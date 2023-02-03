С российскими пранкерами поговорил «самый тупой советник» Трампа

Очередной американский политик попался на удочку российским пранкерам Фото: REUTERS

Очередной высокопоставленный американский политик попался на удочку российским пранкерам Алексею Столярову (Лексусу) и Владимиру Кузнецову (Вовану).

Свой «улов» они уже выложили в своем Телеграм-канале.

Бывший советник по национальной безопасности президента США думал, что говорит с экс-президентом Украины Петром Порошенко. Возможно, именно поэтому и разоткровенничался.

Болтон уверен, что экономика России не пострадала от санкций лишь потому, что Москва их успешно обходит.

- Я не думаю, что мы сделали достаточно для обеспечения соблюдения санкций. Я думаю, что Россия продолжает обходить их. - предположил он.

А заодно признал, что является противником любых переговоров.

- И важно пресекать попытки французов, немцев или кого бы то ни было пытаться вести переговоры с русскими. – считает отставной политик.

Досталось и Трампу, в администрации которого служил Болтон.

- Полагаю, в своей книге я упомянул, что однажды он спросил у меня, входит ли Финляндия в состав России. И я полагаю, что он в какой-то степени думал, что Украина — это часть России. Вот с чем нам приходилось иметь дело. – посетовал собеседник «Порошенко».

На прошлой неделе экс-президент США так охарактеризовал своего бывшего советника: «Я нахожу Джона Болтона одним их самых тупых людей в правительстве, но с гордостью сообщаю, что я хорошо его использовал». Это сообщение появилось на официальной странице Трампа в принадлежащей ему соцсети Truth Social.