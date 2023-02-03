Как выявить талант у ребенка и не "спугнуть" его: советы для родителей будущих гениев

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Современная система образования заточена на ученика со средним IQ. Всего несколько пунктов вниз, и ребенок «безнадежный дебил», а вверх – «странный умник». Юный гений в школу не вписывается. Он неуправляем. Учителя его ненавидят, дети травят.

Именно так подается дело в западной научной литературе (там исследований этого феномена пруд пруди, в России тоже есть, но мало). И что-то здесь не сходится, согласитесь. Если ты гений, что тебе стоит играючи решить пару уравнений, написать сочинение как Есенин и сидеть себе на задней парте, чертить звездолет, пока другие дети корпят над заданием? Разберемся.

ПОДХОДИЛА СЗАДИ И ИЗДАВАЛА СТРАШНЫЕ ЗВУКИ

Ученый-педагог мирового уровня Метью Морис работает простым учителем в Торонто – и это нормально, как нормально, когда астроном-академик смотрит в телескоп, а светило геологии ездит в экспедиции. Его перу принадлежит пронзительное эссе об ужасном детстве гениев. «Я читал бесчисленные истории о том, как гении плохо учились в начальной школе, и не понимал, как так? Пока сам не пошел преподавать в школу», - пишет он.

Сначала все шло хорошо, Морис применял свои научные знания на практике, дети любили учителя и рвали подметки, но вот в класс пришла девочка, которая, как потом выяснилось, была невероятно талантлива. Но что же она вытворяла! Она ни с кем не заговаривала, у нее не было подруг, зато она обожала изводить других детей. Она просто подходила сзади и издавала тихие, монотонные звуки. Само собой, ее били.

Училась она на двойки, потому что у доски просто молчала, а письменные работы игнорировала – смотрела в окно. Однажды Морис оставил ее после уроков и заставил выполнить тест по математике – она справилась за минуту. А ну-ка, бери тест за следующий класс! Еще классом старше, еще… Скоро Морис понял, что ей просто нечего делать в средней школе. Он добился, чтобы ее перевели в математический интернат. Там она быстро освоилась с такими же ботанами и стала математиком.

Многие из вас смотрели сериал «Теория большого взрыва». Это комедийная лента про гениальных физиков, не приспособленных к жизни. Главный герой, Шелдон Купер надевает специальные «автобусные штаны», потому что в автобусе «грязно», рубит людям правду-матку в глаза, и, легко теряется в собственном городе. Его коллега Раджеш Кутраппали не говорит с женщинами, потому что боится, зато Говард Воловиц слывет раскованным – он даже сам ходит в магазин комиксов. Эти люди жалки вне университета – зато бесценны для человечества в его стенах. И, кажется, тут один вариант: как-то отмучиться в школе, а потом оказаться в некой идеальной среде, под крылом государства или крупной корпорации, где ты творишь, и тебя никто не трогает.

Другого выхода нет?

Шелдон Купер, герой популярного ситкома "Теория Большого взрыва".

УМНЫЕ ЭМОЦИИ

Наверное, есть. Почему бы не стать нормальным, социальным человеком, оставаясь гением? А для этого надо развить социальный интеллект. Слышали о таком?

Обычный интеллект, или IQ – это задачки на смекалку и «расставь фигуры в правильном порядке». Так сказать, математический ум. Тест на социальный интеллект больше похож на допрос у психолога: «я могу приспособиться к любой ситуации» (да или нет?), «в незнакомой компании я чувствую себя скованно» (да или нет?) Причем тут вообще интеллект?

СПРАВКА КП

Эмоциональный интеллект (EQ) – это искусство человека общаться с другими. Еще Дарвин подчеркивал роль эмоций в эволюции, Эдвард Торндайк в 1920-х сформулировал понятие «социального интеллекта», а Майкл Белдок в 1964-м – «эмоционального интеллекта». Но только в 1995 году журналист Дэниел Гоулман прославил идею в популярной книге, и уже в 1996 году вышли первые тесты на EQ.

КОНЕЦ СПРАВКИ

Не сразу, но ученые поняли: способность общаться с другими так же эволюционно важна, как быстрота счета в уме. И это – не «легкий характер», а тоже интеллект, только другая его сторона. И увы, приговор Шелдону: ты умен как физик, но туп как человек. С этим надо что-то делать? Конечно, да.

Что будет, если эмоциональный интеллект игнорировать, демонстрирует фильм «Игры разума». Гениальный математик странен, и пестует свою странность. Постепенно он становится все более странным (и даже безумным), а новых открытий все нет и нет. Человек погрузился в мир своего эго, потеряв связь с реальностью.

Признаки развитого эмоционального интеллекта такие: вам интересны другие люди, вы умеете говорить «нет», управляете своими эмоциями, легко восстанавливаетесь после поражения, искренне сочувствуете другим, умеете слушать, быстро налаживаете контакт, знаете толк в отдыхе и трезво оцениваете свои силы. Даже беглое чтение перечня убеждает: у юных гениев со всем этим проблема. Другие люди для них «тупые», сами они «непогрешимы», «эмоции только вредят» и все такое.

Хорошо, как все это развить? А нет ответа. Если не считать банальные советы «улучшайте самосознание». Я готов, но как? И тут, конечно, парадокс: на собеседованиях в приличных компаниях тестируют на EQ и именно по этому параметру берут на работу. А как развить непонятно. Но с компаний что взять: им вечно требуются 20-летние с 30-летним опытом работы. И развитым эмоциональным интеллектом до кучи.

Практика показала, что юным гениям комфортно в компании себе подобных. Устраивать его в какую-то спецшколу, как поступили с девочкой в Канаде – это вариант, если вы живете в городе-миллионнике, и такие школы в России тоже есть. Если вы до такой школы добрались, там и коллектив другой, и подход у педагогов особый, забудьте о проблемах. А если нет? Летние лагеря! В стране куча лагерей для одаренных. И тут ценно не то, что чадо будет роботы собирать, а – коллектив. Новые знакомства. Навыки общения. Разъехались – а переписываются. Других способов развить эмоциональный интеллект, кроме общения, не существует.

Почему бы не стать нормальным, социальным человеком, оставаясь гением? Для этого надо развить социальный интеллект. Фото: Shutterstock

ПУСТЬ ПОЙДЕТ ПОГУЛЯЕТ

А может, все проще? Я вспоминаю свое детство. У нас в школе был мальчик, из которого более чем вышел толк (я спросил его, можно ли мне открыть его имя, но он не пожелал; ну и хорошо, расскажу все как есть, невзирая). Учился он так себе: медленно соображал. Но обладал феноменальной памятью. Любил историю, и почти дословно пересказывал серьезные труды. В итоге он стал айтишником, а не историком, но до сих пор меня поражает: он в деталях помнит, как располагались картины в том или ином зале музея, где он был пять лет назад.

И с ним никто не носился – мол, ах ты какой необычный. Как бы тебя профориентировать? В советской школе все было устроено просто. Уборщица кричала на тех, кто без сменки, повариха с размаху метала в тарелку жидкое пюре, а учителя изголялись в духе «а голову ты дома не забыл». Парень был замкнут, но мать выталкивала его во двор. Во дворе он не был центром компании, но чем дальше, тем уверенней общался с ребятами. Однажды на нас напали хулиганы, и он даже дрался вместе со всеми. После драки все трогали свои лица, прикидывая ущерб, а он мыл руки в луже, потому что хулиганы «грязные» и могли его «заразить» (чем не «автобусные штаны» Шелдона). Странный малый! Но мы принимали его таким, каков он есть. И он стал веселым, раскованным, социальным. Гениальным айтишником заодно.

Так может, так и надо? Если «гению» постоянно говорить, что он особенный, он эту особенность и будет нести всю жизнь, как знамя. И выйдет так: мы думали, он гений. А он просто угрюмый двоечник.

КСТАТИ

Многие крупные ученые в школе учились плохо. Особенно в XIX веке: школа тогда была еще жестче современной, будь добр, зубри, или проваливай. Великий физик Нильс Бор был тугодумом, еще и выглядел как дебил. Однажды в трамвае женщина посочувствовала матери Бора: «Как же трудно вам ТАКОГО воспитывать». Тугодумом слыл и Циолковский, а он был еще и глухим – и, конечно, дети его дружно травили. Менделеев не любил латынь и закон Божий, а химию прогуливал. А что касается Эйнштейна, его якобы провальная учеба в детстве – вероятнее всего, миф. Эйнштейн любил парадоксы, и сделал парадокс из своей биографии (не мог устроиться на работу, теорию относительности открыл, сидючи в патентном бюро – все это так, и не вполне так). В общем, такого правила, что каждый гений в школе неуспешен, конечно, нет. Взять того же физика Роберта Вуда, который покорял любой коллектив, где появлялся, будь то школа, вуз или лаборатория. Этот жизнерадостный гений быстро соображал, и умел нравиться.

ВАЖНО

Как вести себя правильно, если вы юный гений

Психологи говорят: себя не переделаешь, и, возможно, вы останетесь для окружающих «странным» на всю жизнь. Но кое-что изменить в своей натуре можно, а именно:

- «Мне не нужно это записывать, я все запоминаю» - пусть так. Но вы перегружаете свою память, и именно поэтому вы надеваете носки разного цвета, и над вами смеются. Записывайте – пользу мелкой моторики никто не отменял, и странности поубавятся.

- «Ненавижу этого учителя, он тупой». Мир несовершенен, но в обществе не принято говорить все прямо и в лоб. Простых детей учат этому сызмала. И вам бы не мешало, а то враги потопят вас вместе с вашей гениальностью.

- «Это все легкотня, я даже готовиться не буду». А все-таки готовьтесь. Есть риск, что дети попроще подготовятся лучше и вас опередят. Вы испытаете стресс и попадете в депрессию (откуда и так не вылезаете).

- «Я сделаю домашку ночью, потому что сейчас проектирую ядерный реактор». Понятно, что тебе сделать домашку – полчаса вместо трех, и ты – сделаешь. Но слышал про дисциплину? Когда ты пойдешь на работу, тебе между гениальными открытиями придется писать отчеты и учебные планы. Ритуалы, режим дня и прочая скукота – часть нашей жизни. Твоей в том числе.

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

В одной из западных соцсети терли лясы, почему гениям в школе так плохо, и тут вылез некто Дуглас Стэнфорд, и дал понять, что он тот самый гений и есть. Беглый просмотр его профиля показал, что человек в самом деле стал ученым. Стэнфорд рассказал, что в школе ему было «невероятно скучно», «слишком просто», и постоянно приходилось поправлять «тупых учителей», которые «несли пургу». Итог – отсутствие мотивации, уважения к заведению, и – плохие оценки. Став успешным, Дуглас сохранил дурной характер. «Преодолеваю тупость других своей сообразительностью», сказано в шапке его профиля.

СЛОВО ЭКСПЕРТУ

Научите ребенка преодолевать неудачи

Главная задача – сделать так, чтобы повышенные способности ребенка превратились в талант, в творческие достижения, важные и для самого человека ( это и есть та самая «самоактуализация»!) и для общества. Ведь детская одаренность – это только потенциал, всего лишь возможность будущих креативных прорывов, которые могут и не реализоваться. К великому сожалению, слишком часто именно так и бывает.

Какие-то особенности характера, будь то замкнутость или «философский склад ума» могут остаться навсегда. В лучшем случае, станут менее резко выраженными, например, когда человек найдет себе любимого педагога, хороших друзей, любимую работу. При этом полной социализации может и не получиться, и ничего в этом страшного нет. Для творческого человека важны победы и удачи в его Деле. Реализация. Профессиональное признание, в конце концов. Если это есть, уже это делает творческого человека счастливым. И «сложный» характер – не проблема.

Как быть, если ваш ребенок – такой? Я не буду затрагивать собственно психологические , тем более медицинские аспекты. Если особенности характера выражены резко и тяготят самого ребенка, специалист объяснит, что делать. Может, какая-то легкая психологическая, пусть даже на время, медикаментозная, терапия. Чаще можно обойтись без этого. Главная проблема – другая. И вы удивитесь, какая.

Плохо и опасно, если одаренный ребенок учится, как все, получает ту же нагрузку. В результате он привыкнет, что все дается легко. А он должен быть готов к вызовам и даже поражениям. Я знала ребенка, который, перейдя из обычной школы в так называемые «спецклассы» (в 10 лет прямо в 8-ой класс), получив трудную для него задачу по математике, просто залезал под парту и отчаянно плакал. Ученье должно быть трудным для каждого ученика, тем более для одаренного. Но как это сделать?

Ответ – инклюзия, причем на базе так называемого «смешанного обучения», когда разные дети получают разную нагрузку (кто-то легче, чем общая программа, кто-то существенно более тяжелую). Слава Богу, этот формат сейчас в наших школах потихоньку (слишком потихоньку!), но внедряется.

Как именно это организовать? Это дело руководства, родителей, активных учителей. Интернет сейчас есть почти везде, нужные книги, усложненные учебники легко скачиваются. Материалов по «смешанному обучению», даже конкретных предложений в Сети уже вполне достаточно. Конечно, все это требует специальных, иногда даже значительных усилий, но дело того стоит. Все решаемо, и практика показывает, что живете вы в провинции или в Москве, теперь уже не так важно. Иногда в Москве родители одаренного ребенка не знают, куда идти, а в глубинке тем временем, в сельской школе, элементы инклюзии на базе именно «смешанного обучения» уже есть. Надо только всерьез действовать.

Виктория Юркевич, профессор Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ)