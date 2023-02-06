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Звезды6 февраля 2023 6:30

«Грэмми-2023»: Бейонсе установила рекорд, но проиграла в категории «Лучший альбом» Гарри Стайлзу

Бейонсе стала рекордсменом по количеству полученных премий "Грэмми"
Денис КОРСАКОВ
Денис КОРСАКОВ
Бейонсе стала рекордсменом по количеству наград «Грэмми».

Бейонсе стала рекордсменом по количеству наград «Грэмми».

Фото: REUTERS

Ну что же, Бейонсе Ноулз-Картер теперь официально рекордсмен по количеству «Грэмми». За свою карьеру она собрала 32 граммофончика. Предыдущий рекорд долго удерживал классический дирижер Георг Шолти (1912-1997) - ему в общей сложности была присуждена 31 премия. Стоит также заметить, что Бейонсе и ее муж Jay-Z делят рекорд по количеству номинаций на премию - оба выдвигались на нее 88 раз. Однако у Джей-Зи на данный момент только 24 награды.

В общем, поаплодируем девушке. И заодно посочувствуем: вовсе не она стала на этой церемонии главной победительницей. У нее было девять номинаций, в том числе в главных категориях - «Запись года», «Песня года», «Альбом года». Но получила она лишь четыре премии: за лучший танцевальный/электронный альбом (Renaissance), лучшую R&B песню (Cuff It), лучшую танцевальную/электронную запись (Break My Soul) и традиционное R&B исполнение (Plastic Off the Sofa). Ее фанаты - да и многие профессиональные аналитики - рассчитывали на большее.

Но альбомом года (а заодно и лучшим вокальным поп-альбомом) признали диск кумира барышень Гарри Стайлза Harry’s House, записью года - композицию Лиззо About Damn Time, а песней года - Just Like That 73-летней певицы Бонни Райт. Последнее стало колоссальным сюрпризом для всех, в том числе для самой Бонни - она явно не преуменьшала, когда в благодарственной речи назвала этот момент «нереальным». Зал приветствовал ее овацией, все встали со своих мест.

Гарри Стайлз.

Гарри Стайлз.

Фото: REUTERS

В категории «Лучшее сольное поп-исполнение» награду получила Адель за песню Easy On Me (у британской певицы было семь номинаций, но в остальных она пролетела). «Лучшим поп-исполнением в дуэте или группе» назвали Unholy Сэма Смита и Ким Петрас. «Традиционным вокальным поп-альбомом» - Higher Майкла Бубле. А легендарную шведскую группу ABBA, воссоединившуюся после многолетнего перерыва и выпустившую альбом Voyage, прокатили. Номинировали, конечно, из уважения к сединам и на «Альбом года», и на «Запись года», но ничего не дали.

Бонни Райт.

Бонни Райт.

Фото: REUTERS

Призы в категориях «Лучшее рок-исполнение» и «Лучшая рок-песня» получила певица Брэнди Карлайл с композицией Broken Horses. Лучшим рок-альбомом признали Patient Number 9 старика Оззи Осборна, и он же получил приз за «лучшее метал-исполнение» в песне Degradation Rules. Лучшим музыкальным видео назвали All Too Well: The Short Film Тейлор Свифт (ей, должно быть, было вдвойне приятно, поскольку она сама этот клип и поставила в качестве режиссера).

Тейлор Свифт.

Тейлор Свифт.

Фото: REUTERS

Ну, а драматическая актриса Вайола Дэвис теперь носит гордое звание EGOT - так называют тех немногих, кто удостоился всех главных американских премий, «Эмми» за работу на телевидении, «Оскара» за работу в кино, «Тони» за работу в театре и «Грэмми» за творчество в области звукозаписи. Дэвис получила граммофончик в категории «Лучшая аудиокнига».

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