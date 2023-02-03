После убийства Симбирский с сослуживцами отсиживался в чужом доме

Военнопленный солдат ВСУ Вячеслав Симбирский из Кривого Рога (земляк президента киевского режима Зеленского) сделал признательные показания в убийстве девяти жителей села Новопетряковки, что под Волновахой.

Во время допроса, что происходил в Донецке в присутствии оператора из РИА Новости Симбирский заявил, что в Новопятряковке колонна ВСУ столкнулась с колонной российских военных. В том скоротечном бою, что случился еще в марте 2022 года украинские солдаты были разбиты, а выжившие разбежались по селу.

«Пока мы убегали, выбежало двое гражданских на дорогу, по который мы бежали. Я с испуга выпустил по ним очередь — двое мужчин, я не знаю, почему они выбежали на дорогу», - сказал на допросе Симбирский.

После этого убийства Симбирский с сослуживцами отсиживался в чужом доме, откуда они заметили «шевеление» в другом, на краю села.

Капитана ВСУ с позывным "Мастиф" ответил ему по рации, что гражданских в селе нет, а потому Сибирский решили обстрелять дом из гранатомета РПГ-7. Для верности выпустил по нему сразу два заряда.

«При осмотре на одной из кухонь нашли семь тел. По одежде было видно, что это гражданские. Детей не было, были взрослые люди, три женщины и четыре мужчины. У них там было какое-то застолье», - говорит убийца, будто оправдываясь.

С места убийства украинские военные даже не думали скрываться, они кушали с трупами на кухне двое суток. Когда в доме кончились продукты, вернулись в свой «наблюдательный пункт» в центре села.

«Руководству сообщили об убийстве гражданских, но никто не обратил на это внимание», - отметил украинский военнопленный.

Симбирский будет служить в ВСУ по контракту до середины октября. Его пленят в селе Водное под Угледаром.