Кевин Костнер решил заработать на недвижимости

Кевин Костнер. Фото: кадр из сериала «Йеллоустоун» (2018-2020)

Американский актер Кевин Костнер, которого частенько называют последним ковбоем Голливуда, решил получать доход от сдачи принадлежащей ему недвижимости в аренду.

Теперь любой желающий можно снять за $36000 в сутки его поместье, расположенное в Аспене (штат Колорадо).

Ранчо «Данбар» Костнер приобрел в 2000 году; на его территории есть два дома, спа-центр, поле для гольфа; его разделяет на две части река. На ранчо, как сообщают риэлторы, смогут разместиться до 27 гостей одновременно.

Костнер родом из простой рабочей семьи. В детстве он мечтал о карьере бейсболиста, однако случайность, как это бывает, круто изменила его жизнь. Как-то раз, учась в университете, он зашёл в зал, где шла репетиция театрального кружка, и навеки забыл о блеске спортивных наград.

Всё свободное время Костнер стал проводить на студенческой сцене, а позже начал стучать в двери киностудий, надеясь, что его заметят режиссеры.

Как и любой актёр, он начинал со съёмок в никому неизвестных фильмах с малозаметными сюжетами и ролями.

Его желание покорить Голливуд всячески поддерживала первая жена, Синди. Но после 16-и лет совместной жизни пара распалась из-за постоянного отсутствия Кевина дома.

После болезненного разрыва актёр пустился во все тяжкие: крутил романы с моделями и актрисами, пока его сердце не покорила другая женщина. И он оставил свою разгульную жизнь.

Любовь благотворно повлияла на Костнера, и в его сердце появилось место и для благих дел. В 2011 году актёр приехал в Санкт-Петербург и подарил медицинское оборудование и транспорт одной из городских больниц.

«Он, честно говоря, один из самых приятных и щедрых людей, с которыми я работала», - поделилась мнением о нем актриса Келли Райли.

Несмотря на то, что оскароносному Костнеру уже 68 лет, сниматься в кино он прекращать не собирается.