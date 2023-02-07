Минэкомразвития советует россиянам не летать в пять провинций Турции после землетрясения-2023 Фото: REUTERS

Минэкомразвития (а именно оно отвечает в России за туризм) во вторник, 7 февраля, выпустило официальные рекомендации для российских туристов в связи с катастрофическим землетрясением в Турции.

У путешественников действительно много вопросов: лететь или не лететь? Какая обстановка на популярных курортах? Есть ли опасность новых подземных толчков?

«В связи с повышенной сейсмической активностью в центральной и южной частях Турции рекомендуется воздержаться от поездок провинции Кахраманмараш, Малатья, Диярбакыр и Малатья и регион Газиантеп», - говорится в документе Минэкономразвития.

Что это означает на практике? Туристам официально рекомендовано не ездить в регионы, наиболее пострадавшие от землетрясения, которое называют самым сильным за 100 лет. Однако в этих регионах наших путешественников и так не было, туры туда не продавались.

В отношении Стамбула, Антальи и других морских курортов, Каппадокии - в общем, тех мест, куда реально летят россияне - никаких рекомендаций чиновники не дают. Что это значит? По сути - лететь можно. А если турист все же побоится и откажется от поездки, никаких юридических оснований требовать возврата денег из-за ЧП у него по-прежнему нет.

ВАЖНО

В Турции сейчас находятся 45 тысяч российских туристов, сообщили в Ассоциации туроператоров России. Для них открыты три «горячих линии».

Горячая линия Ассоциации «Турпомощь»: +7 (499) 678 12 03, secretary@tourpom.ru. Сюда советовал обращаться организованным туристам в совсем необходимости оказания экстренной помощи.

Горячая линия ДСКЦ МИД России: + 7 (495) 6954545, dskc@mid.ru. Этот контакт - для самостоятельных путешественников.

Телефон «горячей линии» Посольства России в Анкаре для граждан РФ: +90 531-261-64-46.

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