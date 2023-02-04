Профессор химии получил жуткое письмо с пугающим предупреждением

Комета C/2022 E3 Фото: REUTERS

Тимот Шмидт, профессор химии Университета Нового Южного Уэльса, получил по электронной почте жуткое письмо с пугающим предупреждением. Оно касается кометы C/2022 E3 (да, кометы перестали называть именами великих людей, одни цифры), которая нависла сейчас над Северным полушарием Земли. Шмидт несколько дней не мог прийти в себя от прочитанного, а потом разместил фрагменты письма у себя в социальной сети.

«Кометы — это не пыльные куски снега, как привыкла думать наука. Они состоят из органики. Эта органика выделяет ядовитый дым. Кометы чадят, они источают яд из своих кровеносных сосудов и артерий», - говорится в письме.

Автор письма ссылается на космические корабли, которые приземлялись на кометах и даже привозили на Землю образцы грунта – в них в самом деле обнаружены органические соединения. Да что уж там, кометы так нашпигованы органикой, что именно они сейчас рассматриваются как переносчики гипотетических «семян жизни» - и как «виновницы» зарождения жизни на Земле. Но вот автор письма думает, что на самом деле кометы несут не жизнь, а заразу.

Хотя отправителя письма установить не удалось, Шмидт предпринял собственное расследование и выяснил, что автор, скорее всего – популярный блогер, который в своих роликах продвигает примерно такие идеи. В частности, блогер утверждает, что некоторые падающие на Землю метеориты «насыщены кровью».

Научное сообщество не на шутку взбудоражено: текст письма настолько дикий, написал Шмидт, «что невозможно подобрать слов. Сначала мне показалось, что текст писала нейросеть, но потом я понял, что она бы так не смогла. Это чистое безумие».

Конечно! Но за этим безумием стоит тысячелетняя традиция. Комет боялись еще в древнем Вавилоне. Великий Аристотель в IV веке до нашей эры объяснил, чем они так вредны (к тому времени накопилось достаточно подлинной или мнимой статистики о том, что после появления комет на Землю обрушиваются беды). Аристотель считал, что кометы находятся где-то между Землей и Луной, то есть относительно низко. Эта зона неба считалась «нечистой»: там собирались вредные испарения, идущие из самых зловещих мест нашей планеты. Когда таких испарений становилось слишком много, они конденсировались в комету. Итак, если на небе комета, значит, Земля отравлена!

Но в XVI веке датский астроном Тихо Браге прямыми наблюдениями доказал, что кометы на самом деле находятся дальше Луны. Это вроде бы снимало с них обвинения, но в XIX столетии в спектрах комет обнаружены цианистые газы. В 1910 году Земле предстояло пройти через хвост кометы Галлея. Газы, конечно, были в и этой комете. То была пора широкого применения газов на поле боя. И страх перед надвигающейся войной наложился на жуткие ожидания, что хвост кометы Галлея отравит все живое. Началась подлинная паника. Напрасно ученые убеждали, что концентрация газов в комете ничтожна, и он просто отскочит от атмосферы Земли. На каждом углу продавались противогазы, кто побогаче, рыл убежища. Но, конечно, все обошлось.

Таким образом, выходка анонима – уже третья в истории человечества попытка обвинить кометы в «отраве», причем на этот раз она базируется на данных анализа кометного грунта. Технологии все растут, но доверия к кометам они не добавляют.

Излишне говорить, что вещество кометы не соприкоснется на этот раз с Землей, даже с верхней атмосферой – а соприкоснулась бы, и тоже никаких последствий бы не было. И, конечно, в метеоритах не находят ни «крови», ни «жил», они бывают или металлические, или каменные.

Кометы состоят из снега и грязи и более всего напоминают сугроб, который тает на апрельском солнце. Наружная темная корка мешает таять снежному ядру, поэтому такой сугроб удивительно вынослив даже в жаркие весенние дни. В грязи – самое интересное, видимо, это древнейшее вещество Солнечной системы, которое не испытало трансформации в недрах или на поверхностях планет. Ранняя Земля когда-то состояла из такого вещества. А вода в кометах – источник воды и на Земле, и на Марсе, вообще везде, где вода в состоянии удержаться.

Комета C/2022 E3 сейчас на широте Москвы не заходит: она перемещается около Полярной и в настоящее время находится на севере созвездия Возничего. Комета прекрасно видна в бинокль, а в темных местах люди с острым зрением без проблем видят ее без приборов. Даже на простых фотографиях отлично различимо зеленое свечение, на фото чуть получше – гигантский и впечатляющий хвост. Ее открыли 2 марта прошлого года, когда она была еще далеко. И да, в ее спектре тоже есть цианистые газы! Именно они дают ей зеленую окраску. Комета пришла с самых далеких окраин Солнечной системы: ее дальняя точка удалена от Солнца на фантастические 2800 астрономических единиц (астрономическая единица – радиус орбиты Земли), и один оборот вокруг светила она делает за 50 тысяч лет. То есть ее предыдущее появление лицезрели неандертальцы. А возможно и не видели: по некоторым моделям, комета захвачена нами из межзвездного пространства.

Бояться комет – традиция, конечно, старая, а старое и традиционное мы уважаем, но лучше просто насладиться ее видом. Такие шоу природа дарит нечасто.