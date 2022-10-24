В Европе считают, что пора повышать пошлины на китайские автомобили

B ближайшие годы европейцам, и даже, может быть, американцам, придется пожинать плоды того, что они долгое время делали. То есть продавали свои «мозги» Фото: EAST NEWS

Глава Stellantis Карлос Таварес даже предложил ввести более высокие пошлины на автомобили китайского производства, которые ввозят в Европу. Дескать, несправедливо, что китайцы платят пошлину 10% при ввозе машин в Европейский Союз, в то время как европейцы — от 15 до 25% при импорте своих автомобилей в Китай.

Комментирует главный редактор популярного и авторитетного автомобильного журнала «За рулем» Максим Кадаков.

- В любом деле количество перерастает в качество. И в ближайшие годы европейцам, и даже, может быть, американцам, придется пожинать плоды того, что они долгое время делали. То есть продавали свои «мозги», технологии и т. д. в Китай, а там этим активно пользовались.

В Поднебесной в какой-то момент поняли, что создать автомобили, которые будут удовлетворять и европейцев, и американцев, они все-таки не могут, потому что для них это дело новое, и, как и в любом деле, нужно умение, которое нарабатывается годами. Например, есть хороший сварочный аппарат, но если вы не сварщик, ничего хорошего вы не сварите. Поэтому они стали приглашать людей, которые знают, как сделать автомобиль, который будет востребован в Америке, Европе и т.д.

Дизайнеры, инженеры, конструкторы повалили туда валом, потому что китайцы платят большие деньги. Плюс покупка технологий и строительство целых заводов, совместное использование платформ и т.д. Та же фирма JAC, о которой мы много говорим, и которая станет «донором» будущих автомобилей Москвич, ведь у нее тоже совместное предприятие с Volkswagen, и они выпускают машины, в том числе, на платформе MQB.

Таким образом, настал переломный момент: сначала было мало плохих китайских машин, потом плохих стало много, потом они стали более-менее ничего, а теперь они «похожи на автомобили», их стало много, и все это переросло в качественный продукт. Особенно в сегменте электромобилей.