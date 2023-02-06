Главное - фармацевтика: россияне рассказали, импортозамещением каких товаров надо заняться в первую очередь

Россияне выступили за развитие фармацевтики и высоких технологий Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По статистике, российская промышленность на фоне западных санкций снизилась на ничтожные 0,6%, а в этом году и вовсе может вырасти. Но вот на чем сделать упор, что развивать в первую очередь. Сайт KP.RU провел опрос и узнал, импортозамещением каких товаров нужно заняться в первую очередь.

Почти половина россиян считают, что главное, что нужно подтянуть – это фармацевтика. 44% опрошенных говорят, что в России нужно в срочном порядке создать аналоги всех жизненно-необходимых лекарств, чтобы в случае даже самых жестких санкций пациенты с любыми заболеваниями ни в чем не нуждались.

Каждый четвертый проголосовал за высокие технологии. 26% считают, что вкладываясь в это, Россия получит преимущество сразу во всех отраслях: от космической до медицинской. С новейшим оборудованием и качественным софтом будет развиваться промышленность.

8% россиян считают, что в первую очередь надо обратить внимание на продукты питания и начать производить все, чем из-за санкций нам не хватает. Чтобы не зависеть от иностранных ингредиентов, пора производить собственные продукты, причем лучшего качества.

По 6% проголосовали за автомобили, компьютер и бытовую технику. Респонденты считают, что новые машины «Москвич» это только первый шаг, а нам пока начать выпускать авто на любой кошелек и вкус, да такие, чтобы в их качестве и безопасности не сомневался никто. То же касается и техники. Если крупнейшие игроки рынка решат уйти из России, население не должно остаться без гаджетов, холодильников, стиральных машин и пылесосов.

5% россиян мыслят масштабнее. Чтобы иметь продукты высокого качества они предлагают сначала вложиться в развитие сельского хозяйства и начать производить необходимое оборудование, машины, удобрения и так далее, необходимые фермерам.

2% опрошенных считают, что Россия нуждается в хороших брендах одежды и обуви, чтобы после ухода западных брендов в стране не остались только безвкусные вещи или вещи низкого качества, которые невозможно носить.

1% опрошенных проголосовали за мебель. Россияне считают, что в стране нужен свой магазин качественных и доступных товаров для дома наподобие IKEA.

Остальные 2% выбрали вариант «другое» и сказали, что нужно вкладываться сразу несколько отраслей, а в идеале, во все. Нет ничего первостепенного, Россия должна быть обеспечена любыми товарами.

Опрос проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях. Участие в исследовании приняли 9,1 тысячи человек.