ЕС взращивает на Балканах "второго Зеленского": Косово провоцирует Сербию на второй конфликт с НАТО

Запад использует очень важную и болезненную для Белграда тему - положение сербов в Косово Фото: Shutterstock

На днях президент Сербии Александр Вучич заявил, выступая в парламенте, что с начала военного конфликта на Украине страна испытывает сильнейшее давление с целью заставить ее пойти на соглашение с властями самопровозглашенного Косово. Запад всеми силами пытается «поставить в строй» Белград, отказывающийся присоединиться к антироссийскому альянсу, в том числе используя очень важную и болезненную для него тему - положение сербов в Косово.

Еще в 2013 году в Брюсселе при посредничестве Евросоюза между Белградом и Приштиной было подписано соглашение об урегулировании отношений между ними. Один из его ключевых пунктов - создание Сообщества сербских муниципалитетов Косово (ССМК). Как разъяснил недавно Вучич, это «должен быть полноценный орган с уставом, представительным органом», который смог бы принимать важные для косовских сербов решения, но «ни в коем случае не подобие некой неправительственной организации».

И в Брюссельском соглашении прописан именно такой характер этого органа: там зафиксировано, что ССМК будет обладать широкой автономией в вопросах экономического развития, образования, здравоохранения, территориального развития, полномочиями в судопроизводстве, представлять сербов в отношениях с «центральными властями» и действовать в правовом поле Косово. Чего тут неясного, если Приштина подписала соглашение?

В 2015 году даже подготовили «дорожную карту» с конкретными шагами по формированию ССМК. Косовские сербы уже были готовы приступить к ее реализации. Но тут вдруг Приштина… передумала. Косовский «конституционный суд» решил, что в том виде, в котором документ был принят в Брюсселе, он «противоречит законам» самопровозглашенного государства. Примечательно, что западные спонсоры Косово не одернули своих подопечных. Забавно получается: то, что существование нынешних самозванных властей в Приштине прямо противоречит конституции Сербии, это не в счет, потому что «это другое»…

А в конце 2021 года в Приштине без обиняков заявили, что ССМК не будет создано, потому что «вредит интересам Косово». Министр иностранных дел сепаратистского государства Моника Гервала-Шварц просто так объяснила: «Сообщество создает вторую Боснию в Косово. Мы не желаем быть парализованными, как Босния. Мы не можем себе позволить реализацию вредоносных договоров».

И могущественный Евросоюз тогда просто «умылся». Как молчит и сегодня, когда «премьер» Косово Альбин Курти куражится, заявляя, что «пока не услышал ни одного аргумента в пользу создания ССМК». Но совсем иначе ЕС ведет себя по отношению к сербскому лидеру. Вучичу обещают, что ССМК обязательно будет создано, но потом, когда-нибудь… И при этом заставляют его подписать документы по фактическому признанию Косова уже сейчас, грозя, в случае несогласия, лишить западных инвестиций, безвизового режима с ЕС и приостановить процесс евроинтеграции.

Очевидно, что если Белград откажется от твердой поддержки косовских сербов и требования выполнения Брюссельского соглашения в полном объеме, включая создание ССМК, и сделает очередные «шаги навстречу», поддавшись обещаниям «уладить все потом», сербское меньшинство в Косово будет обречено.

Цинизм лидеров ЕС поражает: вместо того, чтобы поставить на место зарвавшихся подопечных в Приштине, они открыто дают понять Белграду, что на уступки должен опять идти он. А если заартачится и при этом не порвет с Москвой, пусть пеняет на себя - сербам, и не только косовским, будет только хуже…

Вучич, похоже, это прекрасно понимает. Приштина, заявил он в том же своем выступлении в парламенте, намеренно не хочет формировать ССМК, чтобы спровоцировать военный конфликт Сербии с НАТО, а затем представить себя жертвой - неким, как он выразился, «балканским Зеленским».