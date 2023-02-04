Онищенко поздравил россиян с Днем галош и послушал анекдоты про себя

Академик РАН, экс-главгоссанврач России Геннадий Онищенко Фото: Иван МАКЕЕВ

…- Геннадий Григорьевич, здравствуйте, это помощник академика Онищенко. Сейчас жизнь непростая, очень сложная, я бы сказал, опасная. Тем не менее, 4 февраля отмечается праздник хорошего настроения. В этот же день – День чудесных чудаков. В этот же день – День рождения резиновых калош (ну, сейчас можно и «галош» писать). И еще 27 праздников. Как вы считаете, какой праздник больше всего академику Онищенко подходит, и с каким вы хотели бы поздравить читателей «Комсомольской правды»?

- Первое.

Я не согласен, что жизнь страшная и опасная. Она, в общем-то, обычная.

Мне кажется, даже и уместно, что такой… Это не праздник, скорее, это - просто день.

- Ну, день, да.

- Если этот день позитивный (а позитив заключается в том, что он в той или иной мере ставит своей целью поднять настроение людям), то это хорошо.

- Ну, да.

- И как раз в периоды, когда повышенная тревожность в обществе… Это, правда, не наш день, это ты где-то вычитал.

- В интернете.

- В нашей повседневной ментальности и на наших календарях он никак не отмечен, день 4 февраля.

Тем не менее, если мы об этом скажем, то, я думаю, сделаем шаг в сторону позитива…

- Вот кстати, о позитиве! Я помню, вы нам с нашим фотокором Володей Веленгуриным, когда мы с вами ездили, чтобы снять, как вы купались в проруби, а потом в бане парились, - вы не только этим всем подняли нам настроение. А и тем, что съели при нас пять перчиков чили и запили их свежевыжатым лимонным соком. Вот я говорю это, и у меня скулы сводит. Вы нас специально так…

- Есть горький перец – это тоже, в общем-то, позитивная привычка.

- Особенно кормить этим перчиком журналистов.

- Доверчивых журналистов. (смеётся)

- Веленгурин у вас спрашивает: «Горький?» А вы: «Нет, сладкий!» Ну, он и откусил, потом перепробовал все блюда.

- Поэтому, давай мы все-таки просто напомним нашим согражданам, что есть такой день - хорошего настроения. И если кто-то постарается жить в его парадигме, я думаю, это, в общем, сыграет положительную роль.

- К слову, и о Дне чудака. Еще из биографии Геннадия Григорьевича Онищенко.

- А кто это такой? Что-то ты слишком много ему внимания уделяешь.

- Я вот точно знаю, что вы на работу, как вы говорите, «к часу утра» - едете в машине, а пальто у вас (зимой, в 20-градусный мороз!) лежит в багажнике у водителя Василия. И еще я слышал, что вы на голых досках спите.

- Ну, не на досках, а на полу.

- Прямо на полу? И сегодня вы спали на полу?

- И сегодня, как ни странно.

- Ни подушки, ни простынки, ничего нет?

- Ну, как это нет? Всё есть, и одеяло есть.

- Но на полу. И - вот про День рождения резиновых галош... У вас на даче сейчас, ну, где вы живете за городом, есть галоши или нет?

- Ну, во-первых, я живу дома, в Москве, в центре города.

- В галошах не походишь.

- А что касается галош, это хорошая вещь. Допустим, валенки, которые продаются прямо с галошами, это превосходная, удобная, а самое главное, актуальная обувь для загородного пребывания.

В городе в ней не походишь, поэтому приходится довольствоваться туфлями или еще чем-то.

- К сожалению. И еще такой опрос провели. 20 % россиян поднимают себе настроение работой, еще 20% респондентов признались, что им помогает встреча со знакомыми (видимо, с журналистами). Вы к этому раскладу как относитесь?

- Ну, во-первых, я себя отношу к первой группе, как вы их назвали, большинство…

- Нет, 20%. Мало.

- Мало?

Но я все-таки к первой группе отношу себя... И суммирую это со встречей со своими знакомыми, и даже не со знакомыми, просто с посетителями.

Любое общение дает информацию, даже если посетитель приходит с какими-то просьбами.

Потому что общение, оно неотъемлемая часть нашей жизни, тем более, когда сегодня по целому ряду ограничений такую роскошь мы себе позволить не можем.

Ну, во всяком случае, не в полной мере – кто-то болеет, кто-то боится, что он заболеет, кто-то говорит: да, мы бы встретились, но, ты понимаешь, у меня в семье больные, еще заражу кого-то. А так это правильный вариант…

Единственное, я не соглашусь, что только 20% получают радость от работы. Это точно не так. Я бы это на первое место поставил.

А второе – просто общение со знакомыми, с родственниками и так далее.

- А вы знаете, что в интернете есть несколько разделов – анекдоты про Онищенко? Вы не читали?

- Нет. А это где, в каком интернете?

- Да в нашем…

- Я помню, в определенное время что-то такое было на «Авторадио», они песни пели про меня. Это было.

- Типа, «мама, я Онищенко люблю»? Вот такие?

- Нет, они про другое. Ну, они перепевали мои решения относительно курения, алкоголя.

- Можете хоть одно решение спеть?

- Нет, я не могу петь. Я не обучен этому. И потом, авторские права на песню могут предъявить…

- Вы же однажды в прямом эфире Радио «Комсомольская Правда» пели у нас, подпевали…

- «Давно не бывал я в Донбассе»?

- Конечно.

- Какой же ты злопамятный, слушай, помнит он!

АНЕКДОТЫ ПРО ОНИЩЕНКО

- Геннадий Григорьевич, я вам прочитаю несколько анекдотов про вас, а вы их прокомментируйте.

- Хорошо, давай.

- Только вы не обижайтесь.

- Попробую.

* * *

- «Чтобы что-то приобрело бешеную популярность, Онищенко надо что-то запретить».

* * *

«Интересно, а сколько Онищенко выкурил петрушки, когда выдумал сей замечательный закон о запрете этой самой петрушки?»

- Что-то вы не смеетесь, Геннадий Григорьевич!

* * *

«Вот кого надо на Марс послать? Онищенко. Он там враз бактерии найдет».

- Они там и без меня есть.

* * *

- «Весть о своей отставке Онищенко назвал уткой. И тут же добавил: «Кстати, в утке слишком много холестерина».

* * *

«У главного санитарного врача России Геннадия Онищенко закончился срок годности».

- В то время как раз и песни про меня распевали…

* * *

- Вот такая песенка про Онищенко есть.

«Мама, я Онищенко люблю. Мама, я Геннадия хочу,

Он про импорт нам соврет,

Сам боржом украдкой пьет.

Вот за это я его люблю».

* * *

- Ну, ясно. Скажи, Саш, анекдот – это какой жанр литературы?

- Это популярность в народе, значит.

- Нет, как-то он квалифицируется?

- Народное творчество.

- Есть, допустим, народные промыслы…

- Ну, и это вроде - народные промыслы.

- Промыслы – это когда что-то делают. Полезное…

* * *

- «День отставки Геннадия Онищенко широко отмечают в Прибалтике, Грузии, Молдавии и других странах как национальный праздник».

* * *

«Назначенный на должность министра обороны Геннадий Онищенко первым делом запретил все иностранные вооруженные силы».

* * *

«Онищенко купил бутылку грузинского вина, коробку «рошеновских» конфет и букет голландских тюльпанов. И с этим набором направился на свидание к даме. На следующее утро он запретил грузинские вина, «рошеновские» конфеты и голландские тюльпаны. Так Россия узнала об очередной неудаче Онищенко на личном фронте».

* * *

- Ну что, хватит?

- Ты какие-то обидные мне обещал прочитать.

- «Медведев собрался уволить Онищенко, но уехал по делам в Китай. В ответ Онищенко запретил ввоз Медведева из Китая как вредного для своего здоровья».

* * *

- А вот про зиму. «Онищенко потребовал от москвичей, чтобы они перестали есть снег. Снега в столице тут же прибавилось».

* * *

«Онищенко считает, что сухой закон в Российской Федерации не будет работать. И правильно считает. В России никто не будет работать, кроме таджиков и узбеков».

* * *

- Здесь совсем обидные, я не буду… «В России могут запретить пить кефир за рулем».

«Чтобы что-то приобрело бешеную популярность, Онищенко надо что-то запретить».

* * *

- Геннадий Григорьевич, все равно же - День чудесных чудаков, День галош, День хорошего настроения. Вы можете поздравить тогда, если не обижаетесь на нас, народ с праздником.

- Я позитивно отношусь к Дню хорошего настроения. Потому что свое хорошее настроение моделируем мы сами.

Ну, я не просто поздравляю всех, а я желаю всем быть хозяевами своего настроения.

- Спасибо вам огромное за поздравление, спасибо за иронию, за юмор, за оптимизм.

- Спасибо, Саша!

И тебя лично я поздравляю с Днем хорошего настроения.

- Спасибо огромное.

- А с Днем галош… К сожалению, этот вид обуви выходит из моды, что не совсем правильно.

- Согласен.

- Давайте. Всего доброго.

- Обнимаю. С праздниками!