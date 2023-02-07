Испугались роста цен: Европа официально предложила России обходить свои же санкции

Еврокомиссия предложила легальный вариант обхода антироссийских нефтяных санкций. Фото: REUTERS

КРУЧУ-ВЕРЧУ, ТОРГОВАТЬ ХОЧУ

…Ну ладно, мы не отказываемся покупать ваши нефтепродукты. Но только давайте все вместе притворимся, будто это не ваши нефтепродукты. Теперь записывайте, что для этого нужно сделать…

Примерно с таким обращением к России (только в чуть более официальной и обезличенной форме) внезапно выступила Еврокомиссия. Предложив легальный вариант обхода нефтяных санкций.

Напомним, нынешней зимой ввел два эмбарго: 5 декабря - на поставку нашей нефти, 5 февраля – на импорт наших нефтепродуктов (мазут, керосин, солярка и т. д.). Заодно страны ЕС с примкнувшими к ним «Большой семеркой» и Австралией установили потолок цен на нефть – не дороже $60 за баррель. На нефтепродукты потолок цен установлен на уровне $45 и $100 (зависит от вида товара). Если российская нефть или нефтепродукты продаются дороже установленных цен, то компаниям из этих стран запрещается их перевозить и страховать.

Наивно было бы отрицать, что без западного рынка нам будет сложнее - Европа всегда покупала львиную долю российского «черного золота» и нефтепродуктов. Но раз они сами не хотят... В общем, недолго думая, российские нефтяники нашли независимых перевозчиков и взяли курс на азиатские рынки.

Вот тогда-то европейские политики задумались. И решили смягчить свое эмбарго. Еврокомиссия выпустила специальное пояснение, в котором обозначила два исключения из санкционных правил:

1. Эмбарго и потолок цен не касаются нефтепродуктов, произведенные из российской нефти за пределами России.

2. Правило «потолка цен» отменяется, если смешать российские нефтепродукты с нефтепродуктами из другой страны. В этом случае европейские перевозчики смогут и перевозить, и страховать их независимо от цены продажи.

ОТКУДА ТАКАЯ «ЩЕДРОСТЬ»?

- Европейцы испугались, что если у России появятся проблемы со сбытом, то она сократит экспорт и добычу. И тогда цены моментально поползут вверх. А страны ЕС - импортеры, и в этом случае они пострадают из-за роста инфляции. Поэтому нам и предложили лазейку, - поясняет ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

По словам эксперта, цель Европы и США – чтобы мы продолжали добывать свое «черное золото» по полной программе, но не зарабатывали на этом.

- По сути нам открыли еще один рынок сбыта (европейский, - Ред.). В большей степени эта лазейка рассчитана на ЕС, но нам она тоже выгодна. Не позволит уронить наш бюджет, - говорит Юшков.

Европейцы уточняют, что введеное ЕС эмбарго и потолок цен не касаются нефтепродуктов, произведенные из российской нефти за пределами России. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Про бюджет поясним. Накануне Минфин рассказал, что в январе наш бюджет оказался очень дефицитным: расходы были выше доходов аж на 1,776 трлн рублей. Причина - снижение нефтегазовых доходов.

- Пугаться не надо, - успокаивает Игорь Юшков. - Сейчас идет волна перестроения рынков. Мы приспосабливаемся к потолку цены на нефть и нефтепродукты, полностью уходим на азиатские рынки. И мы в таких условиях вынуждены давать скидку. Но второе полугодие для России будет успешнее. К тому моменту мы перестроимся, начнем нормально работать. Мировой рынок потребует больше нефти и цена подрастет.

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