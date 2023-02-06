Апокалипсис в Турции: почему туры и путевки не отменяют из-за страшных землетрясений

Больше всего российских туристов - в Стамбуле, 25 - 30 тысяч человек Фото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН

В Турции, где 6 февраля произошло катастрофическое землетрясение, сейчас находятся 45 тысяч российских туристов, сообщили Ассоциации туроператоров России. Причем речь идет как о «пакетниках», так и о самостоятельных путешественниках.

Больше всего российских туристов - в Стамбуле, 25 - 30 тысяч человек. В Анталье и на соседних курортах еще 12 - 15 тысяч отдыхающих. Для пляжного отдыха сейчас прохладно, а для экскурсий и шопинга - в самый раз, поэтому соотношение такие. И совсем немного наших отпускников на Эгейском побережье (Мармарис, Фетхие) и горнолыжных курортах Турции.

Самое главное: ни один из этих районов не был затронут мощным землетрясением, которое называют сильнейшим за последние 100 лет. Среди наших туристов нет пострадавших и тем более жертв, заверили в Ассоциации туроператоров России. Никаких разрушений на курортах и в Стамбуле нет, отели стоят крепко и спокойно.

Да, отдыхающие в Анталье, Белеке, Аланье все же ощутили подземные толчки. Качалась люстра в номере, ночью слегка потряхивало кровать…

Никто из отдыхающих после новостей о землетрясении не собирается срочно возвращаться домой, подтвердили все крупные туркомпании. Те, у кого билеты на ближайшие дни, не планируют отменять поездки. Во всяком случае, к туроператорам с просьбой об аннуляции не обращаются.

А если все же страшно? А билет в Стамбул или Анталью на завтра-послезавтра? И тур оплачен? Можно ли отказаться?

Разумеется. Но надо иметь ввиду, что в случае отказа деньги вернут на общих основаниях, как если бы не было никакого землетрясения, а турист просто сам передумал.

За авиабилеты - по условиям тарифа. Если билет невозвратный, деньги потеряете. Если тариф гибкий, деньги перевозчик вернёт полностью либо со штрафом.

За тур - стоимость туроператор обязан вернуть за вычетом своих фактических затрат. Если вылет завтра, все деньги он уже перечислил авиакомпании и отелю. Соответственно, не вернут ничего или почти ничего.

Юридически это абсолютно правомерно. Да и с точки зрения житейской - логично.

По-другому было бы в том случае, если бы российские власти рекомендовали нашим гражданам воздержаться от поездок в Турцию и признали их небезопасными. Тогда вступила бы в силу статья 14 закона «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации». Согласно закону, при наличии опубликованной государственными органами информации об

угрозе жизни или здоровью и рекомендаций воздержаться от путешествия турист имеет право требовать возврата денежных средств в полном объеме.

В Стамбуле и Анталье реальной угрозы жизни и здоровью действительно нет. В пострадавшие от стихии районы туры и так не продавались.

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