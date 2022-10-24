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Происшествия24 октября 2022 7:03

В Пятигорске задержали сторонников ИГИЛ*, готовивших теракт в отделе полиции

Радикалам поручили взорвать городской отдел полиции
Александр БОЙКО
Александр БОЙКО
Задержанные на допросе дали признательные показания

Задержанные на допросе дали признательные показания

Сотрудники Федеральной службы безопасности России на территории Ставропольского края предотвратили теракт. Террористы собирали бомбу, чтобы привести ее в действие в центра города.

«В результате проведенных мероприятий в Пятигорске вскрыта и пресечена преступная деятельность законспирированной ячейки сторонников запрещенной в России международной террористической организации (МТО) «ИГИЛ»*», - сообщает ФСБ России.

Как выяснилось, входившие в ячейку граждане республик центрально-азиатского региона планировали по указанию зарубежных эмиссаров МТО совершение диверсионно-террористической акции в здании городского отдела полиции.

Задержанные на допросе дали признательные показания.

Вот, что рассказал один из бандитов: «В начале сентября приехал в Пятигорск, начал работать охранником. Изучал радикальный ислам, в телеграмме создал канал. Они мне дали задачи снимать рынок и купить компоненты для взрыва, чтобы взорвать отдел полиции города Пятигорск. После этого нас задержали сотрудники ФСБ».

В ходе обысков у подозреваемых обнаружены и изъяты компоненты и поражающие элементы, приобретенные ими для изготовления СВУ, схемы сборки, символика запрещенной организации, средства конспиративной связи, в которых выявлена переписка с активными участниками МТО, изобличающая их преступные намерения.

Теперь им грозит более 15 лет в колонии строго режима по статье «приготовление к террористическому акту». Сотрудники ФСБ России продолжают оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.

* Запрещенная в России террористическая организация

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