Экскурсии по промплощадке: На завод бы я пошел, пусть мне все покажут

Фото: ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»

Услышать, как гудят сталеплавильные печи, узнать, как рождается знаменитый оскольский стальной прокат, как работают сталевары, попробовать обед настоящих металлургов и сделать яркие атмосферные снимки. Все это стало возможным благодаря экскурсиям по промышленной площадке Оскольского электрометаллургического комбината им. А.А. Угарова (ОЭМК). Впрочем, обо всем по порядку.

Погружение в промышленный туризм компания «Металлоинвест» начала еще в 2021 году. В октябре Михайловский ГОК им. А.В. Варичева принял первых посетителей. С тех пор здесь побывали уже около 3000 человек, которые осмотрели карьер (незабываемые, кстати, впечатления) и производственные площадки промышленной жемчужины Курской области.

ПЕРСПЕКТИВНО И ПОЗНАВАТЕЛЬНО

Сегодня промтуризм - одно из перспективных направлений развития туристической отрасли России в целом. Во-первых, всегда интересно самому посмотреть на большие производства и увидеть, как рождаются различные изделия, требующие огромных трудозатрат. Во-вторых, для самих предприятий – это инструмент продвижения своих брендов. В-третьих, промтуризм – неплохой помощник для подрастающего поколения в профориентации. И чем больше будет организовано для школьников подобных экскурсий, тем шире будет их выбор своего профессионального будущего.

Фото: ООО УК «МЕЕТАЛЛОИНВЕСТ»

В этом году компания «Металлоинвест» запустила промышленный туризм на Оскольском электрометаллургическом комбинате им. А.А. Угарова.

- Посещение промышленных предприятий России сегодня востребовано не только как современный туристический продукт, но и возможность расширения кругозора для посетителей всех возрастов. Наши гости знакомятся с технологиями зеленой металлургии, – отметила заместитель генерального директора по устойчивому развитию и корпоративным коммуникациям Металлоинвеста Юлия Мазанова. – Уверена, что увидеть, как добывается руда, плавится металл и производится сталь будет интересно не только жителям Белгородской области, но и всех уголков нашей страны.

ТЫСЯЧА ФУТБОЛЬНЫХ ПОЛЕЙ

ОЭМК – единственный в России металлургический комбинат полного цикла, на котором реализованы технология прямого восстановления железа и плавка в электропечах. Здесь представлены самые современные технологии и выплавляется сталь с минимальным воздействием на окружающую среду. Если вы не представляете масштабов подобных производств, то знайте, что ОЭМК занимает территорию равную тысяче футбольных полей.

Фото: ООО УК «МЕЕТАЛЛОИНВЕСТ»

Специально для своих гостей организаторы включили в туристический маршрут посещение сразу пяти цехов. К слову, ни одно металлургическое предприятие не предлагает гостям такой объем информации о сталелитейном производстве. Перед посещением предприятия туристы проходят инструктаж по охране труда, обеспечиваются спецодеждой и обувью, средствами индивидуальной защиты.

Изюминкой экскурсий будет электросталеплавильный цех. Редкого человека не поразит зрелище выплавляемой стали, да еще в огромных масштабах. Электросталеплавильный цех ОЭМК - крупнейший сталеплавильный цех в Европе. На его территории площадью 960 000 кв. м. можно разместить 134 футбольных поля. (Еще больше любопытных фактов в рубрике «А знаете ли вы, что…»).

Фото: ООО УК «МЕЕТАЛЛОИНВЕСТ»

ТРИ МАРШРУТА

Для туристов на ОЭМК разработали три маршрута, которые не оставят равнодушными как взрослых, так и маленьких гостей предприятия:

- Маршрут для детей от семи лет предполагает экскурсию в музее «Железно», а также объезд комбината и обед.

- Маршрут 14+ включает посещение музея, четырех цехов и комплексный обед металлурга.

- Самый продолжительный и насыщенный из трех маршрутов – для гостей от восемнадцати лет и старше. В основной маршрут, помимо экскурсии в музее, входит посещение пяти цехов и обед.

Понятно, что рассказывать о комбинате детям гид будет совершенно иначе, чем взрослым: особенности восприятия и интересы у юных туристов будут другими, и работать с ними нужно по-особому.

Фото: ООО УК «МЕЕТАЛЛОИНВЕСТ»

И ЭТО ЕЩЕ НЕ ВСЕ

Летом туристический кластер Металлоинвеста прирастет Лебединским ГОКом. Основной акцент будет сделан на карьере комбината, который занесен в книгу рекордов Гиннесса как самый большой в мире. А в перспективе в компании организуют маршрут выходного дня, соединяющий ОЭМК и ЛГОК. Возможно, позже к нему присоединится и Михайловский ГОК – для тех, кто готов к серьезному погружению в металлургическое производство.

А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…

- ОЭМК дал мощный импульс развития Старого Оскола. До начала строительства предприятия в городе проживало около 80 тысяч человек. В настоящее время – более 220 тысяч.

- Самое протяженное подразделение ОЭМК – фабрика окомкования и металлизации. Подземная 26-километровая нить гидротранспорта, по которой с Лебединского ГОКа поступает пульпа, связывает насосную станцию и основное производство цеха.

Фото: ООО УК «МЕЕТАЛЛОИНВЕСТ»

- За все время работы ОЭМК отгрузил клиентам более 106 млн. тонн продукции. Если бы древние египтяне строили пирамиды из стального проката и окатышей, то этого количества хватило для возведения 17 пирамид Хеопса.

- За 38 лет электросталеплавильный цех ОЭМК произвел 90 млн тонн стали. Этого количества хватило бы, чтобы проложить железную дорогу протяжённостью 692 тысячи километров, способную 17 раз опоясать Землю по экватору.

- В металле от ОЭМК ≈ 0 вредных примесей и остаточных элементов

- Температура во время плавки в дуговой сталеплавильной печи достигает 1740 С0- выше температуры вулканической лавы

- Проектная производительность цеха отделки проката ОЭМК- 300 тысяч тонн проката. Этого количества стали хватило бы для возведения пяти Останкинских телебашен.

Фото: ООО УК «МЕЕТАЛЛОИНВЕСТ»

СПРАВКА КП

Металлоинвест – ведущая горно-металлургическая компания, мировой лидер по разведанным запасам железной руды по JORC (15,4 млрд тонн, около 150 лет эксплуатации при текущем уровне добычи). Компания является крупнейшим в мире производителем и поставщиком товарного горячебрикетированного железа (ГБЖ) – низкоуглеродного сырья для производства «зеленой» стали; занимает лидирующие позиции по производству железорудного концентрата, окатышей и высококачественной стали.