Память комдива-героя Сталинграда увековечили в Тамбове

Открытие памятника генералу Глазкову в Тамбове.

В Тамбове открыли памятника-бюст герою Сталинграда Василию Глазкову. На церемонии выступили глава Тамбовской области Максим Егоров и советник главы РВИО Ростислав Мединский.

Ростислав Мединский.

Памятник генералу Глазкову, исполненный скульптором Денисом Стритовичем по проекту Ростислава Мединского установлен Российским военно-историческим обществом при поддержке правительства региона.

Уроженец Тамбовщины, В. А. Глазков, командуя бойцами 35-й гвардейской стрелковой дивизии, 8 сентября 1942 года был тяжело ранен. От потери крови он терял сознание, но не покидал поле боя, продолжая руководить дивизией. Когда, наконец, бойцы попытались эвакуировать комдива в тыл, в его машину попал снаряд. 23 сентября 1943 года гвардии генерал-майор был посмертно награждён орденом Ленина. Шинель комдива Глазкова, имеющая 160 пулевых и осколочных пробоин, хранится сегодня в Музее-панораме «Сталинградская битва», напротив знаменитого Дома Павлова.

Памятник открыт в тамбовском Парке Победы, где ранее РВИО установило бюсты Героев Советского Союза И. Г. Драченко, В. И. Щелкунова, С. Н. Перекальского. Бюст комдиву Глазкову дополнит это единое пространство памяти, посвященное героическим уроженцам Тамбовщины.