Почему Роману Костомарову из-за пневмонии ампутировали ноги

Олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира фигурист Роман Костомаров. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Олимпийскому чемпиону в танцах на льду, известному фигуристу Роману Костомарову ампутировали обе стопы, сообщает ТАСС. При этом РИА Новости пишет про ампутацию одной конечности. Официальной информации от Костомарова или его близких пока не было.

10 января Роман Костомаров был госпитализирован с воспалением легких. Сразу появились сообщения о том, что спортсмена подключили к ЭКМО, аппарату, который насыщает кровь кислородом. После этого ему стало лучше. Но с начала февраля неожиданно возникли слухи, что Костомаров грозит ампутация пальцев на ногах. К сожалению, все оказалось еще хуже, и врачам пришлось пойти на ампутацию ступней, а сейчас идет борьба за то, чтобы сохранить руки.

Но как связано воспаление легких и потеря конечностей? Поскольку о точном диагнозе знаменитого фигуриста не сообщается, эксперты стали строить предположения. Свою роль в том, что пневмония отразилась на всем организме, могло сыграть развитие сепсиса – системного воспаления; были предположения и об иммунодефиците, и о скрытом диабете. И хотя в точности ничего нельзя утверждать, не видя истории болезни фигуриста, можно сделать некоторые обоснованные предположения.

Роман Костомаров в паре с Региной Тодоренко во время записи телешоу "Ледниковый период". Фото: Михаил ФРОЛОВ

Зухра Павлова, врач – эндокринолог и анестезиолог – реаниматолог, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ и автор канала «Доктор Павлова» в разговоре с KP.RU выдвинула версию, что роковыми оказались генетические заболевания, предрасположенности, которые спровоцировали ухудшение состояния, а также сепсис и тромбоз.

- Чтобы диабет, который человека не мучил, развился до такой степени, что пришлось ампутировать ступни, - это маловероятно. К ампутации в результате диабета люди идут годами. Скорее всего, развился тромбоз (внутри сосудов образовались сгустки крови, которые мешают свободному кровообращению, - прим. ред.). Мог сказаться и сепсис (системное воспаление в ответ на заражение крови, - прим. ред.), но обычно сепсис развивается так, что сперва поражена одна конечность, потом другая, а вот таким образом, когда сразу обе конечности сильно пострадали, - это больше похоже на тромбоз, - говорит Зухра Павлова.

Врач–эндокринолог и анестезиолог–реаниматолог, кандидат медицинских наук Зухра Павлова. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

А может быть это последствия коварного ковида? Коронавирусная инфекция действительно сопровождается тромбоэмболическими осложнениями, говорит врач. Возможно, это как раз результат закупорки кровеносных сосудов.

- А если у человека есть еще и варикозная болезнь вен, слабая стенка у сосудов, генетические предрасположенности или он злоупотреблял гормональными препаратами, - все это могло повысить активность свертывающей системы в организме, - говорит Зухра Павлова. - В любом случае, что бы ни послужило причиной текущего состояния Романа Костомарова, его очень жалко.

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