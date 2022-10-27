Операция «Анадырь»: Как человечество в последний момент избежало провала в ядерную зиму

На фото: американские военный корабль и самолет блокируют в открытом море советский гражданский теплоход, который, как они считают, перевозит на Кубу ракеты. Фото: wikimedia.org

О Карибском кризисе «КП» говорила с директором Российского госархива новейшей истории (РГАНИ) Игорем Пермяковым.

Душители Острова свободы

- Игорь Альбертович, Карибский кризис начался не осенью 1962-го?

- В ноябре 1961-го в США утверждают план «Мангуст» по оказанию помощи кубинским повстанцам. Он предусматривал экономический саботаж. Взрывы в портах и нефтехранилищах, поджоги плантаций сахарного тростника. И убийство Фиделя Кастро. 17 апреля 1961-го высаживают в заливе Кочинос десант кубинских политэмигрантов. Он провалился. Гавана получила данные от нашей разведки, плюс работали уже наши советники. И ведь еще до Карибского кризиса Хрущев говорил президенту Джону Кеннеди: вы сделали все, чтобы кубинцы и Фидель повернулись к Москве и социализму.

Турецкий след

- А что для Москвы было важнее - вывод американских ракет из Турции или защита Острова свободы?

- В 1961-м США разместили свои ракеты в южной Италии и в северной Турции. Потом - Берлинский кризис, противостояние США и СССР летом - осенью 1961-го. Он стал символом столкновения двух систем, закончившись за год до Карибского кризиса. А Куба стала для Хрущева символом продвижения идей социализма в Западном полушарии. Которую мы обязаны защищать, если понадобится, и военным путем.

- Но у США перед СССР тогда было военное превосходство?

- В 4,7 раза по ядерным боеголовкам. Их самолеты могли долететь до нас, сбросить бомбы и вернуться, а наши - долететь только в одну сторону. Из Турции американские ракеты «Юпитер» доставали до большинства наших городов в европейской части СССР за 10 - 15 минут.

- Что в ответ делали мы?

- В мае 1962-го началась работа по созданию группы советских войск на Кубе. И в том же мае группа под руководством члена ЦК Рашидова вылетела на Кубу. Но главным там был командующий РВСН маршал Бирюзов.

- Тогда решили размещать советские ядерные ракеты на Кубе?

- Да. Был разговор с Фиделем. Кастро сказал, что лично он - за, но ему надо посоветоваться с товарищами. На следующий день сказал: все единогласно за.

- Что было дальше?

- С июля 1962-го пошла переброска войск на Кубу. Военно-транспортных самолетов соответствующих у нас тогда не было. Стали смотреть гражданские. Но их грузовые отсеки не годились для загрузки тяжелой военной техники. Погрузили ее на корабли. 85 судов, 243 рейса. Причем военные суда не подходили. Личного состава должны были перебросить 45 тысяч - из-за американской морской блокады перебросили 40 тысяч. И 230 тысяч тонн грузов. Не считая баллистических ракет Р-12 и Р-14 и самолетов Ил-28 с шестью атомными бомбами, еще отправили и 4 подлодки с ядерными торпедами.

- Для американцев это был шок?

- В 2002 году, в 40-летие Карибского кризиса, на Кубе проходила конференция по его итогам. В нашу делегацию входил бывший в 60-е годы заместителем начальника оперативного управления Генштаба генерал Александр Грибков. Он руководил разработкой операции «Анадырь». Грибков тогда озвучил такие цифры. На момент разгара кризиса у США, Британии и Франции суммарно было около 5 тысяч ядерных боеголовок, а у СССР - всего 300. Носителей ядерных боезапасов - 105 установок у США и 24 - в СССР. Грибков говорил, что во время кризиса ни одна наша ракета горючим не была заправлена.

- То есть как?

- Не была состыкована с ядерной боеголовкой. Не имела полетного задания. Головные части находились на большом расстоянии от позиционных районов. И только одному полку Р-12 в ночь на 27 октября по приказу генерала Иссы Плиева, командующего нашей группировкой (во всех документах его называли Павловым), выдали ядерные боеголовки.

- То есть мы не могли нанести ядерный удар по Вашингтону сразу - по звонку Хрущева или министра Малиновского из Москвы?

- Ну не было такого! Сколько времени должно было уйти на заправку топлива, на стыковку элементов, на подачу боеголовки и ввод боевого задания? От момента получения команды до пуска - два с половиной часа как минимум!

- Американцы все-таки узнали о ракетах на Кубе не сразу?

- 10 августа 1962 года директор ЦРУ предупредил Кеннеди о возможности появления советских ядерных ракет на Кубе.

Осенний марафон

Фото позиции российских ракет на Кубе, сделанное американским самолетом-разведчиком У-2. Фото: wikimedia.org

- Но дата начала острой фазы кризиса все же есть?

- 16 октября разведка США получила подтверждение о наличии советских баллистических ракет на Кубе. Но Кеннеди доложили не сразу - его помощник не стал беспокоить президента в его выходной. США объявят о блокаде острова и переведут свои вооруженные силы в полную готовность 22 октября.

Полковник ГРУ Олег Пеньковский выдал Штатам в том числе и подробности операции «Анадырь», за что через год был расстрелян. Фото: wikimedia.org

- Что это означало?

- Возможность немедленного начала военных действий. И тогда же, 22 октября, в Москве был арестован предатель Пеньковский. Который информировал США о мероприятиях по переброске войск.

- Когда первые наши ракеты выгрузили в Гаване?

- В начале сентября. Но надо же было подготовить им стартовые площадки. Сформировать склады хранения боевых частей. Разместить личный состав. Организовать питание. Тыловое обеспечение. Будущий министр обороны, а тогда комполка Дмитрий Язов мне рассказывал: размещали в палатках. Дали команду изготовить нары. Срубили местные деревья. Вскоре люди начали болеть. Кубинцы сказали: здесь нельзя лагерь ставить, эти деревья у человека вызывают сильнейшую аллергию. А консервы вздувались от жары. Нашли в итоге проветриваемое место с хорошей водой.

Два лидера

Советский лидер Никита Хрущев и президент США Джон Кеннеди вполне дружелюбно общались в Вене в июне 1961-го. Фото: Вас

- В период кризиса кто с кем первым связался?

- Кеннеди, перед тем как выступить на ТВ перед нацией, направил через посольство СССР письмо Хрущеву о том, что будет блокада Кубы. Хрущев письмо это получил 22 октября - за несколько часов до телеобращения президента США.

- Были посредники в общении двух лидеров?

- Нашего посла Добрынина вызвал госсекретарь Раск - почти сразу после того, как Кеннеди получил доклад разведки о ракетах. Ракс сообщил послу о введении карантина для Кубы. Когда Кеннеди позже отправил письмо Хрущеву с той же информацией, лидер США напомнил об их встрече в Вене. Где он предупреждал, что, если СССР предпримет что-то, нарушающее баланс сил, США ответят на такие действия.

- Хрущев отреагировал сразу?

- 23 октября. Написал: то, что делают США, - это прямая агрессия. Если не проявить благоразумия, произойдет катастрофа. И 23-го же Кеннеди ему ответил: СССР вызвали данный кризис, разместив ракетные базы на Кубе. Просьба к Москве соблюдать карантин.

- Когда последовал ответ?

- 24 октября Хрущев пишет: США объявляют нам ультиматум, бросают вызов и угрожают применить силу в случае несогласия. СССР с этим никогда не согласится. Отмечу, что в их переписке не встречается словосочетания «ядерное оружие» или «ядерные боеголовки». Использовались выражения вроде «и другие виды вооружений».

Но уже спустя полтора года западные карикатуристы стали изображать их отношения как атомный армрестлинг. Фото: EAST NEWS

- Политики вели переговоры, а военные?

- Американские самолеты-разведчики не покидали неба Кубы. А наши суда блокировались кораблями ВМФ США.

Хрущев 27 октября пишет Кеннеди: «Мы рады, что США приняли предложение У Тана (генсека ООН. - Ред.) о переговорах». Кеннеди отвечает: «Договариваемся». Условия: прекращение работ на советских базах на Кубе, США отменяют карантин и дают гарантии о ненападении на Кубу. 28 октября посол Добрынин получает указание из Москвы: передать президенту США, что Хрущев согласен.

- А телефонной связи прямой у президентов не было?

- Нет, они телеграфировали друг другу. 10 писем было с 22 по 28 октября Хрущев - Кеннеди и 4 письма в переписке с генсеком ООН.

- Почему сбитый У-2 над Кубой не запустил механизм войны?

- Наша система ПВО по указанию Москвы не была включена долгое время - и американские разведчики летали над Кубой свободно. Когда команда поступила, наши включили РЛС и ужаснулись тому, сколько самолетов над островом. Один У-2 был сбит, его пилот погиб. Да, военное лобби подталкивало Кеннеди после уничтожения У-2 начать атаку. Но здравый смысл победил.

- Когда кризис пошел на убыль?

- Начиная с 28 октября. Потом снижение напряженности. Кроме ракет, возник и вопрос по нашим бомбардировщикам Ил-28, для которых было завезено 6 атомных бомб. Хотя изначально разговора о них не было. Но американцы стали настаивать на выводе самолетов - и мы их убрали.

РАССЕКРЕЧЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

На выставке в Центральном музее Вооруженных сил, которую РГАНИ организовал совместно с Российским историческим обществом и Минобороны (открывается в конце октября), представят документы того периода.

Из письма в Президиум ЦК КПСС от 23.10.62:

«В связи с обострением обстановки вокруг Кубы привести в полную боеготовность кубинские и советские войска. В случае высадки противника на острове Куба принять все меры и использовать для уничтожения противника кубинские и советские войска, кроме хозяйства Стаценко (командир 51-й ракетной дивизии. - Ред.) и Белобородова (глава оперативной группы по ядерно-техническому обеспечению операции «Анадырь». - Ред.). Разрешить продолжить движение на Кубу транспортов «Александровск», «Артемьевск», «Николаевск», «Дубна», «Дивногорск». Все остальные корабли, перевозящие личный состав и вооружения, возвратить обратно в СССР».

Из письма в Совет министров СССР от 24.10.62:

«В связи с провокационными действиями правительства США и намерениями американских сил, проявленными 23 октября, в Кремле советское правительство заслушало министра обороны маршала Малиновского о проведенных мероприятиях по повышению боеготовности Вооруженных сил СССР и дало министру обороны необходимые указания. В том числе впредь до особого распоряжения:

1. Задержать увольнение из рядов Советской армии старших возрастов в РВСН, в войсках ПВО страны и на подводном флоте.

2. Прекратить отпуска всему личному составу.

3. Повысить боеготовность и бдительность во всех войсках».

Из докладной главкома Объединенными ВС государств - участников Варшавского договора маршала А. Гречко от 21.10.62:

«Созвал офицеров стран Варшавского договора. Дал указания о проведении ряда мер по повышению боеготовности войск и флотов, входящих в состав Объединенных вооруженных сил».

Из доклада министра морфлота В. Бакаева в ЦК КПСС от 26.10.62:

«25 октября в контрольную зону вышел танкер «Бухарест» с грузом 25 тысяч тонн нефти. На подходе к контролируемой зоне «Бухарест» в 18.15 24 октября начал подвергаться непрерывным облетам американскими гидросамолетами, барражирующими сверху.

25 октября в 12.25 на встречном курсе танкера «Бухарест» появился эсминец, который начал следование за танкером на расстоянии 7 миль. В 15 часов американский эсминец с бортовым номером 710 приблизился на расстояние в полторы мили, продолжал следовать параллельно с танкером курсом на расстоянии одна миля. Продолжались непрерывные облеты самолетами. Запросов или требований об остановке судна от эсминца не поступало».