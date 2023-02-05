Репетиция перед дракой: почему США не сразу сбили китайский аэростат-разведчик

Аэростат смог достать только F-22, самый высотный американский самолет Фото: REUTERS

… - Виталий Алексеевич, вы уже знаете, что по приказу Байдена китайский аэростат сбит?

- Ну, да, - возле Южной Каролины, обломки упали в океан.

- А что ваши друзья в Штатах говорят по этому поводу, что они вам пишут?

- Да ничего.

Виталий Коротич - экс-главред «Огонька», 10 лет проживший в Америке Фото: Евгения ГУСЕВА

Дело в том, что это событие… Как вам сказать? Аэростаты запускали много раз, много раз они перелетали через разные границы.

Вскоре после войны, уже мало кто помнит это, но нас с Запада завалили целой кучей аэростатов, бросавших на Советский Союз листовки. Короче говоря, разведывательные аэростаты, они очень опасны тем, что не регистрируются никакими средствами противовоздушного наблюдения.

И потом - летят очень высоко. Вот этот аэростат смог достать только F-22, самый высотный американский самолет. Он летел на высоте где-то 18-20 километров.

- В США этот аэростат уже назвали разведывательным

- Что за аэростат, никто толком там в Штатах не знает, чего в нем такое болталось, никто пока не изловил.

Понимаете, сейчас один за другим возникают предлоги.

- Какие?

- Вот американцы пошумели вокруг аэростата. А китайцы заявили протест по поводу того, что аэростат сбит…

Сейчас - время вроде как перед дракой.

Пока - как в кулачном бою - стоят стенка на стенку и друг друга пугают. И - объясняют друг другу, что сделают, когда дело совсем дойдёт до драки. Вот сейчас примерно такое, очень нехорошее время, типа - репетиция перед дракой.

- А что же Украина?

- То же самое.

В Киеве же пообещали, что с началом марта или даже в конце февраля начнется большое наступление, и Украина будет отвоевывать «все свои территории», как они считают, то есть Донбасс, Крым, все на свете.

Для этого США и в целом коллективный запад хотят снабдить Украину танками и сейчас уже идет дискуссия и о самолетах.

Но это, опять же, все развивается по американскому сценарию.

Cейчас американцы пытаются выловить в океане, что же там к этому аэростату было прицеплено Фото: REUTERS

- В смысле?

- Сначала американцы говорят: да вы что, да какие там самолеты, да зачем F-16, да никогда в жизни.

Затем Франция заявляет: да ладно, мы дадим, у нас есть тут несколько.

Понимаете, идет вот такая эскалация угроз, и это очень опасно.

Потому что, когда они начнут осуществляться…

С одной стороны, руководство НАТО и американцы говорят, что только один исход этой ограниченной военной операции возможен – поражение России, полное поражение.

Наша российская сторона заявляет, что возможен лишь один вариант - полная российская Победа.

А тревожно, потому что и на территории Украины, и во всем остальном мира сейчас появляется все больше горячих точек. И очень хорошо, чтобы они не загорелись по-настоящему.

- Вернёмся к аэростату, все же сбитому. Сначала же пошли такие комментарии, причем из Штатов, что американцы не собираются уничтожать этот летающий объект, потому что боятся промазать и опозориться. Нет?

- Нет, они говорили - непонятно, что к нему прицеплено, и если мы, дескать, его собьем, то он может упасть на населенные районы. Байден позвонил министру обороны и сказал ему, что надо бы его сбить.

Тот ответил: мы хотим сделать его так, чтобы он не упал куда-нибудь… На людей. И вот подождали, пока он где-то возле Каролины не долетел до океана, и рассчитались с ним где-то там, в десятке миль от побережья.

И сейчас американцы пытаются выловить в океане, что же там к этому аэростату было прицеплено.

- Спасибо вам большое.

- Спасибо вам. Доброе утро.

- Доброе утро.

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