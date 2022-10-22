Oдним из условий вхождения в высокие кабинеты Мелони обозначила «строгое следование евроатлантическим принципам и поддержку ЕС и НАТО» Фото: REUTERS

Одержавшей уверенную победу на прошедших в сентябре досрочных парламентских выборах в Италии «правой коалиции» во главе с теперь уже премьером Джорджа Мелони удалось почти невозможное - в кратчайшие сроки сформировано работоспособное, по крайней мере на первый взгляд, правительство.

Правда, буквально накануне праздник был омрачен разразившимся вокруг главы «Вперед, Италии» Сильвио Берлускони «водочно-украинский» скандал. Да и в отношении ключевого партнера первой в истории женщины-главы страны — секретаря партии «Лига» Маттео Сальвини - заблаговременно была проведена целая медиакампания, единственной целью которой было обвинить политика в «порочных связях с Москвой».

Однако, в итоге, новое правительство будет уже сегодня, 22 октября, приведено к присяге и начнет свою работу.

В его состав вошли практически все фигуры, которые изначально «сватала» Мелони. И среди них есть если не пророссийские политики, то уж во всяком случае настроенные на конструктивный диалог с нашей страной.

Одной из главных фигур можно считать уже упомянутого Маттео Сальвини, получившего аж два высоких поста — вице-премьера и министра инфраструктуры и транспорта.

К условно пророссийским можно отнести и Антонио Таяни, тоже вице-премьера и главу министерства иностранных дел. Он, как предполагается, будет вести более взвешенную политику, нежели его предшественник — Луиджи Ди Маио, под конец своего срока скатившийся в откровенную русофобию. В любом случае, в бытность своего членства в партии «Вперед, Италия!» он всегда отличался крайне взвешенным и рациональным подходом в вопросе выстраивания отношений с Россией.

Но, пожалуй, главные сюрпризы может таить персона Джанкарло Джорджетти; это новый министр экономики. Именно его ведомство в свете сгущающихся над Евросоюзом кризисных туч может стать одним из ключевых локомотивов на пути пересмотра антироссийских санкций.

Интересно что, несмотря на проамериканскую позицию и критику РФ, Джорджетти, как поговаривают, является одним из главных рационалистов и даже не раз восхищался Владимиром Путиным за его поддержку традиционных ценностей.

Обольщаться, правда, преждевременно не стоит — одним из условий вхождения в высокие кабинеты Мелони обозначила «строгое следование евроатлантическим принципам и поддержку ЕС и НАТО», после чего почти все «любители России» поспешили поклясться и Мелони, и Брюсселю в верности.