В Пятигорске задержали сторонников ИГИЛ*, готовивших теракт в отделе полиции

Задержанные на допросе дали признательные показания

Сотрудники Федеральной службы безопасности России на территории Ставропольского края предотвратили теракт. Террористы собирали бомбу, чтобы привести ее в действие в центра города.

«В результате проведенных мероприятий в Пятигорске вскрыта и пресечена преступная деятельность законспирированной ячейки сторонников запрещенной в России международной террористической организации (МТО) «ИГИЛ»*», - сообщает ФСБ России.

Как выяснилось, входившие в ячейку граждане республик центрально-азиатского региона планировали по указанию зарубежных эмиссаров МТО совершение диверсионно-террористической акции в здании городского отдела полиции.

Задержанные на допросе дали признательные показания.

Вот, что рассказал один из бандитов: «В начале сентября приехал в Пятигорск, начал работать охранником. Изучал радикальный ислам, в телеграмме создал канал. Они мне дали задачи снимать рынок и купить компоненты для взрыва, чтобы взорвать отдел полиции города Пятигорск. После этого нас задержали сотрудники ФСБ».

В ходе обысков у подозреваемых обнаружены и изъяты компоненты и поражающие элементы, приобретенные ими для изготовления СВУ, схемы сборки, символика запрещенной организации, средства конспиративной связи, в которых выявлена переписка с активными участниками МТО, изобличающая их преступные намерения.

Теперь им грозит более 15 лет в колонии строго режима по статье «приготовление к террористическому акту». Сотрудники ФСБ России продолжают оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.

* Запрещенная в России террористическая организация