«Уехала за лучшей жизнью»: В Италии жестоко убили молодую украинку и выбросили ее тело в траву

Девушку нашли убитой в Италии Фото: СОЦСЕТИ

Последние несколько недель небольшой городок в Италии Кастильоне-делле-Стивьере сотрясало преступление, которых здесь не было уже долгое время. В городе пропала 23-летняя украинка Яна Малайко. Все происходившее далее напоминало мрачный детектив. Девушка зашла домой и как сквозь землю провалилась. 11 дней поисков: полиция, волонтеры, приехавший на место преступления отец девушки и десятки СМИ. Все это освещалось буквально в режиме онлайн.

И в итоге случайный прохожий нашел Яну убитой, ее тело было спрятано у дороги под ветвями и листьями. Сейчас в городе после совершенного преступления разгораются митинги…

Девушка переехала в Италию за лучшей жизнью Фото: СОЦСЕТИ

«МЕЧТАЛА О КРАСИВОЙ ЖИЗНИ»

23-летняя Яна жила на Украине в городе Черновцы. Девушка модельной внешности мечтала о красивой жизни, теплых странах и большой любви. За всем этим она в 16 лет, как рассказали KP.RU украинские друзья девушки, и отправилась в Италию, где у нее жили дедушка с бабушкой.

- Мать Яны живет в Канаде, ее отец позже вслед за дочерью перебрался из Украины в Италию. Яна обожала нашу страну, ей нравилась здешняя природа и климат. Она строила планы на будущее, - рассказали KP.RU друзья семьи Яны из украинской общины Италии. - Яна была сказочной девочкой, которая видела во всем что-то прекрасное. Поэтому три года назад она выучилась на косметолога. Яна любила превращать девушек в красавиц. Диплом для нее был большим достижением. Однако она мечтала о крепкой семейной жизни, хотела выйти замуж, завести детей. Говорила, что сначала вырастит детей, пока молодая, а потом у нее будет больше времени для себя, чтобы увидеть мир.

Правда, мечты Яны споткнулись о суровую реальность. В Италии девушка работала не косметологом, а барменом. Там она и познакомилась со своим будущим парнем два года назад.

Красавица мечтала о семье и детях Фото: СОЦСЕТИ

- Яна работала в баре, который принадлежал сестре ее будущего парня, - делятся с KP.RU друзья Яны. – Сестра ее и познакомила с Димой, он молдаванин. Дима не работал в баре, но часто проводил там время, так как бар был семейный. Чтобы вы понимали, наш городок находится рядом с озером Гарда, которое навевает романтику. Так и началась эта история «больной» любви.

«ЯНА ПРОПАЛА»

Итальянская романтика и любовь продлилась недолго. Вскоре Яна узнала о темном прошлом своего парня. Но как говорят друзья, девушка до последнего верила, что она сможет его изменить ради их общего будущего.

- Последние полгода моя дочь жаловалась на Дмитрия. Он очень часто злоупотреблял алкоголем, пропадал в компании друзей до утра, и совершенно не хотел ничего менять, - рассказывает мать девушки Татьяна. - В последних наших телефонных разговорах Яна сказала, что подозревает Диму в употреблении наркотиков. Она рассказала об этом сестре Димы, которая поддержала ее и предложила уйти от него. Сестра даже дала Яне ключи от своей квартиры, чтобы она могла пожить в ней, пока дочь не найдет новое жилье.

Яна нашли убитой Фото: СОЦСЕТИ

7 января Яна написала своей матери, что она рассталась с Дмитрием. Разрыв прошел без ссор, но Яна оставалась в квартире, от которой у Дмитрия были ключи.

- Дима приходил в квартиру сестры и называл мою дочь предателем, старался навязать ей чувство вины, хотя в целом она говорила, что он ее не обижает. В последнем нашем видео-разговоре 18 января Яна была очень веселой, она говорила о своих планах, о том, что очень рада, что решила уйти. Она не чувствовала угрозы для жизни, по-прежнему мечтала о семье и детях. А потом 20 января моя дочь пропала, - делится мать Яны.

«СКАЖИ НАМ, ГДЕ ЯНА»

В день исчезновения Яна была в баре со своими друзьями. Но как они вспоминают, девушке резко пришлось уйти с вечеринки. После этого ее уже больше никто не видел. По камерам наблюдения полицейским удалось отследить, что она вернулась в квартиру к своему бывшему парню. Из дома она так и не вышла, хотя отправляла со своего телефона сестре Дмитрия сообщения.

Силовики обыскали всю квартиру, но так и не нашли ее следов. Начались масштабные поиски. Дмитрия задержали, но он воспользовался правом не давать показания. Не смогли повлиять на него даже обращения родителей Яны, которые просили его помочь делу.

- Ты знаешь, где Яна, может быть, она еще жива, - молила мать Яны Дмитрия. - Пожалуйста, скажи это. Пожалуйста, верни нам нашу дочь. Италия стала для нее вторым домом. И теперь я прошу помощи у итальянцев в ее поисках. Все, кто видел что-то странное или слышал крики о помощи, обратитесь в полицию.

На месте происшествие организовали стихийный мемориал Фото: СОЦСЕТИ

Но свидетелей по делу так и не нашлось. К этому делу из-за резонанса подключились даже местные депутаты, которые выступали в СМИ с заявлениями. Поиски Яны транслировались по телевидению, волонтеры прочесывали местность. А на площади люди стали собирать митинги с требованием наказать бывшего парня Яны. По данным местных СМИ, на них пришло до 500 человек.

«ЗАМАНИЛ В ДОМ СОБАКОЙ»

Вскоре выяснилось, что Дмитрий все же признался во всем своей сестре. Как оказалось, именно он отправлял сообщения с телефона своей бывшей девушки, чтобы замести следы. Но позже он решил раскаяться, заявив сестре, что «убил Яну, потому что она его бросила и ушла к другому. А такое можно смыть только кровью». Правда, где спрятано тело Дмитрий так и не сказал.

Найти труп Яны удалось лишь на 11-й день поисков. На него наткнулся случайный прохожий, который увидел в куче листьях странный отблеск.

- Как оказалось, Дмитрий в тот вечер выманил Яну из ресторана с помощью ее собаки, которая осталась у него. Он написал Яне, что собака сильно заболела, - рассказали KP.RU подруги Яны. - Она побежала к нему. В квартире они начали ссориться, он уже спланировал к тому времени ее убийство. Началась потасовка. Яна всеми силами старалась отбиться, как ее учил этому отец. Она боролась до самого конца. Но он, как говорят, задушил ее удавкой. После этого, говорят, он вытащил ее тело, положил к себе в багажник и вывез в незаметное место.

Место, где нашли труп девушки Фото: СОЦСЕТИ

Сейчас местная полиция продолжает расследовать дело. Дмитрия задержали. В Италии за убийство ему грозит не меньше 21 года тюрьмы.