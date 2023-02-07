Влюбленная пара неонацистов пыталась устроить теракт в Балтиморе сразу после выхода из тюрьмы

Несмотря на то, что молодые люди вышли из тюрьмы совсем недавно, они рискуют вернуться за решетку уже на больший срок Фото: REUTERS

Парочка возлюбленных - 27-летний Брэндон Рассел и 34-летний Сара Кленданиэль, - которые сошлись, находясь в разных тюрьмах, решили организовать подрыв пяти электроподстанций Балтимора. Теракты они планировали осуществить выйдя на свободу сразу после снежной бури, которая прокатилась по США в середине января.

Несмотря на то, что молодые люди вышли из тюрьмы совсем недавно, они рискуют вернуться за решетку уже на больший срок. Им может грозить до 20 лет тюремного заключения.

Как уточнил прокурор округа Мэриленд Эрек Бэррон, если этот план был бы осуществлен, Балтимор погрузился бы в хаос, поскольку трансформаторы изготавливаются под заказ, а их замена может занять год. Первое заседание состоится в начале следующей недели.

Рассел известен полиции как лидер неонацистской ультраправой группировки «Атомваффен». В 2018 году он угодил за решетку за хранение в квартире материалов для изготовления взрывного устройства. Следствие установило, что группировка планировала теракты в церквях, которые посещают афроамериканские общины, и еврейских синагогах. Клендиаль отправили в тюрьму за серию ограблений мини-маркета. Угрожая мачете, девушка требовала от продавцов выручку и сигарет.

Несмотря на то, что молодые люди содержались в разных исправительных учреждениях, они смогли найти общий язык и якобы объединились, чтобы по выходу на свободу организовать теракт на электростанции Балтимора.

Ведущий агент ФБР в Балтиморе Томас Собочински назвал парочку «экстремистами по расовым или этническим мотивам».

Узнать о готовящейся атаке на подстанции, полиции удалось благодаря болтливости парочки.

- Обвиняемые не просто говорили об этом, они предпринимали шаги для реализации своих угроз, - заметил Собочински.