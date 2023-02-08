Ирина Пегова с тонкой талией и худой Александр Семчев: кто из звезд поразил своими формами в наступившем году

Набрав лишний вес, певица Бьянка уверяла, что всему виной гормональный сбой, из-за которого диета и спорт не дают результатов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

20... 19... 18... Пока одни считают дни до весны, другие переходят на подсчет калорий, сгоняя наеденные за зиму бока. Богатые и знаменитые, как всегда, в первых рядах худеющих и мотивирующих. И далеко не все из них тратят миллионы на пластику, рискуя здоровьем. Бесплатные "дедовские" методы - зашить рот и отправиться в зал - по-прежнему в тренде.

БЬЯНКА

В последние годы некогда тонкая и звонкая "королева русского народного R’n’B" (настоящее имя - Татьяна Липницкая) перешла в категорию бодипозитивных дам: сначала стрелка весов перевалила за 60 кило, далее - за 70... Певица уверяла, что всему виной гормональный сбой, из-за которого диета и спорт не дают результатов. Поэтому, когда на днях Бьянка показала свежее фото из клиники эстетической медицины, на котором она словно уменьшилась вдвое, поклонники тут же вынесли вердикт: от лишних килограммов звезда избавилась с помощью пластической операции.

Бьянка в 2010 году. Фото ИТАР-ТАСС/ Митя Алешковский

Однако, это оказалось не так.

- Если я решу что-то отрезать или откачать, я первой расскажу об этом. Но моя операция была связана со здоровьем, а никак не с липосакцией, - заверила Липницкая. - По рекомендациям врачей я соблюдаю строгую диету: хлеб, сахар, жареное, острое и все вкусное нельзя. А кроме того, из-за сбоя мне приходится пить гормоны. Верю, что это поможет вернуть былую форму.

ФИЛИПП КИРКОРОВ

В Новый год, пока вся страна поедала оливье, 55-летний поп-король вошел с новым телом. Киркоров не скрывает: чтобы обрести фигуру мечты, ему пришлось лечь под нож пластического хирурга, да еще и волевым усилием сбросить 12 килограммов. Для этого Филипп Бедросович отказался от фастфуда, любимой газировки и прочих излишеств. Кстати, фокус с диетой певец проделывает не впервые - ради любимых нарядов он привык за пару недель приводить себя в форму.

- У Киркорова была операция на животе: если делать по максимуму, удаляется большое количество жира - до 4-5 кг, - объяснил "КП" пластический хирург Владимир Плахотин. - Это так называемая VASER-липосакция, которую проводят с помощью специального американского аппарата. Сначала подкожно-жировую клетчатку наполняют определенным раствором, она разрушает жир до состояния кашицы. И потом другим аппаратом мы эту кашицу высасываем. Такая техника прекрасно убирает всё лишнее: между мышечной стенкой и кожей остается буквально сантиметр подкожно-жировой клетчатки. И за счет этой же технологии возможно прорисовывание так называемых "кубиков" пресса.

Совместив услуги пластического хирурга и волевые усилия, Киркорову удалось сбросить 12 килограммов Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Кроме того, Киркорову сделали пластику: лишнюю кожу на животе подрезали, а пупок переместили повыше. Теперь можно с гордостью позировать с голым торсом.

АЛЕКСАНДР СЕМЧЕВ

Рекордно похудевший актер в этом году отметился в большой премьере - сериале "Фандорин. Азазель", где блестяще сыграл начальника сыскного управления полиции. Это одна из самых ярких ролей Семчева в уменьшенном масштабе, в котором он пребывает уже четыре года.

Поначалу артист уверял, что избавился от центнера лишнего веса (со 190 до 90 кг) за год и ушел из размера 7XL путем гастрономической аскезы: куриная грудка, сырые овощи, супчики, бездрожжевой хлеб. Мол, взял и в 49 лет вот так запросто переписал свое пищевое поведение. Но в прошлом году Александр Семчев все-таки признался: без помощи врачей не обошлось.

Александр Семчев сбросил вес с 190 кг до 90 кг.

- Мне ушили желудок: большой мешок стал трубочкой в 150 миллилитров. Теперь я питаюсь как чайка: 300 граммов еды за один прием пищи, - рассекретил актер.

А вот липосакция Семчеву не помогла: в начале 2010-х звезда сериалов уже прибегал к этой операции, и результата хватило ненадолго. Теперь главная проблема артиста - лишняя кожа, убирать которую хирургическим путем он пока не решается.

ИРИНА ПЕГОВА

Пышные формы никогда не мешали актрисе строить карьеру: в ее копилке сотня ролей. Однако, Пегова то и дело штурмует очередную диету, сдуваясь на 10-15 килограммов и со временем непременно возвращаясь к прежним цифрам на весах.

Актриса Ирина Пегова не спешит делиться секретами избавления от лишнего веса.

Сейчас у 44-летней артистки очередной диетический бзик: в соцсетях похудевшая Ирина хвастается стройными ногами и выразительной талией, однако, свой метод не раскрывает. За свою жизнь Пегова перепробовала множество чего, включая лечебное голодание. Правда, надолго не хватает терпения. «Правильно питаться могу два-три месяца, а потом бросаю», - рассказывала она в интервью. Тем не менее, определенный стиль питания у артистки есть. Утром она выпивает два-три стакана воды, почти никогда не завтракает. Фрукты, в которых много сахара, ест в первой половине дня. На обед - салаты, на ужин - мясо или рыба на гриле.

ИДА ГАЛИЧ

Блогерша, начинавшая карьеру примитивными вайнами (смешные короткие ролики) с Настей Ивлеевой, из девчонки с соседнего двора превратилась в диву с обложек глянцевых журналов. Телеведущая плотно взялась за себя, сбросив после рождения ребенка и развода 25 (!) кило. Ради желанных форм Галич занялась боксом, пилатесом и йогой, ввела жесткое правило: сладкое раз в неделю по субботам.

Ида Галич. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Но дело не только в фигуре. Ида, которая в прошлом году стала соведущей Александра Рогова в телешоу о бьюти-преображениях, наконец и сама завела стилиста. Так в ее гардеробе появились силуэтные платья, ультрамодные "голые" джинсы с вырезами и короткие топы, открывающие плоский живот. После провалов на красных дорожках, куда блогерша могла заявиться в невзрачных кофтах или нелепых брюках с перьями, это прорыв. Теперь стилист у Галич на зарплате в штате помощников, содержание которых обходится ведущей ежемесячно в 1 млн рублей.