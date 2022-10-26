Разрывают секретные соглашения и высмеивают немощь Байдена: почему саудиты перестали дружить с США

В середине июля американский президент прилетел с визитом в Саудовскую Аравию и «кулачками» поздоровался с принцем Мухаммедом. Фото: REUTERS

Принятое в начале октябре странами ОПЕК+ решение сократить добычу нефти на 2 миллиона баррелей в сутки в США вызвало, без преувеличения, настоящий шок. Столь острую и болезненную реакцию администрации Байдена объясняет публикация в The New York Times, из которой следует, что Саудовская Аравия, один из лидеров картеля нефтедобывающих стран, самым циничным образом «кинула» своего американского партнера, нарушив секретную сделку с ним.

У Байдена, напомним, с самого начала его президентства были проблемы с наследным принцем Мухаммедом Ибн Салманом Аль Саудом, которого он обвинял в причастности к убийству в Турции в 2018 году работавшего на американские СМИ саудовского журналиста Джамаля Хашогги. Хозяин Белого дома даже пообещал относится к лидеру Эр-Рияда как к «изгою». Но высокие цены на нефть, усугубившие экономические проблемы США, и настойчивость советников Байдена склонили его к попытке компромисса с наследным принцем. В середине июля американский президент прилетел с визитом в Саудовскую Аравию и «кулачками» поздоровался с принцем Мухаммедом. И вроде бы все для Вашингтона сложилось: как утверждает The New York Times, саудиты твердо пообещали гостям склонить партнеров по ОПЕК+ увеличить добычу нефти.

Именно на это серьезно рассчитывала администрация Байдена - поступление на рынок дополнительных объемов нефти неизбежно должно было снизить цены на нее, что существенно улучшало позиции демократов на ноябрьских промежуточных выборах. И почти до последнего момента все шло хорошо, Белый дом на секретных брифингах убеждал законодателей, что ситуация под контролем. В конце сентября, утверждает газета, американские чиновники еще раз встречались в Эр-Рияде с принцем Мухаммедом и его братом Абдулазисом бен Салманом, министром энергетики Саудовской Аравии, и получили заверения в том, что никакого сокращения добычи не будет.

Но буквально через четыре дня после этого Белый дом был уведомлен саудитами, что они поддержат сокращение добычи на встрече ОПЕК+ в Вене. Когда решение было принято, на Эр-Рияд посыпались обвинения и брань из Вашингтона. Саудовскую Аравию клеймили даже тем, что она помогает Путину в его войне на Украине и вообще поддалась влиянию России. На что американцы получили ответ: по Украине королевство занимает нейтральную позицию, а его решение поддержать сокращение добычи продиктовано исключительно национальными интересами, которым в противном случае может угрожать падение нефтяных цен до 50 долларов за баррель.

Гневом и возмущением в Вашингтоне не ограничились. В конгресс тут же поступили законодательные инициативы, предусматривающие сокращение военного присутствия США в Саудовской Аравии и приостановку поставок ей американского оружия.

Что же происходит в отношениях давних и верных союзников? Неужели Эр-Рияд серьезно намерен вести дело к «мягкому разводу» с Вашингтоном? Эти вопросы еще более обостряют сообщения о том, что Саудовская Аравия хочет стать членом БРИКС и буквально вчерашняя новость - принц Мухаммед в узком кругу высмеивает старческую немощь президента Байдена.

Понять, что происходит в американо-саудовских отношениях, помогает появившаяся буквально день в день с материалом The New York Times статья в саудовской газете Al Arabiya. «США вторгаются в арабские страны, приносят разруху вместо "демократии" и спонсируют террористов, а после требуют от Саудовской Аравии тесного сотрудничества, - пишет автор. - С таким "союзником" и враг не нужен. Роковые ошибки Вашингтона уже предвещают не только конец партнерства с Эр-Риядом, но и гражданскую войну в Америке».

Сильно сказано. Но и убедительно объясняется, почему пылкая дружба арабов с американцами стремительно остывает: «Началось все с поддержки еще администрацией Обамы революций «арабской весны» и радикальных исламских сил, включая «Братьев-мусульман» (запрещена в РФ) в борьбе с арабскими «монархическими режимами». Чем все закончилось? «Американский подход привел к разрухе и гибели тысяч жертв так называемой «демократии», - отвечает на этот вопрос автор статьи. И развивает тему: «Как мы оценим судьбоносный договор с Ираном и вторжение в Ирак, Сирию, Йемен и Ливан? Что насчет убийства тысяч невинных людей?» Есть там еще немало претензий, включая обвинение американцев в поддержке коррупции. А как еще расценить то, что саудовскому чиновнику, бежавшему из страны с миллиардами долларов, предоставили убежище, посчитав его «другом американской разведки, хотя он — всего лишь предатель, который использовал свое положение для разграбления государственной казны в ущерб интересам национальной безопасности».

И об Украине не забыла Al Arabiya. Администрация США, пишет газета, действует непоследовательно как внутри, так и за пределами страны, что является «роковой ошибкой». Отношение американцев к Саудовской Аравии - «лишь капля в океане ошибочных решений», принятых администрацией Байдена. Она подталкивает президента Украины и дальше «противостоять Путину и избегать переговоров с ним до тех пор, пока вооруженный конфликт не ввергнет Европу, Америку и остальной мир в крупномасштабные кризисы».

Так что нечего американцам обижаться. Заслужили. И заметьте, не в Москве это сказали.