Голландский Нострадамус предсказал турецкое землетрясение за три дня до него

Абсолютно точное предсказание относится к з6млетрясения магнитудой 7,5

Соцсети в шоке: пользователи рассылают друг другу твит некого Фрэнк Хугербитса (Frank Hoogerbeets) из Нидерландов (так с некоторых пор официально называют Голландию), трепещут и не верят своим глазам. В пятницу 3 февраля он опубликовал пост вот какого содержания - дословно: «Рано или поздно в этом регионе (Юг-Центральная Турция, Иордания, Сирия, Ливан) произойдет землетрясение магнитудой 7,5».

Свой пост голландец сопроводил картой, на которой указал место, где конкретно ожидается катаклизм. Как выяснилось через три дня, предсказание сбылось. Оно оказалось приблизительным для одного землетрясения с магнитудой 7,8 и эпицентром в Газиантепе. И - абсолютно точным для землетрясения с магнитудой 7,5, грянувшего в Турции спустя несколько часов в районе Экинозу.

Точности прогнозу Хугербитса добавляет ретвит поста некого института SSGEOS от 2 февраля 2023 года - в нем голландец то ли работает, то просто поддерживает. В сообщении указано ожидаемое время катаклизма: с 4 по 6 февраля (Larger seismic activity may occur from 4 to 6 February, most likely up to mid or high 6 magnitude. There is a slight possibility of a larger seismic event around 4 February).

Сообщения стоят рядом – одно под другим. Тут же и карта. В комплексе они и в самом деле выглядят пророчеством, в справедливости которого убеждают сообщения о событиях, последовавших в Турции и рядом. Опять же с картами, на которых показаны очаги землетрясений.

Об институте в соцсетях не вспоминают, а вот Хугербитса считают чуть ли Нострадамусом. Только понятнее.

Но имел ли голландец непосредственное отношение к прогнозу? Или лишь транслировал его? Неизвестно. А вот этот самый SSGEOS - Solar System Geometry Survey (Исследование Геометрии Солнечной Системы) – имел точно. Из информации на сайте НИИ следует: о вероятности и масштабе того или иного сейсмического события там судят, анализируя расположение планет и нашей Луны. Они образуют определенные фигуры, которые и позволяют сделать выводы на ближайшее будущее. Особая компьютерная программ – чуть ли искусственный интеллект – ищет в нынешних фигурах сходство с теми, которые выстраивались раньше во время сильных землетрясений. И сигнализирует о надвигающейся опасности.

Методика прогноза – своего рода симбиоз астрологи и сейсмики. Сейсмическая астрология, если так можно выразиться. Официальная наука ее, естественно, не признает. Но и точно ничего не предсказывает.

Картину того, как располагались, располагаются и будут располагаться планеты Солнечной системы друг относительно друга, демонстрирую симуляторы (Solar System simulation software).

Несколько планет образовали треугольник, который в 2014 году предшествовал 7-балльному землетрясению в Эгейском море

НИИ уверяет, что ему принадлежат множество точных прогнозов – они помянуты на сайте. И астрология, на самом деле, тут не при чем. Даже гравитация соседних планет не влияет на поведение земных недр. А влияет электромагнитный заряд, который при особой – «критической геометрии планет» способствует высвобождению напряжения, накопившегося на границах тектонических плит. Звучит почти научно, но, по сути, все-таки мистически.

Кстати, в одном из последних постов SSGEOS и Хугербитс обещают 8 февраля усиление сейсмической активности в Турции до магнитуды 6 и выше. Сбудется ли эти прогнозы?

