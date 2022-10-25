Можно ли путешествовать на электромобиле по России

В России начались продажи новых отечественных электромобилей Evolute от «Моторинвеста». Их планируют выпускать ежегодно в количестве около 100 тысяч штук. Фото: Александр Рюмин/ТАСС

В России начались продажи новых отечественных электромобилей Evolute от «Моторинвеста». Их планируют выпускать ежегодно в количестве около 100 тысяч штук. Но будет ли спрос?

Интерес со стороны бизнеса к таким машинам высок. Например, в «Авилоне» рассказали о том, что у них уже есть контракт на поставку более 100 седанов Evolute i-PRO. Этот электромобиль, стоимостью 2 990 000 рублей без скидки по госпрограмме (25%, но не более 625 000 рублей), имеет 150-сильный двигатель и способен проехать на одной зарядке до 433 км. То есть, это отличный вариант для города. Но как насчет автопутешествий, а значит и интереса к электромобилям со стороны автомобилистов? Куда на них можно доехать сегодня?

Главный редактор «За рулем», старейшего и самого популярного автомобильного издания в России, Максим Кадаков решил провести эксперимент и отправился на западный берег Байкала на электромобиле. Правда, пока не на Evolute, а на Nissan Leaf, запас хода на одной зарядке у которого составляет не до 433, а до 270 км у 150-сильной версии (до 385 км у 218-сильного электромобиля).

Доехал на электромобиле Nissan Leaf от Иркутска до острова Ольхон на Байкале. Не особо заботясь о запасе хода на оставшемся заряде. А все потому, что энергетическая компания En+ Group открыла здесь новые ЭЗС, причем три из них – как раз по трассе Иркутск-Баяндай-Еланцы, а это около 250 км. Поэтому до западного берега Байкала доезжаешь без проблем. Можно перебраться на пароме на Ольхон, поездить там (если не жалко гонять «электричку» по гравию) и вернуться назад.

Зарядные станции – московского производства. Мощностью 50 кВт (однопостовые) и 100 кВт (двухпостовые). Стоимость зарядки – около 12 рублей за кВт-час. Для быстрых зарядных станций – вполне нормальная цена.

А вообще, стоимость электричества в Иркутской области – одна из самых низких в стране. Для населения – примерно 1,3 рубля за киловатт, это в пять раз дешевле, чем в Москве. Может поэтому в Иркутской области полно электромобилей даже в такси?