Сергей Степашин: Мы разберемся с преступлениями украинской власти, и трибунал будет

Сергей Степашин Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- Сергей Вадимович, меня все поздравляют с канадским «наказанием», а я хочу вас тоже поздравить с ограничениями, которые Украина наложила на вас, как главу Ассоциации юристов России, и на Владимира Груздева, руководителя аппарата этой организации.

- Ну, почему на нас, понятно. А вот почему Канада тебя подвергла, мне неясно.

- Ну, они, может быть, подумали, что у меня там счета есть, заводы, дома..

- …пароходы. Или команду «Montreal Canadiens» содержим?

- Я первый вас поздравляю с этой «наградой»?

- В общем, да, из журналистов первый. Я информацию вчера получил по агентству ТАСС. Я спокойно к этому отношусь. Ну, наложили и наложили. Странно, что так поздно.

- А все-таки, за что вас так?

- Я, в общем-то, могу догадаться. Потому что мы инициировали вопрос, связанный с созданием международного трибунала над преступниками, которые совершают зверства против гражданского населения и в Донбассе, и в Луганске, да и в других городах Украины. Я думаю, кому-то там это не понравилось. Я полагаю, что если такие санкции против меня ввела Украина, значит, я на правильном пути. Точнее, это же не Украина ввела, это Зеленский и его КВНщики. Потому к ним серьезно относиться, наверное, не стоит. Мы потом разберемся и с ними, и с их санкциями тоже, пускай не переживают ребята. И трибунал обязательно будет.

- Когда мы с Иосифом Давыдовичем Кобзоном ездили по Донбассу, он со сцены всегда читал такие стихи:

На Кобзона наложили вето,

Не пускают в европейский дом.

Мы на вето положили это

И вообще на санкции кладем.

Вот такой грубоватый стих, но это стихотворение шло с аншлагом.

- Я готов подписаться под этими стихами. Тем более с Иосифом Давыдовичем мы дружили, ты знаешь, это был замечательный не только певец, но и Гражданин с большой буквы.