«Моя речь написана с помощью искусственного интеллекта!»: премьеры стран ЕАЭС приняли участие в цифровом форуме в Алма-Ате

На форуме обсуждали создание евразийского цифрового рынка. Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС

В пятницу в Алма-Ате премьер Михаил Мишустин принял участие в форуме «Digital Almaty 2023: Цифровое партнерство в новой реальности». Компанию ему составили премьеры стран Евразийского экономического союза - Белоруссии, Казахстана, Армении и Киргизии, а также Узбекистана (страна-наблюдатель).

Международный цифровой форум проводится в пятый раз. Это крупнейшее мероприятие на пространстве СНГ в сфере инновационных технологий. На этот раз на форум приехали несколько сотен участников из 30 стран.

На форуме обсуждали создание евразийского цифрового рынка.

- Мы призываем всех участников «пятерки» к работе по достижению технологического суверенитета. Прошлый год ярко продемонстрировал, что мы не можем полагаться на западные компании в качестве поставщиков «железа», программного обеспечения и технологий, - заявил Мишустин.

По словам Мишустина, ни одна из стран ЕАЭС не обладает достаточным объемом потребительского рынка, чтобы поддерживать создание и развитие передовых технологий. А совместными усилиями это возможно.

- Отсутствие собственных продуктов и производств в ключевых сферах экономики делает нас недопустимо уязвимыми, - заявил премьер.

Мишустин призвал страны ЕАЭС к более активному сотрудничеству в цифровой сфере и привел несколько абсурдных примеров. По его словам, зачастую страны участницы ЕАЭС воспринимают рядовые вещи, как угрозу своему суверенитету.

- Транснациональные корпорации беспрепятственно собирают сведения о гражданах и компаниях. У нас же - в Евразийской экономической комиссии - дискутируют из-за того, что внесение вин-номера коммерческого колесного транспортного средства в общую союзную базу данных может создать угрозу национальному суверенитету государств «пятерки». Ну это же глупость! - заметил Мишустин.

Он также напомнил, что уже много лет страны ЕАЭС пытаются прийти к согласию о признании цифровой подписи и запуска общего реестра юридических лиц.

- Все это сдерживает укрепление экономических связей внутри ЕАЭС! - заявил Мишустин.

Премьер рассказал, что даже полезное мобильное приложение «Путешествую без Ковид-19» не сразу было поддержано всеми странами «пятерки». Но уже к концу прошлого года число пользователей приложения приблизилось к полутора миллионам. Было загружено почти 5,5 млн. ПЦР-тестов.

- Внедрение этого мобильного приложения не привело к ущемлению суверенитета ни одной из стран ЕАЭС, хотя именно такие опасения изначально и озвучивались, - напомнил премьер.

Мишустин также призвал развивать взаимодействие платежных систем государств «пятерки».

- Это в интересах граждан и бизнеса, прежде всего, малого и среднего, - сказал Мишустин.

Премьер рассказал, что для 80-90% иностранного софта уже созданы российские аналоги.

- Мы выстроили систему центров компетенций. Вовлекли в их деятельность выше 500 российских компаний-лидеров, - отметил Мишустин.

Премьер также призвал коллег по ЕАЭС вместе развивать экосистему ИТ-парков.

Коллеги по ЕАЭС поддержали предложение Мишустина по дальнейшей цифровизации ЕАЭС.

Премьер Киргизии Акылбек Жапаров заметил, что цифровая трансформация приходит во все сферы нашей жизни. Особенно он выделил развитие искусственного интеллекта.

- Нейросеть ChatGPT уже успешно сдает экзамены, проходит онлайн-собеседования и устраивается на работу. Да что там говорить, мое сегодняшнее выступление частично сгенерировано с помощью этого искусственного интеллекта! - признался Жапаров под аплодисменты коллег.

А потом выдал еще одно признание: «Мне не дает покоя, что Siri не говорит на киргизском и казахском!», намекая, что странам ЕАЭС предстоит освоить еще много передовых технологий.

С форума премьеры отправились на заседание Евразийского межправсовета. Мишустин отметил, что санкции Запада отразились на ЕАЭС, но союз подтвердил свою жизнеспособность. С января по ноябрь прошлого года спад ВВП Союза составил всего 1,2%. При этом промышленное производство осталось практически на том же уровне, что и годом ранее, и превысило 1,5 трлн долларов. На 5% увеличился выпуск продукции сельского хозяйства, на 5,5% выросли объемы выполненных строительных работ.

- Очень хорошие темпы у горнодобывающей промышленности, а также у инвестиций в основной капитал. Значимым индикатором состояния экономики Союза служат показатели безработицы. По итогам ноября прошлого года ее уровень снизился на 18%, - заметил Мишустин.