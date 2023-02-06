Как наказать уехавших россиян, очерняющих свою Родину? Дан четкий ответ

Экс-Генпрокурор Юрий Скуратов Фото: Иван МАКЕЕВ

…- Юрий Ильич, в Госдуме решили оценить предложения - «о мерах наказания для выступающих против своей страны за границей россиян». И там разные идеи, вплоть до конфискации имущества даже и лишения почетных званий. Как бы вы это прокомментировали?

- Ну, во-первых, все это вполне объяснимо…

Обращение граждан, общественных деятелей, депутатов к этому вопросу, оно диктуется и политической ситуацией.

А, по большому счету, - и самим процессом, который наблюдается в нашем общества.

Когда, по сути, сравнительно небольшая часть граждан, действительно, ведут деятельность на грани, пытаясь опорочить нашу страну, обвинить ее в том, в чем, собственно, она не виновата.

Но здесь, оценивая эти предложения, конечно же, нужно учесть, прежде всего, конституционные положения, нашего Основного Закона. Поэтому, даже в самой, как говорится, активной фазе политического процесса мы должны уважать собственную Конституцию и не изменять ей.

- Конечно. Вот, отталкиваясь от этого, и давайте оценим то, что происходит…

- В частности, Основной Закон устанавливает конституционное право на свободу передвижения и выбор места жительства.

Поэтому, сам по себе отъезд граждан России за рубеж, он не образует состава преступления, это его конституционное право.

Другое дело, как гражданин…

- …Или гражданка.

- Ведут себя там и что говорит.

Но, опять же, и здесь есть нормы Конституции, закрепляющие свободу слова, право на распространение и передачу информации.

Но, в то же время, это не означает, что можно говорить все, что угодно.

И в самой Конституции четко указаны ограничения этого права.

- Вот можно об этом - о каких отграничениях речь?

- Первое - не допускается пропаганда или агитация, возбуждающие социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть и вражду.

Второе - запрещается пропаганда социального, расового, национального, религиозного или языкового превосходства.

Более того, есть у нас и законодательство текущее, которое, в общем, ограничивает эту свободу слова.

- Да? Например?

- В частности, возьмём Федеральный закон о противодействии экстремистской деятельности.

Ну, скажем, там есть норма, запрещающая публичное оправдание терроризма и вообще всякой террористической деятельности.

Плюс к этому - норма, предусматривающая ответственность за пропаганду исключительности, превосходства либо неполноценности человека по принципу социальному, расовому и так далее.

А также - за пропаганду и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики.

Ну и, в конце концов, у нас есть сейчас достаточно совершенный и Уголовный кодекс, предусматривающий наказания за многие составы преступления, в том числе и публичные призывы к развязыванию агрессивной войны. Когда одобряются те действия, которые Запад и Украина применяют против России.

Здесь же - ответственность за реабилитацию нацизма, за применение запрещенных средств и методов, когда призывают и к беспределу в отношении российских военнослужащих.

То есть, в принципе, есть надлежащая нормативная база. И важно ее применять.

И не делать из наших бывших популярных деятелей - священных коров.

То есть, не надо, учитывая их прошлые заслуги, закрывать глаза на возможности нашего законодательства в плане привлечения их к ответственности.

- Мысль ясна

- Я полагаю, что, в принципе, эта база достаточно совершенна, но некоторые поправки все же надо вносить, в частности, касаемо имущество.

- Вот! Какие здесь могут быть варианты?

- Может быть, Дума решится на то, чтобы в некоторые указанные мной статьи все же ввести в качестве меры ответственности конфискацию имущества, о которой говорится в предложениях.

Но - надо иметь в виду, что, в любом случае, это должно делаться на законных основаниях, через возбуждение уголовных, административных дел, через судебные решения об изъятии, так сказать, имущества.

Здесь мы не можем опуститься до того беспредела, который демонстрируют некоторые страны, решая вопрос, допустим, о незаконном изъятии наших активов, которые находятся за рубежом, и так далее.

Мы должны в этом смысле быть выше и действовать строго в соответствии с конституционным правом Российской Федерации.

- Ну, что, очень емкий такой комментарий.

- Ну, стараюсь для вас и для радиослушателей наших. Стараюсь, Александр.

- Спасибо вам огромное.

- Всего доброго. Удачи.

- Счастливо, Юрий Ильич.

- Пока-пока.