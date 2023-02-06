Вся такая внезапная. Противоречивая такая вся

Дженна Ортега сыграла в этом сериале главную роль. Фото: Кадр из фильма

Уэнсди (страна так и не договорилась, через сколько «э», «з» и «й» ее писать) - имя собственное, так зовут хмурую девочку из «Семейки Аддамс», которую играла Кристина Риччи, а теперь играет Дженна Ортега. Возможно, имеет логическую связь с Венди из «Питера Пэна», но это неточно.

Wednesday - Среда, от считалки «Рожденный в среду познает беды».

А Тим Бертон - трус и слабак, который сорок лет пытается выглядеть дерзко и антиобщественно, но только чтоб мама не очень сердилась. Поначалу он, казалось бы, троллит все, за что Америку хейтят остальные пять с половиной миллиардов землян.

Сахарные улыбки. Пышные добродетели. Бесплатные советы.

Вечную имитацию доброго нрава и широкого сердца - при гнусной сельской привычке бить впятером одного.

Лучезарное невежество.

Культ какой-то неведомой свободы и святую убежденность, что больше ни у кого ее нет.

Психотерапевтов, блондинок, участливые лица и мэров-негров в каждом первом фильме.

Когда всеми любимая девочка с косичками является в бассейн к обидчикам брата с двумя пакетами рыбок под песню Эдит Пиаф Non, Je Ne Regrette Rien - счастье накрывает теплой волной, ибо стоит ли уточнять, что рыбок зовут пираньи, если это и так ясно. Торпедная атака мини-чудовищ под низкий голос мадемуазель Эдит, под который так хорошо думалось Штирлицу, станет еще одной незабываемой страницей мирового кино.

Но дальше идет слив всего, за что поколения иронистов и социопатов любили «Семейку Аддамс». Глупые юницы пишут: мол, время изменилось в пользу бунтарей - не уточняя, насколько тупо и мейнстримно теперь выглядит их бунт и сиреневые волосы.

За пираньевую атаку Уэнсди ссылают в разновидность Хогвартса - школу Невермор, названную в честь ее великого выпускника Эдгара По (Nevermore - рефрен его стихотворения «Ворон»). В школе собраны все фрики окрестностей, которые тщетно пытаются оригинальничать, а не выходит, потому что на фриках сегодня повернута вся подростковая субкультура и это модно. Дженна Ортега дико хороша и почти стоит своей предтечи Кристины (встать вровень с которой не сможет никто и никогда) - но социопаткой ее можно было считать только 30 лет назад. Сегодня Уэнсди занята ровно тем, чем и все девочки ее возраста в новом американском кино. Бьет мальчиков-мажоров. Проигрывает девочке-негритянке (девочки-негритянки непобедимы - никем, никогда, ни у кого). Хамит взрослым. Любит Хеллоуин. Привечает толстых несовершеннолетних очкариков. Дружит с непослушной правой рукой (как хотите, но Вещь на службе семейки Аддамс была оригинальным гаджетом, а в компании одинокой девочки - метафорой подросткового онанизма).

Все заявленные наезды на американский специалитет от серии к серии растворяются, как сахар в кипятке. И директриса с улыбкой суки оказывается душкой. И дура-соседка с обнимашками и мяуканьем. И психоаналитичка с тошнотными формулами о зоне комфорта и эмоциональных шрамах. Динозавриков только не хватает для рвотного рефлекса.

Бунтарь и нонконформист капитулирует перед всеми навязанными стандартами современной Америки. Пиханьем негров во все области, где их не было и быть не могло: вестерн, сказку, готический роман и космос до 80-х годов. Неизбежной, неотменимой, безвариантной победой женщин над мужчинами - во всем, везде, всегда. Культом психологов. Мексиканскими лесбиянками. Непобедимыми смайликами, хеппи-эндами и именованием пчел «пушистыми малышками». Перед баблом, которое приносит вся эта стандартизованная непохожесть, сдобренная броскими фразами о «бесстрашных аномалиях в выгребной яме пубертата».

Самой бесстрашной аномалией сегодня является моя страна. А весь белый мир, годами анонсирующий бунт против правил, диктатуру непохожести и конкурс фильмов, бросающих вызов норме, собирает по всей планете оружие, чтоб нас перебить за бунт и вызов. Лжецы, славящие силу и независимость, объединились против единственных, кто силен и независим. И Бертон с ними. В финальном перечне двунадесяти языков, на которые переведен сериал (козырное последнее место - за украинским), нет одного: русского.

Даже на эту малость у автора яиц не хватило.

Известное дело - бунтарь.

Иноходец.

«Уэнздей»

2022.

Реж. Тим Бертон.