Направили бойцам более 20 тонн аграрной продукции

В сентябре волонтеры Союза сельской молодежи ездили в Ростовскую область. В рамках поездки они передали в военные части более 20 тонн аграрной продукции. Гуманитарную помощь удалось собрать благодаря российским аграриям - они отправили бойцам - участникам СВО овощи. В список вошел «борщевой набор»: лук, картофель, капуста, свекла и морковь, оказались в авоськах и перцы, и томат. А астраханские предприятия передали бойцам лакомство - тонну местных арбузов. В общем, солдатские пайки стали гораздо вкуснее и привлекательнее!

- Во время общения с руководством мы узнали, что зачастую наши солдаты, будучи на передовой, делятся этими пайками с самими жителями. Получается так, что мы стараемся помочь им, а они оказывают поддержку местному населению. Это здорово, - отмечает председатель РССМ Дмитрий Пекуровский.

Письма, согревающие душу

Наиболее трогательной частью проекта «Земля добра» стала отправка писем на фронт. Идея родилась во время поездки в воинскую часть Ростовской области.

- Мы обсуждали с руководством вопросы другой помощи солдатам. Что еще нужно на фронте? Конечно, поддержка! Так пришла идея о письмах. Ее с удовольствием поддержали другие регионы, - поделился Дмитрий.

К участию подключились дети, а также студенты средних и высших учебных заведений. Они подготовили сотни весточек, наполненных теплом и любовью. Пожелания победы, скорейшего возвращения. Искренние слова благодарности от тех, кто понимает, что делают люди в форме для всего мира. Всего порядка 200 писем, которые отправятся бойцам, что еще больше поддержит их моральный дух и веру в победу.

- Я знаю, что бойцы безумно рады письмам. Они неоднократно говорили, что каждая весточка дарит им надежду и тепло, - отмечает Дмитрий.

Отметим, что в октябре текущего года Российский союз сельской молодежи презентовал свою акцию в Москве. Проект «Земля добра» открылся 7 октября как часть Российской агропромышленной выставки «Золотая осень-2022».