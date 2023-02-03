Названы имена лучших специалистов в области диджитал

Сервис URA.RU опредилил 30 лучших специалистов, внесших серьезный вклад в сферу диджитал. По каким критериям определяли бриллианты в “цифре”, и какие кейсы стали самыми громкими, об этом в нашем материале.

Поиск талантов

Прошлый год выдался непростым для диджитал сферы. Уход с рынка западных компаний и ограничение инструментария, привело к тому, что в кратчайшие сроки айтишникам, маркетологам, управленцам и собственникам бизнеса пришлось решать задачи импортозамещения и цифровой безопасности. Это стало вызовом и драйвером для быстрого развития отрасли. Ниши, освобожденные западными вендорами, заняли отечественные компании, внедряющие собственные решения.

Определить тех, кто будет формировать новый цифровой рынок, с иными правилами игры, создать площадку для креативных инициатив в области диджитал и привлечь в нее экстраординарных личностей стало главной целью премии "Топ-30 диджитал экспертов", как сообщают организаторы.

Отбор участников был весьма серьезным. ТОП-30 учитывает сразу несколько значимых факторов. Во-первых, необходимо наличие большого и значимого кейса, достижений. То есть человек должен сделать что-то уникальное для отрасли: создать новую методику, разработать новаторскую технологию или даже сделать научное открытие. Во-вторых, учитывалась медийная активность и индекс упоминаемости в СМИ, наличие собственных публикаций. В-третьих, каждый претендент непременно должен состоять в крупных профессиональных и общественных ассоциациях, быть победителем или членом жюри престижных конкурсов. И в-четвертых, показателем успеха являлся карьерный взлет.

Предварительный этап по накалу страстей напоминал голливудский Оскар: 3000 экспертов боролись за право войти в список участников престижного рейтинга. В итоге, было отобрано 300 человек, которые смогли продолжить соревнование и сформировать топ-30.

Результаты были размещены 31 января 2023 года на ресурсе “URA.NEWS. Организатором премии выступила “Сибирско-Уральская Медиакомпания” - один из крупнейших игроков рынка, занимающий 4-е место по производству крупных рекламных проектов, спецпроектов и информационного контента.

А судьи кто?

Выбирать из нескольких сотен человек не просто. Тем более, если предстоит составить рейтинг всего из трех десятков имен. В профессиональной среде пристально следили за процессом отбора, а также, достижениями самих членов жюри. Для определения лучших специалистов были приглашены эксперты национального масштаба в области цифровых технологий и медиа, которые заинтересованы в совершенствовании уровня цифровизации и формировании современной IT-инфраструктуры и медиапространства.

Статус каждого члена жюри подтвержден значимыми достижениями в профессиональной среде, многолетним опытом работы в сфере digital и медийной активностью.

Среди них - директор по развитию “Таплинк” - конструктора сайтов для социальных сетей - Сергей Елькин, руководитель отдела внутренней разработки банка ВТБ Евгений Каминский, начальник управления интегрированного планирования торговой сети “Пятерочка” Юлия Сердюк, Антон Курников - начальник отдела информационной безопасности “ГЭХ Автотранс” (входит в структуру Газпрома), руководитель отдела спецпроектов холдинга 1МI Владимир Червонящий, аналитик данных в IT-компании «Цифровые Медицинские Сервисы» Александр Васильченко, директор по маркетингу 1AK Кристина Климович, ведущий инженер компании Nexign Александр Лемзин и заместитель генерального директора ООО CLICK Рустам Файзиев.

“Во-первых, откровенно скажу, я обожаю рейтинги с точки зрения коммуникации с целевой аудиторией, - отмечает Владимир Червонящий. - Пожалуй, это самый короткий к вниманию выбранного сегмента. Во-вторых, выбранная тема анализа персоналий диджитал рынка сложная, потому что цифровизация коснулась огромного числа отраслей экономики, и в рынке сотни тысяч людей, работающих в совершенно разных направлениях. В топе супер медийные личности. Это потрясающе”.

Владимир Червонящий, руководитель отдела спецпроектов холдинга 1MI

Новые лица

В финал премии вышли 30 топовых экспертов российского рынка диджитал, работавших над самыми разными проектами, от уникального медиа-движка, онлайн-магазинов, сервисов доставки до цифровых решений по работе банковских структур. Это лишь верхушка айсберга, которая видна простым обывателям. Диджитал сегодня решает глобальные задачи по переходу на новые рельсы для стабилизации ситуации, IT-обеспечения добывающих перерабатывающих отраслей, переформатированию сервисов аналитики, а также по управлению проектами в финансовой сфере.

Цифровое управление проектами и финтех

В России и за ее пределами известны прорывные решения “большой четверки”, но за выдающимися разработками мирового класса стоят гениальные разработчики, такие как Дмитрий Бородин, главный инженер по разработке Сбера. В качестве главного разработчика он принимал участие в разработке системы зачислений через «Систему быстрых платежей», в 2022 году он был удостоен премии Digital leaders award за разработки в области искусственного интеллекта и обработки естественного языка, а теперь вошел в “ТОП-30”.

По мнению Елены Зотовой - руководителя проектов департамента управлениям услугами ПАО “Ростелеком”, члена Ассоциации управления проектами “СОВНЕТ”, члена ABPMP Russian Chapter, вошедшей в ТОП-30 диджитал экспертов, это направление имеет ключевое значение для экономики. В условиях кризиса инструменты по повышению контроля, управляемости и эффективности бизнеса становятся определяющими. Елена Зотова сыграла ключевую роль в проекте по развитию ЭДО, в ходе реализации которого доля цифровизации документооборота в 2022 г. по сравнению с 2021 г. выросла на 40%, а затраты на бумагу сократились в 2 раза.

Елена Зотова, руководитель проектов департамента управления услугами ПАО «Ростелеком»

Новые технологии для бизнеса

Бизнес сегодня нуждается в операционной устойчивости и возможности принимать решения на основе больших данных. Благодаря инструментам аналитики, сокращаются время и затраты по выводу новых продуктов на рынок. В этом сегменте, отмечает председатель правления фонда “Сколково” Игорь Дроздов, вошедший в рейтинг ТОП-30 диджитал-экспертов, поступает множество стартапов. Об этом он говорил, как спикер, на крупнейшей конференции 2022 года ПМЭФ - поддержка стартапов в сфере импортозамещения. Одним из значимых проектов молодых ученых стала прорывная разработка ведущего разработчика НИУ ВШЭ Москва и лауреата ТОП-30 Айка Харазяна, которая связана с оптимизацией приложений под высокие нагрузки, что было особенно актуально в 2022 году.

Айк Харазян, ведущий разработчик, НИУ ВШЭ Москва

Образование

Цифровое образование сегодня тренд, отмечает еще одна заметная персона рейтинга Денис Арланцев - директор по цифровым технологиям Forbes Russia. Как руководитель проекта “Клевер Лаборатория”, он стал обладателем премии Рунета в номинации “Образование”. А на решение проблемы нехватки специалистов, с которой столкнулся рынок IT, направлен популярный образовательный проект Skyeng, который курирует его вице-президент Макар Гончаров - он тоже в ТОПе

Туризм

Сегодня с развитием электронной коммерции бизнесы стремятся напрямую взаимодействовать с клиентами, создавая удобные цифровые сервисы. Ярослав Усенко - директор компании “Русские курорты, “Курортный центр”, и “Национальный центр бронирования” создал онлайн-платформу для путешественников, которые напрямую могут находить и бронировать места для отдыха и санаторного лечения. Владелец сервиса разработал собственные методики по увеличению прибыльности бизнеса, которые подробно описал в 7-ми научных работах.

Индустрия развлечений в цифре

Не обошлось и без креатива. Мультимедиа проекты активно развиваются в цифровом пространстве. Среди ТОПовых экспертов в этой сфере - Вадим Елистратов, главный редактор собственного медиа “Кинопоиск”. Планируется, что площадка станет не просто местом обсуждения кино , но и размещения развлекательного контента, тем самым она заменит западных игроков, ушедших с рынка. Еще одна обладательница премии Мария Артемова - продакшн-директор Agenda Media Group. Она придумала и создала Web-сериал “ПМЖейсон”, который повествует о приключениях Джейсона Стэйтема и других голливудских звезд в российской глубинке. Этот контент был создан с помощью технологии дипфейк при поддержке Института развития интернета.

На этих экспертов будет ориентироваться вся индустрия диджитал. Они станут драйверами профессионального роста коллег, а следовательно, и всей сферы диджитал в целом. Премия ТОП-30 определила, кто сегодня задает цифровые тренды и высокие стандарты профессии. А 2023 год покажет, верно ли были сделаны ставки.