Что еще нужно на фронте? Конечно, поддержка! Так пришла идея о письмах. Ее с удовольствием поддержали другие регионы, - поделился Дмитрий.

К участию подключились дети, а также студенты средних и высших учебных заведений. Они подготовили сотни весточек, наполненных теплом и любовью. Пожелания победы, скорейшего возвращения. Искренние слова благодарности от тех, кто понимает, что делают люди в форме для всего мира. Всего порядка 200 писем, которые отправятся бойцам, что еще больше поддержит их моральный дух и веру в победу.

- Я знаю, что бойцы безумно рады письмам. Они неоднократно говорили, что каждая весточка дарит им надежду и тепло, - отмечает Дмитрий.

Отметим, что в октябре текущего года Российский союз сельской молодежи презентовал свою акцию в Москве. Проект «Земля добра» открылся 7 октября как часть Российской агропромышленной выставки «Золотая осень-2022».

Спецоперация на УкраинеУкраинский кризис: Новости