Простые способы предотвратить развитие рака

В книгах издательства «Комсомольская правда» можно найти массу полезных советов. Подобрали для вас несколько важных отрывков о том, как избежать развития онкологических заболеваний.

4 февраля отмечается Всемирный день борьбы с раком. Всемирная организация здравоохранения называет основными факторами развития рака злоупотребление алкоголем, курение, малоподвижный образ жизни и лишний вес, а также нездоровое питание – то есть любовь к фастфуду и нелюбовь к овощам и фруктам. К факторам риска также относятся некоторые перенесенные инфекции, которые могут спровоцировать риск развития онкологии (в том числе и ковид-19). Чтобы не дать раку шансов, ВОЗ рекомендует:

• отказаться от курения;

• поддерживать здоровую массу тела;

• включать в повседневный рацион больше фруктов и овощей;

• регулярно делать зарядку или хотя бы гулять не менее 40 минут в день;

• ограничить употребление алкоголя;

• вакцинироваться против ВПЧ и гепатита В;

• снизить ультрафиолетовое облучение (реже бывать на солнце и уж точно отказаться от искусственного загара). Если это невозможно, то не забывать про использование средств защиты от солнечных лучей.

Звучит скучновато, правда? А вот авторы книг о здоровье, вышедших в издательстве «Комсомольская правда», пишут об этом гораздо интереснее.

1. Не закуривайте стресс

Катя Янг. «Марафон столетия. Как сформировать здоровые привычки за 12 дней».

В книге много внимания уделяется стрессу – именно стресс часто заставляет нас выпивать алкоголь, много курить и, конечно, заедать нервы вредными пирожными и фастфудом.

«Бич современности даже не в особой подверженности стрессу, а в том, что сейчас не принято считать его стрессом, – пишет Катя Янг. – Эмоциональная напряженность стала обыденной, и ежесекундно нас захлестывает поток токсичных новостей из газет, интернета, радио, телевидения и от общения с людьми.

Каждый борется со стрессом как может. Но автор книги «Марафон столетия» категорически не рекомендует в стрессовых ситуациях это:

• Агрессия и злоба. У гневливых и враждебно настроенных людей повышен риск сердечно-сосудистых заболеваний и смертности от сердечного приступа.

• Неконтролируемое потребление пищи. Привычка заедать стресс лишь усугубляет его, вызывая чувство стыда и вины.

• Курение табака. Да, в процессе можно получить заряд бодрости, так как никотин повышает уровень адреналина. А ритуал курения дает возможность отдохнуть от жизненных испытаний. Однако смертельные последствия документально подтверждены многолетними исследованиями.

• Злоупотребление алкоголем. В больших дозах алкоголь – уже депрессант, вызывающий физиологическую и психическую зависимость.

• Злоупотребление кофе. Несколько чашек кофе повышают уровень адреналина и усугубляют стресс. Умеренно кофе пить можно, но лучше заменить его на зеленый чай. В нем есть антиоксиданты и L-теанин(аминокислота, которая смягчает психологическую и физиологическую реакции на стресс)».

В книге даются очень детальные советы, как с помощью питания снизить уровень стресса, как правильно засыпать и даже дышать. Другими словами: оздоровить свою жизнь настолько, чтобы избавиться от токсического воздействия всех внешних и внутренних факторов.

2. Дышите ровно и держите равновесие

Юлия Юсипова. «Дорожная карта к долголетию. Курс для почти вечной жизни».

«Существует масса доказательств эффективности физических нагрузок, которые улучшат работу сердца и сосудов и продлят жизнь. Регулярные физические упражнения замедлят скорость старения организма и снизят риск возникновения рака, деменции, остеопороза, болезней сердца, инсульта, депрессии, ожирения, диабета II типа и высокого артериального давления.

Физическая активность может быть разнообразной, и далеко не для всех полезным и увлекательным окажется бег или подъем больших весов. В то время как танцы, садоводство, экскурсионные поездки и другие простые физические нагрузки могут играть важную роль в продлении жизни. Даже 75 минут быстрой ходьбы в неделю были связаны в исследованиях с долголетием и существенной пользой для здоровья».

С точки зрения здоровья и долголетия физическая нагрузка должна включать в себя следующие варианты:

* аэробная нагрузка (быстрая ходьба, езда на велосипеде, плавание);

* упражнения, направленные на укрепление мышц (тренировки на силовых тренажерах, упражнения с резинками);

* упражнения на гибкость и растяжку;

* упражнения на равновесие (асаны из йоги).

Если же уже вас совсем нет времени, то в книге «Дорожная карта к долголетию» приводятся два эффективных метода Табаты и Гибала, на которые требуются всего 5 минут в день, они сочетают активную разминку и нагрузку. Точно повышают выносливость, укрепляют сердечно-сосудистую систему и не занимают много времени.

3. Почему нам всем необходима биоимпедансометрия

Эндокринолог Зухра Павлова. «Обман веществ».

«Биоимпедансометрия – это диагностический метод, построенный на том, что у различных тканей разное сопротивление: жидкости и полые органы имеют низкий уровень, мышечная ткань – более высокий, а жир сопротивляется изо всех сил. Соответственно, можно точно определить состав тела, резервные возможности организма, а также оценить риски некоторых заболеваний. В процессе исследования через организм проходит слабый ток, но это совершенно не ощущается.

Биоимпедансометрия нужна прежде всего людям, страдающим ожирением и находящимся в программе снижения веса. Также ее используют в медицинской практике, если у пациента обнаружены опухоли различной этиологии, нарушения работы эндокринной системы, заболевания желудочно-кишечного тракта и другие проблемы.

С помощью этого метода можно выявить нарушения водного баланса у пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Биоимпедансныйсканер-анализатор пользуется уважением в спортивной медицине, так как легко определяет рост мышечной массы и прочие изменения состава тела».

Из книги «Обман веществ» вы узнаете, почему сахар и жир убивают нашу красоту и молодость. И как с этим бороться.

Еще несколько важных книг, из которых вы узнаете всё о здоровом образе жизни: Наталия Горн – «7 нот здоровья», Мария Попова – «Темная сторона ЗОЖ. Как не заболеть, пытаясь остаться здоровым», Фаина Лобжанидзе – «Достучаться до сердца».