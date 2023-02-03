Директор зоопарка в Мексике пустил подопечных зверей на жаркое

Фото: Shutterstock

Четыре карликовых козленка оказались в меню новогоднего банкета для сотрудников зоопарка "Зоочилпан", что в мексиканском городе Чильпансинго (штат Герреро). Подать на стол жаркое из подопечных питомцев поручил сам директор. Каким кулинарным шоу он вдохновлялся - остается загадкой. Как бы то ни было, за этот ужин поголовье сократилось почти в два раза: всего козлят было 10. Между прочим, этот вид животных не пригоден для употребления в пищу, и те, кто решился отведать блюдо, рисковали здоровьем.

Факт вопиющего живодерства вскрылся случайно. Все началось со смерти сбежавшего из зоопарка оленя. В январе местный житель нашел его возле своего дома. Бродячие собаки покусали животное и повредили одну ногу. Мужчина связался с местными властям, которые отвезли пострадавшего в зоопарк для лечения. Через несколько дней олень умер из-за ненадлежащего ухода. Департамент окружающей среды и природных ресурсов штата заинтересовался этим фактом и начал проверку зоопарка, которая выявила многочисленные нарушения.

Директор Хосе Рубен Нава Норьега был отправлен в отставку. Он занимал должность всего несколько месяцев, но сразу почувствовал себя царем зверей в своей вотчине, состоящей из 520 животных 89 видов. Выяснилось, что Норьега незаконно продал зебру и четыре быка ватусси частным лицам. Причем стоимость животных была явно занижена. На вырученные деньги должны были приобрести некоторые материалы, но ни денег, ни материалов так и не нашли.

Судя по всему, мухлеж с животными за короткое время удалось поставить на широкую ногу. Оказалось, что в зоопарке утаили рождение нескольких питомцев и подавали ложные данные о смерти особей. По меньшей мере 14 животных, включая койота, ягуара и детеныша макаки, до сих пор не найдены. Скорее всего, и "мертвые души", и неучтенный приплод были с успехом реализованы налево.

Чиновники не уточнили, будут ли они предъявлять официальные обвинения уволенному директору. Сам Норьега все обвинения отрицает.