Российские ученые тестируют препарат из клеток носа, который поставит на ноги парализованных

В институте Склифосовского и госпитале Бурденко готовятся к клиническим испытаниям новой технологии Фото: Shutterstock

Важное открытие отечественных ученых дает надежду людям, которые потеряли способность двигаться после травм спинного мозга. Об этом накануне Дня российской науки (его отмечают 8 февраля) рассказал заместитель президента РАН Владимир Чехонин.

Метод разработали исследователи отдела фундаментальной и прикладной нейробиологии Института имени Сербского. Они использовали новую технологию получения клеточных препаратов из обонятельной выстилки верхнего носового хода пациентов. Способы культивации таких клеток были разработаны совместно с Королевским институтом медицины из Лондона. Опыты на лабораторных животных показали, что трансплантация выращенных клеток в травмированный участок позвоночника возвращает способность двигаться. У мышек, которые в результате хирургических манипуляций потеряли способность владеть задними лапками, через четыре недели после лечения функция задних конечностей восстанавливалась.

- Мы сегодня очень резко продвинулись в этом направлении и завершили первые доклинические исследования, они проводились на базе Первого Московского медицинского университета имени Сеченова, - рассказывает Владимир Чехонин. - Эта технология включена в федеральную программу “Медицинская наука для человека” и получила отдельное финансирование. Я думаю, клинические испытания начнутся в течение нескольких ближайших месяцев и мы первыми в мире сможем оценить практическую эффективность лечения травм спинного мозга при помощи биомедицинских клеточных препаратов.

В исследованиях будут участвовать несколько авторитетных медицинских центров: институт Склифосовского, институт нейрохирургии имени Бурденко, Институт неврологии и краснодарской Краевой клинической больницы имени Очаповского. Подсчитано, что в общей сложности по всему миру такого лечения ждут более одного миллиона человек, которые потеряли способность самостоятельно двигаться после травм спинного мозга.