Он тряхнул пробиркой и сказал: «Война!»: Как циничная ложь США начала массовую бойню

Пауэлл прекрасно знал, что никакой отравы в пузырьке не было - потом в интервью он в этом честно признавался Фото: REUTERS

Фото человека, трясущего пробиркой с каким-то белым порошком, которое вы видите на нашем сайте, можно смело назвать историческим. В нем отразилось все: запредельная ложь и цинизм людей из высшего руководства США, их готовность учинить очередную кровавую бойню вдали от своих берегов и без сожаления угробить в ней множество жизней.

ИЩИТЕ ПОВОД

5 февраля 2003 года в Совете Безопасности ООН по американской инициативе обсуждали проблему «иракской угрозы». Тогдашний президент США Джордж Буш младший был одержим идеей доделать то, что не сделал его отец во время операции «Буря в пустыне» в 1991 году, - уничтожить в Ираке режим Саддама Хусейна, остававшийся символом антиамериканизма на Ближнем Востоке. Привлекательным для многих символом.

Уже гораздо позже стало известно, что еще за неделю до специального заседания Совбеза состоялась секретная встреча Буша с британским премьером Тони Блэром. Американский президент уведомил собеседника, что США готовы применить все доступные средства и «выкрутить ООН руки», чтобы получить необходимую для начала вторжения резолюцию. Но для вооруженной агрессии требовался такой железный повод, который ужаснул бы всех. Однако мировое сообщество, включая ближайших союзников Вашингтона в лице Франции и Германии, было категорически против войны. Да и международная инспекция, направленная в Ирак по настоянию США, Белый дом «подвела» - не нашла там никакого химического или биологического оружия.

ВАШ ВЫХОД, МИСТЕР ПАУЭЛЛ

И тогда в бой был брошен главный резерв - госсекретарь США Колин Пауэлл. Он лично выступил в ООН 5 февраля и заявил, что Саддам сумел утаить от проверяющих оружие массового уничтожения. Пауэлл сослался на «полученную из первых рук информацию о мобильных заводах на колесах и на рельсах по производству биологического оружия», сказав, что эта информация получена разведкой от надежного источника, который «сам руководил одним из таких предприятий».

А дальше госсекретарь, словно шулер из рукава, вытащил на свет Божий маленькую пробирку с неким порошком и заявил, что такое же количество сухого порошка со спорами антракса привело к остановке работы конгресса и, мол, в распоряжении иракского режима есть десятки тысяч подобных пробирок. Отсыл к антраксу (сибирской язве) был ловко просчитанным ходом. И в Америке, и в других странах многие прекрасно помнили панику, случившуюся в США сравнительно недавно. Осенью 2001 года ряд конгрессменов и других официальных лиц получили по почте конверты со спорами сибирской язвы, пять человек погибли и еще 17 заразились, но смогли выжить. Правда, спустя много лет выяснилось, что Саддам к этому теракту был абсолютно непричастен, - отраву рассылал сотрудник одной из американских военных лабораторий по своим, сугубо личным, мотивам. Но пробирка в руках Пауэлла стала своеобразным сигналом: «вот смерть, которая совсем недавно была рядом с нами, иракский деспот хочет засыпать ею свободный мир, значит и он сам, и его режим должны быть уничтожены».

Госсекретарь прекрасно знал, что никакой отравы в пузырьке не было. Потом, в ряде интервью, он в этом честно признавался, говоря, что ни в коем случае не стал бы приносить биологическое оружие на заседание ООН. Кто готовил эту пробирку и что же именно в нее насыпали - стиральный порошок, зубной или обычную муку - пока покрыто мраком неизвестности.

ОБМАНУТЫЙ ЛГУН

И все же Колин Пауэлл не только лгал, но и сам стал жертвой обмана. Оказалось, что «надежный источник» разведки, на которого он ссылался, - перебежчик из Ирака по имени Джанаби - придумал от начала и до конца историю про смертоносное оружие Саддама Хусейна, чтобы выслужиться перед американскими хозяевами. В 2011году Пауэлл заявил британской газете «Гардиан»: «Уже тогда было известно, что этот источник совершенно не внушает доверия. Следует спросить ЦРУ и военную разведку США, почему они не сообщили об этом до того, как ложная информация была включена в мое выступление в ООН».

Этот скандал потряс Пауэлла. Ведь он, потомок рабов с Ямайки, родившийся в нью-йоркском Гарлеме, сделал блестящую военную карьеру, стал четырехзвездным генералом, возглавлял Объединенный комитет начальников штабов и оказался первым чернокожим американцем, занявшим высший пост в Госдепартаменте США. Но навсегда останется в памяти как человек, трясший пробиркой с фальшивым порошком. Он осознал, что американская верхушка, включая, возможно, и самого президента, просто цинично использовала его в собственных интересах. Не исключено, что именно это заставило политика вскоре уйти в отставку. «Я чувствую себя ужасно. Это пятно, поставленное мной на репутации Соединенных Штатов. И оно всегда будет частью моего послужного списка», - признавался потом экс-госсекретарь.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Несмотря на трюк с пробиркой Совет Безопасности так и не санкционировал применение силы против Хусейна. И тогда США и их союзники 20 марта 2003 года вторглись в Ирак в нарушение Устава ООН. Саддам был пленен и затем повешен. В ходе операции американцы потеряли убитыми 4423 человека, более 30 тысяч получили различные ранения. Число погибших иракцев за время американской оккупации оценивается примерно в полмиллиона человек и продолжает расти в растерзанной стране, до сих пор сотрясаемой междоусобицами и действиями террористических группировок.

А самое главное - никакого оружия массового уничтожения там так и не нашли. Но Западу это было уже не важно.

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