Война за душу Зеленского: как окружение «дергает за ниточки» и выслуживается на коленях перед президентом Украины

Казалось бы, все предрешено, тем более, что даже на Западе начали создавать имидж Буданову (справа), который по мысли журналистов и их вдохновителей, мало чем уступает Зеленскому. Фото: wikimedia.org

Все смешалось в хате Зеленских. Кирюша Буданов, уже совсем было обнадеженный, что его пустят погреться у печи, сидит в углу с банкой горилки, а с печки на него свисает Леша Резников, сумасшедшим кочетом носится по хате Давид Арахамия, норовя прокукарекать каждый раз, как только останавливается, натыкаясь на препятствие, недобро поглядывающий на кочета из-за стола Андрюша Ермак, недвусмысленно натачивающий разделочный нож. Олена, жинка хозяина, в это время натягивают сумочку на пальто, и вспоминает, как "сучка крашена Урсула" имела наглость приехать в Киев в какой-то дешевой поделке – пародии на ее пальто". И только оставшиеся следы двух белых полосок на обеденном столе ясно говорят, что спрашивать о чем-то хозяина хаты или просить его навести порядок сейчас бесполезно.

Это вот если кратко и хоть как-то художественно изобразить, что происходит сейчас в Киеве в связи с анонсированными кадровыми перестановками. Которые с большими основаниями целесообразнее назвать чехардой. Начавшейся со скандалов в Министерстве обороны Украины, возглавляемом бывшим адвокатом Алексеем Резниковым. И в результате вылившуюся в новый скандал, теперь уже с отставками и назначениями.

Министр обороны Алексей Резников стал для многих (и не только на Украине) настолько "зашкваренным", что многие не хотят говорить с ним даже по телефону. Отставку Резникова прогнозировали на Украине почти все политологи, эксперты, депутаты. Даже сам Резников. Который сообщил, что готов уйти в отставку по собственному желанию, если таково будет желание Зеленского. Тут, конечно, можно и запутаться, о чьих желаниях может идти речь, но сей гордиев узел разрубается просто – избавиться от Резникова Зеленскому "порекомендовали" те, кто реально рулит всеми процессами на Украине.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия даже выступил с заявлением, что фракция одобрила отставку украинского министра обороны, который должен будет занять пост министра стратегических отраслей промышленности Украины. Что это такое в нынешней Незалежной, наверное, не знает никто, потому как промышленности не осталось практически никакой, а не то что стратегической, но раз пост существует, то его кто-нибудь должен же занимать.

Кстати, тот же Арахамия уже анонсировал, что кресло Резникова в Минобороны займет нынешний начальник Главной управления разведки (ГУР) Минобороны Кирилл Буданов. Кроме того, будут утверждены в своих должностях на постоянной основе нынешние и.о. главы МВД Клименко, который объявил о формировании 8-ми бригад, и и.о. главы СБУ Малюк.

Отставку Резникова прогнозировали на Украине почти все политологи, эксперты, депутаты. Фото: REUTERS

Казалось бы, все предрешено, тем более, что даже на Западе начали создавать имидж Буданову, который по мыли журналистов и их вдохновителей, мало чем уступает Зеленскому. Практически ни в чем. The Washington Post даже посвятила начальнику украинской разведки гигантский материал, расписывая, какой он молодец: сам переехал в штаб-квартиру службы и перевез туда жену, круглосуточно в его кабинете звучит классическая музыка (от прослушки), а еще на него было 10 (!) покушений. Десять покушений, которых он сумел избежать или выжить после оных. Почему именно десять? Потому что на Зеленского было 12, а на президента покушений, по определению, должно быть больше, чем на начальника разведки. "Светлый" образ Буданова не смогли испортить даже вбросы, что он является мужчиной нетрадиционной сексуальной ориентации и состоит в непозволительно близких отношениях с замглавы Британской разведслужбы МИ-6 Ли Лоуренса

Впрочем, на Западе это сейчас скорее достоинство, чем недостаток, да и Украине после "заднеприводного" премьер-министра к подобному не привыкать. Но при всем этом не стоит его недооценивать, поскольку он (пусть и при руководстве британцев) по неофициальным данным является организатором подрыва на Крымском мосту и даже лично принимал участие в боевых операциях ГУР на территории России. Кстати диверсии против чиновников на освобожденных территориях – это ГУР, более того, Буданов даже просил Зеленского увеличить масштабы диверсий, а убийца Даши Дугиной Наталья Вовк служила как раз в спецслужбе Буданова.

В общем, казалось, что все уже решено, но тут началось самое интересное. Вдруг сразу несколько экспертов "вспомнили", что министром обороны по украинскому законодательству может быть только гражданский человек, а Буданов в свои 37 лет дослужился аж до генерал-майора.

По большому счету, отговорочка весьма слабая. Поскольку либо Буданов может уйти в запас (отставку), либо можно само законодательство в этой части поменять. На Украине Конституцию поменять, как два пальца об асфальт, что Верховная рада уже доказала, проложив курс в ЕС и НАТО. Но тем не менее все тот же Арахамия вдруг заявил, что в ближайшие дни будут утверждены главы СБУ и МВД, а других кадровых назначений на этой неделе ждать не стоит. Они произойдут позже. Возможно. А возможно и не произойдут. И тут же действующий министр обороны Алексей Резников вдруг "проснулся" и заявил, что не пойдет в то министерство, которое ему прочат, потому что "не специалист в данной отрасли". Странно, что при назначении министром обороны эти резоны его не волновали. Или же адвокат был "большим специалистом" в военной сфере?

Пошли сплетни, что Зеленский может не набрать голосов в парламенте, чтобы осуществить такой обмен в Минобороны. То есть, за отставку Резникова голосов хватит, а вот за назначение на новый пост в другом министерстве их может и не хватить. Слишком пахуча атмосфера коррупционного скандала вокруг него. И Зеленский, дескать, не может просто выбросить преданного Банковой человека. Но тут украинские депутаты, скорее всего, просто льстят себе и своему президенту.

Между тем, ларчик открывается достаточно просто и имеет свою персональную именную табличку – Андрей Ермак. Глава Офиса президента Украины стремится к тому, чтобы все связи президента Зеленского завязывались на нем и шли только через него. Резников на посту главы Минобороны вполне устраивал Ермака, потому что шел наверх через Ермака. А вот Буданов – это независимый от Ермака канал к Зеленскому. Буданов – приятель и друг Зеленского и имеет личный канал общения с президентом Украины.

Такой удар по своим интересам и полномочиям Ермак допустить не может.

Резников уйдет. Не сейчас, так немногим позже. Но в оставшееся время либо произойдет некое переформатирование Буданова, либо будет найдена альтернативная ему кандидатура.