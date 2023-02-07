Почему землетрясения продолжают разрушать Турцию: в недрах страны сработала гигантская "мина"

Новые толчки – новые разрушения. Спасать выживших трудно. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Турцию продолжает ощутимо трясти, хоть и не так сильно, как утром 6 февраля 2023 года. Рушатся уже рухнувшие здания. А сейсмологи пытаются разобраться в причинах серии катастрофических землетрясений и самого мощного из них, сила которого достигала 7,8 балла.

Район нынешнего бедствия считается сейсмически активным. Но не буйным. Ученые рассказывают о трех 6-бальных землетрясениях, которые происходили тут, начиная с 1970 года. Есть исторические данные о толчках силой 7 баллов в 1138 и 1822 годах. Но чтобы почти 8 баллов… Такого «сюрприза» от недр не ждали. А, наверное, следовало бы.

Под Турцией много тектонических плит и разломов.

«Комсомолка» обобщила множество компетентных мнений. И вот итог.

Сотрясаемый сейчас район, в самом деле, необычный. В смысле геологического строения. Он, как и большая часть территории Турции, расположен на Анатолийской плите, которую в свою очередь окружают другие три плиты – довольно крупные.

С севера поджимает Евразийская плита, с юга - Африканская, с востока - Арабская. Сама Анатолийская плита смещается на запад к Эгейскому морю.

По границам плит проходят два больших разлома – Восточно–Анатолийский и Северо-Анатолийский. Плиты давят друг на друга. Арабская, продвигаясь на север, упирается Евразийскую, толкает Анатолийскую плиту. Сплошной бардак, словом.

На разломах копится напряжение - может годами и десятилетиями. Но в какой-то момент недра «разряжаются» - по сути, взрываются. Иной раз, частично. А вот 6 февраля они, похоже, детонировали «почти полностью».

Тогда почему землетрясения продолжаются? Потому что «взрываются» другие «мины» - соседние более мелкие разломы. Процесс «естественного разминирования» может затянутся и затронуть отдаленные территории. Точных прогнозов нет, но ученые пугают ощутимыми землетрясениями на Юго-Востоке Европы и в странах Среднего Востока в ближайший год.

Трясло чуть ли не половину мира: территории, на которых ощущались толчки, помечены красным.

Турецкое землетрясение ощутили даже в Гренландии.

Кстати, по мнению некоторых сейсмологов, эпицентр недавнего турецкого землетрясения не был точечным. Накопившееся вдоль разломов напряжение разрядилось на огромной площади. Из предварительных расчетов следует, что «активная область» простиралась на 190 километров в длину и на 25 километров в ширину. Вот такая - по сути, гигантская «мина» - была заложена в недрах Турции. Мол, она и вызвала «взрыв» силой 7,8 баллов.

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