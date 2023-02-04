Щитовидная железа под защитой: Онколог дал важные советы для диагностики и лечения рака

За последние 10 лет выявляемость рака щитовидной железы в России возросла на треть, а смертность от этой болезни в течение года после постановки диагноза снизилась почти в два раза (по данным за 2021 год). На руку пациентам в нашей стране сыграла большая доступность аппаратов УЗИ и развитие первичного эндокринологического звена, - считает заместитель главного врача по координации онкологической службы ГНЦ ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России, хирург и онколог Петр Никифорович. Во всемирный день борьбы против рака врач рассказал, можно ли заподозрить рак щитовидной железы самостоятельно, в чем сложность диагностики и что важно для излечения.

Зачастую новообразования в щитовидной железе — это совсем небольшие узлы от 1 мм до 3-4 см, говорит онколог. Крайне редко опухоли вырастают до размера, при котором человек может их нащупать сам. Изменение формы шеи, асимметрия, трудности при глотании, - в большинстве случаев эти симптомы связаны с так называемым зобом, то есть с разрастанием узлов щитовидной железы. Но только 4% из этих узлов могут оказаться раком. Причем, если узел большой, то это вовсе не значит, что он будет злокачественным.

ПОЧЕМУ СЛОЖНО ПОСТАВИТЬ ДИАГНОЗ

Чтобы диагноз был верным, важна квалификация специалиста, к которому человек приходит на первый прием, а также врача, выполняющего УЗИ. Тут нужно оценить не только состояние щитовидки, но и лимфатических узлов, причем как окружающих щитовидную железу, так и в боковых отделах шеи. Это основное место, где могут быть метастазы.

- Приборов УЗИ в стране много, специалистов, которые делают это исследование, тоже много. Тут сложностей нет, щитовидная железа не так глубоко расположена. Но вот грамотно интерпретировать результаты исследования, правильно охарактеризовать все образования в щитовидной железе и изменения лимфатических узлов, определить показания к пункционной биопсии или наблюдению, может далеко не каждый специалист, - говорит Петр Никифорович.

В крупные федеральные и региональные центры точно стоит обращаться за «вторым мнением» для подтверждения диагноза, ведь описание результатов УЗИ от врача к врачу может сильно отличаться. Бывает так, что при пересмотре УЗИ повторно диагноз может быть изменен, как в сторону «доброкачественности образования», так и в противоположную. Тем не менее, при онкологическом заболевании щитовидной железы диагноз «рак» – не приговор. В 85% случаев имеет место так называемый высокодифференцированный рак щитовидной железы, при котором прогноз на излечение и продолжение жизни вполне благоприятен.

ЧТО НОВАТОРСКОГО ПОЯВИЛОСЬ В ЛЕЧЕНИИ РАКА ЩИТОВИДКИ?

Общий тренд последних лет: снижается агрессивность хирургического лечения, да и показаний к операциям тоже становится меньше. Если раньше щитовидную железу удаляли полностью (две доли щитовидной железы), не взирая на размер опухоли, то теперь к операциям подходят с большей осторожностью, стараясь сохранить ту долю щитовидной железы, в которой рака нет. Так можно избежать последующего приема гормонов в течение жизни. Щадящий подход при операции дает возможность сберечь и функцию возвратного гортанного нерва, человек сможет говорить, а значит, и жить после операции уже будет проще.

КТО НАИБОЛЕЕ УЯЗВИМ К РАКУ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ?

Чаще всего заболеваниям щитовидной железы встречаются у женщин, а вот рак щитовидки – это проблема, как женщин, так и мужчин в равной мере.

Риск развития рака есть у тех, кто в юности или детстве получал радиационное облучение в области шеи и грудной клетки. Например, это могли быть различные процедуры по поводу детской онкологии, избыточная радиологическая диагностика. Уязвимы также люди, работающие на производствах с повышенной радиационной опасностью.

ВОПРОС РЕБРОМ

А можно ли победить рак раз и навсегда?

- Сейчас мы идем в сторону большей дифференциации вариантов рака и более глубинного понимания того, что некоторые его типы можно наблюдать, не прибегая к операции. Но есть такие типы рака, когда хирургическое вмешательство должно быть радикальным. Если 15 лет тому назад основным лечащим врачом при онкологии был хирург, то сейчас пациентом занимается междисциплинарная команда: привлекаются, кроме хирургов и химиотерапевтов, радиотерапевты, генетики, патоморфологи и радиологи. Помимо классических методов лечения – хирургии, лучевой терапии и химиотерапии, - используются «прицельные» лекарства (таргетные). Применение в последнее время иммунной терапии, пептид-рецепторной радионуклидной терапии продлевает человеку жизнь, ее качество сохраняется на годы, причем даже при самом неблагоприятном диагнозе, - подчеркивает онколог, хирург Петр Никифорович.

Для инфографики:

КАК ВЫЯВИТЬ РАК НА РАННЕЙ СТАДИИ

Каждый житель России имеет право на профилактическое медицинское обследование, которое включает онкоскрининг в соответствии с рисками развития рака в зависимости от пола и возраста.

Для обследования нужно:

1. Иметь полис обязательного медицинского страхования.

2. Прикрепиться к поликлинике.

Какие исследования проводятся в зависимости от пола и возраста?

Женщины

ПАП-тест (жидкостная цитология). Возраст: после 18 лет – каждые три года. 18, 21, 24, 27, 30,33,36,39,42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63 года.

Маммография. Возраст: после 40 лет – каждые два года. 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74 года.

Мужчины

Определение простат-специфического антигена (ПСА) в крови. Возраст: 45, 50, 55, 60, 64.

Общие исследования:

Исследование кала на скрытую кровь. Возраст: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 65 (и дальше).

Гастроскопия. Возраст: 45.

При наличии медицинских показаний, врач может назначить дополнительные обследования:

Гастроскопия

Ректороманоскопия

Колоноскопия

Дерматоскопия

Рентгенография или компьютерная томография легких (КТ).