Острый или затяжной. По анализам можно распознать, какой стресс у человека

Реакции организма на стресс возникают при воздействии внешних или внутренних раздражителей Фото: Shutterstock

Стресс по сути своей – это комплекс физиологически обусловленных реакций организма, а значит их можно исследовать в лаборатории. Основатель онлайн-лаборатории Валерий Саванович расскажет, какими методами это делается

Реакции организма на стресс возникают при воздействии внешних или внутренних раздражителей (стрессоров). Они нарушают нормальную работу психических и физиологических процессов, а комплекс стрессовых реакций позволяет организму адаптироваться к действию стрессоров. А все, что физиологически обусловлено, можно исследовать методами современной лабораторной диагностики, о которых расскажет Валерий Саванович, основатель и владелец медицинской онлайн-лаборатории.

СТРЕСС ОСТРЫЙ И ЗАТЯЖНОЙ

Одна из доминирующих на сегодня теорий стресса разработана канадским эндокринологом и патологом Гансом Селье. Он выделил три стадии развития стресса:

реакция тревоги,

сопротивление,

истощение.

Стадии 1 и 2 – это острый стресс, когда организм мобилизует все силы и ресурсы, чтобы справиться с действием агрессивных внешних факторов. Эти стадии – важнейший эволюционный механизм, необходимый для выживания нашего биологического вида, когда нужно быстро переключить организм в «аварийный режим: бей или беги.

Однако если стресс затягивается, то он переходит в фазу 3 – истощение. Ресурсы организма не бесконечны, они быстро заканчиваются, если действие стрессоров не прекращается. Вот тогда нас и настигают эффекты от затяжного стресса.

Основатель онлайн-лаборатории Валерий Саванович

ПОЧЕМУ ГОРМОНЫЙ СТРЕССА ВРЕДЯТ

- Ключи, которые запускают стрессовую реакцию, - это катехоламины и глюкокортикостероиды, гормоны, вырабатываемые надпочечниками, более известные как кортизол, адреналин и норадреналин, - рассказывает Валерий Саванович. - Их нередко называют гормонами стресса. В остром стрессе они оказывают положительное воздействие: усиливают частоту сердечных сокращений и дыхательных движений, повышают артериальное давление, свертываемость крови и уровень сахара в крови (но это полезная гипергликемия, которая нужна для обеспечения организма энергией для борьбы со стрессовыми факторами). Но при этом происходит замедление процессов, которые не нужны для выживания прямо сейчас – работа иммунной, половой, пищеварительной, гормональной систем.

Но все это хорошо на короткой дистанции, в период острого стресса. Когда же он становится затяжным, проявляются патологические последствия от воздействия гормонов стресса. Вот лишь некоторые из них:

1. Подавление иммунной системы: повышенная уязвимость перед вирусами и инфекциями, мы начинаем чаще болеть.

2. Запускаются воспалительные процессы, могут начать формироваться язвы на слизистой оболочке желудка.

3. Нарушается выработка гормонов щитовидной железы, что может привести к гипотиреозу или гипертиреозу.

4. Развивается стойкая гипергликемия, то есть повышенный сахар в крови, а это может стать причиной исулинорезистентности, фактически – преддиабета.

5. Также может появиться гиперлипидемия – повышение уровня липидов или липопротеинов в крови нередко приводит к развитию сердечно-сосудистых заболеваний, включая атеросклероз.

6. Гиперкоагуляция – повышение свертываемости крови, что может стать причиной образования тромбов в сосудах.

7. Стойкое повышение артериального давления вызывает риски гипертонической болезни.

КАКИЕ АНАЛИЗЫ ВЫЯВЛЯЮТ СТРЕСС

- При любом виде стресса (остром или хроническом) можно сдать анализы на концентрацию в крови гормонов надпочечников, - говорит Валерий Саванович. - Однако катехоламины быстро исчезают из крови, а концентрация кортизола на стадии истощения может снижаться. На мой взгляд, анализ на кортизол лучше сдавать в слюне - такое исследование позволяет оценить концентрацию его биологически активной свободной формы. Ну и конечно не надо прокалывать вену. Этот анализ покажет наличие острого стресса.

При хроническом стрессе врачи подключат и другие анализы:

* Во-первых, изучение уровня глюкозы сыворотки и (или) плазмы крови и гликированного гемоглобина. Они нужны для выявления стойкой гипергликемии и, следовательно, для обнаружения рисков сахарного диабета.

* Во-вторых, используется липидограмма – комплексный анализ жирового обмена. Это исследование помогает выявить атерогенные изменения (т.е. приводящие к атеросклерозу – образованию бляшек на стенках сосудов).

* В-третьих, коагулограмма – анализ состояния крови и выявление повышенной свертываемости, что важно для предотвращения тромбоза.

* В-четвертых, проводятся исследования гормонов - ТТГ и гормонов щитовидной железы, а также половых. У женщин хронический стресс может вызывать снижение уровня прогестерона.

Все это – анализы именно для ситуации, когда затяжной стресс привел к негативным последствиям для здоровья и нужно бороться уже с ними. Оптимальный совет – избегать стрессов, что, увы, маловыполнимо пока в нынешних условиях. Тем не менее, получив данные анализов, врачи помогут справиться с последствиями стресса и сохранить здоровье.