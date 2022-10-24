Любимцы президентов и королей

Президент России Владимир Путин с лабрадором Кони. Фото ТАСС/ Владимир Родионов

Психологи утверждают, что собачники в отличие от кошатников более дисциплинированные, уверенные в себе, консервативные и действуют строго по намеченному плану, достигая своих целей. «КП» вспоминает мировых лидеров и их верных четвероногих питомцев.

Дерзкий Умка

Когда Александр Лукашенко и его сын Коля давали интервью журналистке Наиле Аскер-заде, Умка, нисколько не смущаясь камер, влез на стол. Фото: youtube.com

Фору всем политикам - любителям живности даст президент Белоруссии Александр Лукашенко. Еще шесть лет назад он утверждал, что у него три кошки и четыре собаки - из них две лайки, лабрадор и немецкая овчарка. Помимо этого белорусский лидер - обладатель целой фермы, где обитают 7 - 8 лошадей, 10 коров, козы, овцы, кролики и множество птиц: курицы обычные и китайские, индюки, индоутки, утки и даже страусы.

Последние пару лет вместе с Лукашенко стал появляться белоснежный немецкий шпиц по кличке Умка. Пес многих умилил, когда запрыгнул и деловито начал ходить по столу в разгар интервью, которое Лукашенко давал российской журналистке Наиле Аскер-заде. Этим летом Умка снова попал в объективы журналистов, когда во время застолья, приуроченного к празднованию Дня урожая, вновь забрался на стол.

Президент Белоруссии берет с собой Умку и в поездки, и на хоккейные матчи. Прошлой осенью во время визита Лукашенко в Душанбе шпиц залез на стол главы Таджикистана Эмомали Рахмона и улегся на нем.

Верный и мечта

Пес породы акита-ину носит имя Юмэ (по-японски - «мечта»). Фото: Kremlin Pool/globallookpress.com

Самым известным питомцем Владимира Путина стала черный лабрадор Конни, которую президенту подарил в 2000 году Сергей Шойгу. Конни прожила 14 лет. Иногда она появлялась вместе с президентом на переговорах с мировыми лидерами.

В 2010 году премьер-министр Болгарии Бойко Борисов преподнес российскому лидеру щенка болгарской овчарки. Кличку псу выбирали через конкурс. Победу одержал вариант, предложенный 5-летним Димой Соколовым, - Баффи. В 2012-м глава японской префектуры Акита в знак благодарности за оказание помощи Россией в ликвидации последствий землетрясения передал Путину пса породы акита-ину. Президент назвал щенка Юмэ (по-японски «мечта»). А в 2017-м президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов подарил российскому президенту на день рождения алабая по кличке Верный. Все собаки живут в подмосковной резиденции президента Ново-Огарево.

Британская династия

За всю жизнь Елизавета II была хозяйкой более чем 30 корги. Фото: The home of the Royal Family

Одним из самых трогательных моментов во время похорон Елизаветы II стало прощание питомцев с хозяйкой. В момент, когда катафалк въехал на территорию Виндзорского замка, пажи вывели двух корги Мьюика и Сэнди, а также пони Эмму, дорги Кэнди и кокер-спаниеля Лисси.

Уже будучи в возрасте, королева решила не заводить новых питомцев. Она не хотела, чтобы после ее смерти собаки остались без ее заботы. Поэтому со смертью Уиллоу и Уиспера - последних потомков корги Сью, подаренной Елизавете на 18-летие, - завершился род королевских коржиков.

Но через пару лет, во время болезни принца Филиппа, принц Эндрю решил поддержать мать и подарил ей двух щенков корги Мьюика и Сэнди. Поговаривают, что теперь они отправятся жить в особняк герцогов Йоркских.

Королева Елизавета II с питомцев. 1940 год Фото: EAST NEWS

Корги во всем мире стойко ассоциируются с Букингемском дворцом. Впервые Елизавета II увидела этих толстеньких коротколапых собак еще малышкой у маркизов Бата. А когда принцессе было 7 лет, Георг VI подарил дочери корги по кличке Дуки. В честь 18-летия король преподнес Лилибет еще одного пса, корги Сью. 14 поколений коржиков жили рядом с королевой, подчас сопровождая ее и в международных турне. За всю жизнь Елизавета II была хозяйкой более чем 30 корги.

Кусачие американцы

Пса Командора Байдену подарил брат. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Джо Байден, как и многие американские президенты, привел в Белый дом пса. И даже не одного, а сразу двух - овчарок Мейджор («Майор») и Чемп (то есть «Чемпион»). Чемп прожил у Байдена 14 лет и умер летом прошлого года. Мейджор, оказавшись в Белом доме, стал звездой новостей благодаря несносному характеру. Пес неоднократно кусал охранников и был сослан в загородную резиденцию. Сейчас Байден «воспитывает» щенка Командора, которого ему подарил на день рождения брат Джеймс.

Улыбающийся пес

Бостон-терьер Ленну, питомец президента Финляндии. Фото: Heikki Saukkomaa/AP/EAST NEWS

Бостон-терьер Ленну, питомец президента Финляндии Саули Ниинистё, стал любимцем не только всей страны, он обрел даже мировую славу. Это случилось благодаря необычному окрасу на мордочке, поэтому в соцсетях терьера прозвали «улыбающимся псом». Ниинистё частенько появлялся, держа на руках Ленну. Дабы подчеркнуть славу «улыбающегося пса», в Финляндии выпустили торт с изображением мордочки Ленну. Десерт сочетает малиновый мусс, шоколадный бисквит с добавлением какао и миндаля.

Мордочка пса Ленну вдохновила финских кондитеров на десерт. Фото: Lehtikuva/EAST NEWS

По стопам Жюля Верна

Немо сжевал не один дорогой ботинок Макрона. Фото: Liewig Christian/ABACA/EAST NEWS

В 2017 году президент Франции Эммануэль Макрон взял из приюта черного пса - помесь лабрадора и гриффона. Питомцу дали имя Немо в честь героя романа Жюля Верна. Немо прославился своей непосредственностью. Во время одной из встреч Эммануэля Макрона с представителями правительства в Елисейском дворце Немо справил нужду прямо в камин на глазах у ошеломленных политиков.

Пес врывается на совещания своего хозяина Фото: EAST NEWS

«Это не самая воспитанная собака в мире», - признаются советники французского президента. Пес врывается на все закрытые совещания своего хозяина, грызет его ботинки и сопровождает во время прогулок.